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19:21 - Palaiseau : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Palaiseau fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 41,90% de cadres pour 36 067 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 2 463 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 21 287 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (66,28%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 5 202 résidents étrangers, Palaiseau est un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 36,73% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 744,23 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Palaiseau, où la jeunesse équivaut à 44% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Palaiseau Le Rassemblement national était resté en retrait lors des élections locales à Palaiseau il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 10,30% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 22,33% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 7,37% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Palaiseau comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 14,42% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 16,73% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 20,84% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 55,97 % d'abstention à Palaiseau La mobilisation des électeurs de Palaiseau constituera, à la fin du scrutin, un enjeu majeur pour cette élection municipale 2026. Aux municipales de 2020, la participation s'était dressée jusqu'à 44,03 % à la fin du premier tour, un score dans la norme. C'étaient 9 639 votants qui s'étaient mobilisés alors que le Covid avait rendu prudents un grand nombre de votants. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 78,31 %. En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 54,80 % (47,51 % au national), avant de bondir à 71,15 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient concentré 57,56 % des électeurs (soit environ 12 719 votants). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur s'affiche à l'arrivée comme une zone soucieuse de voter.

15:59 - Le vote de Palaiseau nettement ancré à droite il y a deux ans À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Palaiseau avaient poussé en tête la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann avec 22,30% des inscrits. Les législatives à Palaiseau une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Jérôme Guedj (Union de la gauche) aux avants-postes avec 40,80% au premier tour, devant Hella Kribi - Romdhane (Divers gauche) avec 22,40%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jérôme Guedj culminant à 79,16% des suffrages exprimés localement. Le contexte politique de Palaiseau a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre plutôt de gauche.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Palaiseau : ce qu'il faut analyser Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Palaiseau plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 30,44% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 30,26%. Le duel final se soldait finalement par un score de 77,67% pour Emmanuel Macron, contre 22,33% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Palaiseau accordaient leurs suffrages à Jérôme Guedj (Nupes) avec 40,23% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jérôme Guedj virant de nouveau en tête avec 54,43% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Palaiseau comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité à Palaiseau Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Palaiseau, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 21,48 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 711 080 €. Un produit qui est loin des quelque 13,45197 millions d'euros (13 451 970 € très exactement) engrangés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une recette marginale, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Palaiseau a évolué pour se fixer à environ 34,09 % en 2024 (contre 17,72 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Palaiseau s'est établi à 1 297 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 190 € relevés en 2020.

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Palaiseau Se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Palaiseau peut se révéler édifiant. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Grégoire De Lasteyrie (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 4 870 soutiens (51,50%). Dans la position du principal opposant, Matthieu Pasquio (Union de la gauche) a capté 19,87% des voix. Ce succès d'emblée de Grégoire De Lasteyrie a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à Palaiseau, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.