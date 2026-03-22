Résultat municipale 2026 à Palavas-les-Flots (34250) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Palavas-les-Flots a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Palavas-les-Flots, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Palavas-les-Flots [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian JEANJEAN
Christian JEANJEAN (23 élus) UNIS POUR RÉUSSIR ENSEMBLE 		2 250 56,26%
  • Christian JEANJEAN
  • Céline LASSORT
  • Jean-Louis GOMEZ
  • Sophie JOYES
  • Sébastien RIVES
  • Marie-Claude NOUGARET
  • Jérôme JEANJEAN
  • Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT
  • Guy REVERBEL
  • Ludivine GIORGI-SOUBEYRAND
  • Jérôme BARTHOD
  • Iris MAROUANI
  • Michel ROZELET
  • Christelle LARMIGNAT-CAPANO
  • Anthony BENEZETH
  • Pamela BESSIERE-PERRUCON
  • Dominique MASSOT
  • Elodie VIGNAL
  • Patrick MATHEN
  • Marie BENEDETTI-BANIOL
  • Gaspard INGRATO
  • Clotilde ROQUES-DOMINGO
  • Frédéric BOUSCAREN
Sandrine ARNAL
Sandrine ARNAL (5 élus) Sandrine Arnal Bien Vivre à Palavas 		1 252 31,31%
  • Sandrine ARNAL
  • Jean-Louis BRUN
  • Florence GUILHAUDIN
  • Clément MOLLE
  • Danielle BOUGETTE
Stéphane VINCENT
Stéphane VINCENT (1 élu) RASSEMBLEMENT POUR PALAVAS 		497 12,43%
  • Stéphane VINCENT
Participation au scrutin Palavas-les-Flots
Taux de participation 66,97%
Taux d'abstention 33,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 175

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Palavas-les-Flots - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian JEANJEAN
Christian JEANJEAN (Ballotage) UNIS POUR RÉUSSIR ENSEMBLE 		2 042 48,21%
Sandrine ARNAL
Sandrine ARNAL (Ballotage) Sandrine Arnal Bien Vivre à Palavas 		1 114 26,30%
Stéphane VINCENT
Stéphane VINCENT (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR PALAVAS 		660 15,58%
Guillaume KLEIN
Guillaume KLEIN PALAVAS EN COMMUN 		420 9,92%
Participation au scrutin Palavas-les-Flots
Taux de participation 69,49%
Taux d'abstention 30,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 336

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