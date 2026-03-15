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19:17 - Palavas-les-Flots : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Dans la commune de Palavas-les-Flots, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. Avec un pourcentage de 20% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,24%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (36,12%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 4477 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,41%) et le nombre de résidences HLM (8,25% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 52,26%, comme à Palavas-les-Flots, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Vers une percée du RN à Palavas-les-Flots aux municipales ? Le parti nationaliste était resté en retrait lors des municipales à Palavas-les-Flots en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 32,82% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 56,37% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 29,05% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Palavas-les-Flots comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 42,17% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 48,89% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 64,80% lors du vote définitif, actant la victoire pour Jean-Louis Roumegas.

16:58 - Quels niveaux de participation à Palavas-les-Flots aux dernières élections ? Pour ces municipales, la désertion des bureaux de vote à Palavas-les-Flots sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 44,72 % lors du dernier scrutin local, en deçà de la moyenne nationale alors que le pays était touché par le coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été bornée par une abstention à 22,95 % dans la ville (et donc 77,05 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 36,18 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 26,37 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,14 % des inscrits. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique face aux moyennes nationales.

15:59 - À Palavas-les-Flots, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite L'exploration des résultats de 2024 révèle que Palavas-les-Flots restait à l'époque un territoire bleu marine, affermissant son positionnement historique. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Palavas-les-Flots avaient en effet placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 42,17% des inscrits. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Josyan Oliva (Union de l'extrême droite) en pole position avec 48,89% au premier tour, devant Patricia Miralles (Ensemble !) avec 23,48%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Josyan Oliva culminant à 64,80% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Palavas-les-Flots reste un territoire orienté vers le Rassemblement national Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Palavas-les-Flots soutenaient en priorité France Jamet (RN) avec 29,05% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Patricia Miralles (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 66,35% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Palavas-les-Flots quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 32,82% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 22,94%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en donnant 56,37% pour Marine Le Pen, contre 43,63% pour d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Palavas-les-Flots comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Fiscalité en hausse à Palavas-les-Flots : une incidence sur les municipales Concernant la pression fiscale pesant sur Palavas-les-Flots, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint environ 2 320 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 1 502 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 51,91 % en 2024 (contre près de 27,02 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %, soit une hausse de 1,2 point depuis 2020. Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 3,28821 millions d'euros en 2024, en net recul par rapport aux 3 732 490 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 17,39 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 à Palavas-les-Flots : une élection pliée dès le premier round À Palavas-les-Flots, les résultats des élections municipales il y a six ans se sont révélés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour, Christian Jeanjean (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 1 780 bulletins (52,81%). Derrière, Sandrine Arnal (Divers droite) a obtenu 22,78% des votes. Henri Savard (Divers droite) complétait le trio de tête, s'adjugeant 9,37% des suffrages. Cette victoire au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Palavas-les-Flots, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire sans appel place l'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.