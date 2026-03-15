Résultat municipale 2026 à Palaja (11570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Palaja a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Palaja, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Palaja [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry LECINA
Thierry LECINA (19 élus) UNIS POUR PALAJA 2026 		1 008 62,61%
  • Thierry LECINA
  • Anaïs BOURBON
  • Philippe GACHET
  • Elodie DUVAL
  • Pierre PIVA
  • Alice CITERNE
  • Nicolas MIGUEL
  • Nathalie REPAUX
  • Frédéric FILLAQUIER
  • Aurélie MOUCHET
  • Jean-Claude SCHNEIDER
  • Maria FERNANDES AFONSO
  • David ESCAX
  • Caroline ANDRIEU
  • Mathieu VERON
  • Charlène SALA
  • Mathieu MARTINEZ
  • Pauline SAMSON
  • Franck DEDIEU
Gerard HARDY
Gerard HARDY (2 élus) BIEN VIVRE A PALAJA 		332 20,62%
  • Gerard HARDY
  • Isabelle BULLOZ
Daphne LOOPUYT
Daphne LOOPUYT (2 élus) UN NOUVEL ELAN POUR PALAJA 		270 16,77%
  • Daphne LOOPUYT
  • Claude BLANC
Participation au scrutin Palaja
Taux de participation 76,37%
Taux d'abstention 23,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 1 655

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Aude ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Palaja