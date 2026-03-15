Résultat municipale 2026 à Palavas-les-Flots (34250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Palavas-les-Flots a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Palavas-les-Flots, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Palavas-les-Flots [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian JEANJEAN
Christian JEANJEAN UNIS POUR RÉUSSIR ENSEMBLE 		2 042 48,21%
Sandrine ARNAL
Sandrine ARNAL Sandrine Arnal Bien Vivre à Palavas 		1 114 26,30%
Stéphane VINCENT
Stéphane VINCENT RASSEMBLEMENT POUR PALAVAS 		660 15,58%
Guillaume KLEIN
Guillaume KLEIN PALAVAS EN COMMUN 		420 9,92%
Participation au scrutin Palavas-les-Flots
Taux de participation 69,49%
Taux d'abstention 30,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 336

Source : ministère de l’Intérieur

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