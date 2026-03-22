Résultat municipale 2026 à Palavas-les-Flots (34250) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Palavas-les-Flots a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Palavas-les-Flots, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Palavas-les-Flots [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian JEANJEAN (23 élus) UNIS POUR RÉUSSIR ENSEMBLE
|2 250
|56,26%
|
|Sandrine ARNAL (5 élus) Sandrine Arnal Bien Vivre à Palavas
|1 252
|31,31%
|
|Stéphane VINCENT (1 élu) RASSEMBLEMENT POUR PALAVAS
|497
|12,43%
|
|Participation au scrutin
|Palavas-les-Flots
|Taux de participation
|66,97%
|Taux d'abstention
|33,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|4,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 175
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Palavas-les-Flots - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian JEANJEAN (Ballotage) UNIS POUR RÉUSSIR ENSEMBLE
|2 042
|48,21%
|Sandrine ARNAL (Ballotage) Sandrine Arnal Bien Vivre à Palavas
|1 114
|26,30%
|Stéphane VINCENT (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR PALAVAS
|660
|15,58%
|Guillaume KLEIN PALAVAS EN COMMUN
|420
|9,92%
|Participation au scrutin
|Palavas-les-Flots
|Taux de participation
|69,49%
|Taux d'abstention
|30,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 336
Election municipale 2026 à Palavas-les-Flots [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Palavas-les-Flots sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Palavas-les-Flots.
L'actu des élections municipales 2026 à Palavas-les-Flots
18:38 - Palavas-les-Flots classée à l'extrême droite avant les municipales 2026
Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Palavas-les-Flots portaient leur choix sur Josyan Oliva (Union de l'extrême droite) avec 48,89% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Josyan Oliva culminant à 64,80% des voix dans la commune. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Palavas-les-Flots s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,17%), challengée par Valérie Hayer (13,37%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,39%). Une confirmation très claire des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Le résultat de la dernière élection municipale à Palavas-les-Flots
Les résultats des municipales de 2020 à Palavas-les-Flots ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Christian Jeanjean (Divers droite) a pris la première place avec 52,81% des soutiens. En deuxième position, Sandrine Arnal (Divers droite) a recueilli 22,78% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Palavas-les-Flots, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps. Ce succès éclatant place l'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Palavas-les-Flots pour le 2e tour ?
Comme l'indiquent les candidatures officielles au second tour communiquées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le choix final se joue donc ce dimanche entre Stéphane Vincent avec la liste "Rassemblement Pour Palavas" (LRN), la liste "Unis Pour Réussir Ensemble" emmenée par Christian Jeanjean (LUD) et Sandrine Arnal, à la tête de "Sandrine Arnal Bien Vivre À Palavas" (LDVD). L'heure de fermeture des 5 bureaux de vote de Palavas-les-Flots a été définie à 18 heures.
11:59 - Quels étaient les résultats de l'élection à Palavas-les-Flots dimanche dernier ?
Lors du premier volet des municipales à Palavas-les-Flots, le scrutin s'est soldé par une participation de 69,49 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Christian Jeanjean (Union de la droite) qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 48,21 % des votes. Derrière, Sandrine Arnal (Divers droite) est arrivée en deuxième position avec 26,30 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Christian Jeanjean a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a enregistré une petite baisse de 4 points vis-à-vis des municipales de 2020. Du côté des autres candidats, avec 15,58 %, Stéphane Vincent, étiqueté Rassemblement National, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Guillaume Klein, portant la nuance Union de la gauche, a récolté 9,92 % des suffrages, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier.
Villes voisines de Palavas-les-Flots
- Palavas-les-Flots (34250)
- Ecole primaire à Palavas-les-Flots
- Maternités à Palavas-les-Flots
- Crèches et garderies à Palavas-les-Flots
- Salaires à Palavas-les-Flots
- Impôts à Palavas-les-Flots
- Dette et budget de Palavas-les-Flots
- Climat et historique météo de Palavas-les-Flots
- Accidents à Palavas-les-Flots
- Délinquance à Palavas-les-Flots
- Inondations à Palavas-les-Flots
- Nombre de médecins à Palavas-les-Flots
- Pollution à Palavas-les-Flots
- Entreprises à Palavas-les-Flots
- Prix immobilier à Palavas-les-Flots