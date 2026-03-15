Résultat municipale 2026 à Palaiseau (91120) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Palaiseau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Palaiseau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Palaiseau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire DE LASTEYRIE
Grégoire DE LASTEYRIE 100% Palaiseau avec Grégoire de Lasteyrie 		5 203 40,90%
Olivier FINEL
Olivier FINEL Rassembler Palaiseau 		2 728 21,44%
Eric HOUËT
Eric HOUËT Palaiseau ensemble 		1 589 12,49%
Laurent CARO
Laurent CARO Palaiseau à coeur 		1 163 9,14%
Gauthier PHILIPPE
Gauthier PHILIPPE Faire mieux pour Palaiseau 		827 6,50%
Elise BAINVILLE
Elise BAINVILLE Palaiseau en commun 		734 5,77%
Grégory HOVSEPIAN
Grégory HOVSEPIAN IMPULSION CITOYENNE 		477 3,75%
Participation au scrutin Palaiseau
Taux de participation 57,69%
Taux d'abstention 42,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 12 900

Source : ministère de l’Intérieur

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