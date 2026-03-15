Résultat municipale 2026 à Palavas-les-Flots (34250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Palavas-les-Flots a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Palavas-les-Flots, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Palavas-les-Flots [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian JEANJEAN UNIS POUR RÉUSSIR ENSEMBLE
|2 042
|48,21%
|Sandrine ARNAL Sandrine Arnal Bien Vivre à Palavas
|1 114
|26,30%
|Stéphane VINCENT RASSEMBLEMENT POUR PALAVAS
|660
|15,58%
|Guillaume KLEIN PALAVAS EN COMMUN
|420
|9,92%
|Participation au scrutin
|Palavas-les-Flots
|Taux de participation
|69,49%
|Taux d'abstention
|30,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 336
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Palavas-les-Flots [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Palavas-les-Flots en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Palavas-les-Flots
19:17 - Palavas-les-Flots : démographie et socio-économie impactent les élections municipales
Dans la commune de Palavas-les-Flots, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. Avec un pourcentage de 20% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,24%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (36,12%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 4477 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,41%) et le nombre de résidences HLM (8,25% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 52,26%, comme à Palavas-les-Flots, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.
17:57 - Vers une percée du RN à Palavas-les-Flots aux municipales ?
Le parti nationaliste était resté en retrait lors des municipales à Palavas-les-Flots en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 32,82% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 56,37% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 29,05% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Palavas-les-Flots comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 42,17% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 48,89% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 64,80% lors du vote définitif, actant la victoire pour Jean-Louis Roumegas.
16:58 - Quels niveaux de participation à Palavas-les-Flots aux dernières élections ?
Pour ces municipales, la désertion des bureaux de vote à Palavas-les-Flots sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 44,72 % lors du dernier scrutin local, en deçà de la moyenne nationale alors que le pays était touché par le coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été bornée par une abstention à 22,95 % dans la ville (et donc 77,05 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 36,18 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 26,37 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,14 % des inscrits. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique face aux moyennes nationales.
15:59 - À Palavas-les-Flots, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite
L'exploration des résultats de 2024 révèle que Palavas-les-Flots restait à l'époque un territoire bleu marine, affermissant son positionnement historique. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Palavas-les-Flots avaient en effet placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 42,17% des inscrits. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Josyan Oliva (Union de l'extrême droite) en pole position avec 48,89% au premier tour, devant Patricia Miralles (Ensemble !) avec 23,48%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Josyan Oliva culminant à 64,80% des suffrages exprimés sur place.
14:57 - Au vu des derniers scrutins, Palavas-les-Flots reste un territoire orienté vers le Rassemblement national
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Palavas-les-Flots soutenaient en priorité France Jamet (RN) avec 29,05% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Patricia Miralles (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 66,35% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Palavas-les-Flots quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 32,82% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 22,94%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en donnant 56,37% pour Marine Le Pen, contre 43,63% pour d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Palavas-les-Flots comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.
12:58 - Fiscalité en hausse à Palavas-les-Flots : une incidence sur les municipales
Concernant la pression fiscale pesant sur Palavas-les-Flots, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint environ 2 320 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 1 502 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 51,91 % en 2024 (contre près de 27,02 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %, soit une hausse de 1,2 point depuis 2020. Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 3,28821 millions d'euros en 2024, en net recul par rapport aux 3 732 490 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 17,39 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - Élections municipales 2020 à Palavas-les-Flots : une élection pliée dès le premier round
À Palavas-les-Flots, les résultats des élections municipales il y a six ans se sont révélés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Au soir du premier tour, Christian Jeanjean (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 1 780 bulletins (52,81%). Derrière, Sandrine Arnal (Divers droite) a obtenu 22,78% des votes. Henri Savard (Divers droite) complétait le trio de tête, s'adjugeant 9,37% des suffrages. Cette victoire au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Palavas-les-Flots, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire sans appel place l'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Palavas-les-Flots ?
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Palavas-les-Flots sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. Pour mémoire, en mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le coronavirus. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. Il convient de souligner que les 5 bureaux de vote de la ville de Palavas-les-Flots ferment leurs portes à 18 heures. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Palavas-les-Flots dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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