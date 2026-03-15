Résultat de l'élection municipale 2026 à Pamandzi : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pamandzi

Tête de listeListe
Soufou Nizar
Soufou Nizar Liste divers centre
DJAMA (LA FAMLLE)
  • Soufou Nizar
  • Zakia Gertrude Lalaina Sekeno Ben Ali Fadi Sitina Hangaya
  • Bahedja Said
  • Ivana Maanrouf
  • Soibaha Souf
  • Zaïmata Mohamed
  • Abal-Kassim Ali Combo
  • Chasfiya Mouhamed Moustoifa
  • Fahardine M'Chindra
  • Salama Issouf
  • Abdouldjabar Salim
  • Fatihiya Ali
  • Rahim Khan Ahmed Maanrouf
  • Fayda Assane Bacar
  • Fayir Ferdinand Abderemane
  • Nazar Souf
  • Sayyid Mohammed El-Amine Franck Madjid
  • Anchia Mahadali
  • Hamidi Cherif
  • Mariame Mogne Daho
  • Assani Oumouri
  • Nabaouia Halidi
  • Ahamadi Abassi
  • Djamila Bacar Abdallah
  • Oumar Soudjay
  • Hadidja Maliki
  • Ali Said Hachime
  • Rahamatou Ibrahime Attoumani
  • Ibrahim Attoumane
  • Fabiola Nadège Keisler
  • Djamaliddine M'Dallah
  • Faouzia Chaduli
  • Mohamadi Idrissa
Labyade Mahadali
Labyade Mahadali Liste divers gauche
SIBABOU YA PAMANDZE (LA CAUSE PAMANDZIENNE)
  • Labyade Mahadali
  • Victorine Boudy
  • Ahmadi Abdou Salam
  • Tatiana Prescilla Prat
  • Abdourahman Ahmed
  • Zaïssoune Haffidhou
  • Khalis Abdallah Soilihi
  • Alissia Vom Dorp
  • Bacar-Ahmed Athany Abdouroihamane
  • Toirfati Anna Andhanouni
  • Raymane Mohamed Maliki
  • Fatima Angelina Mogne
  • Lahrech Abdillah
  • Ismahan Farah Kattoum
  • Hazali Allaoui
  • Faouza Youssouf
  • Yanis Nayl Massoundi
  • Nasma-Aïcha Choudjaidine
  • Izak Ben Bacar
  • Soraya Al-Kobra Soibri
  • Mountaka Inzoudine Ahmed
  • Naomi Anaïs Saindou
  • Adamgaulam Hassanali
  • Anne-Laure Danielle Emilie Schmitt
  • Ismaël Hachim
  • Marie Aboudou
  • Eric Velna
  • Haoulati Ali Ousseni
  • Badrali Mahadali
  • Shadema Soumaya Youssouffa
  • Darcad Mahadali
  • Thaniat Aboubacar Satirou
  • Naftal-Dylan Soibri
Abassi Archadi
Abassi Archadi Liste divers centre
PAMANDZI SOYONS UNIS
  • Abassi Archadi
  • Nazirat Chadouli
  • Zayad Ben Saïd Hachim
  • Farasoa Noëlla Rokotondravola
  • Ben Souffou Danial
  • Rashidah Saidali
  • Salami Harouna Houmadi
  • Fazida M'Chindra
  • Mohamed Madi
  • Faïzoun Ali
  • Amir Boina
  • Lidia Saïndou
  • Harouna Rachidi
  • Hadidja Saidali
  • El-Had Ahmed Ben Ali
  • Hyathoune Mohamed
  • Moussa Malidi
  • Naoumi Attoumani
  • Farid M'Chindra
  • Nema Youssouf
  • Madi Ahamada
  • Josiane Rafaratsiahina
  • Saïd Moustoifa
  • Antuya Abdallah
  • Idrissa Vitta
  • Ismat Matoiri
  • Souffou Ramia
  • Thamra Hassani
  • Adelaïde Mohamed
  • Noëmi Abdou
  • Anoir Souffou
  • Chadia Abdallah
  • Ben-Omar Ridjali
Dayane Nourdine
Dayane Nourdine Liste divers gauche
PAMANDZE OYE
  • Dayane Nourdine
  • Marie Fadul
  • Soilihi Bedja
  • Naïka Soula
  • Tedj Ahamada
  • Faïka Saïdali
  • Enyadi Abdou
  • Rasmia Ali Abdallah
  • Galeb Mouhamad
  • Fatima Abassi
  • Amir-Edine Abdourahamane
  • Faiza Ridjali
  • Chakrina Antoy
  • Fairouzou Lienard
  • Ibrahim Badrouzamani
  • Faouza Mohamed Koto
  • Ahmed Zouhair Chébane Moussa
  • Anaïs Alihamidi
  • Anthuridine Absoir Fahar
  • Faïla Nakib
  • Youssef Yannick Yssoufi
  • Houloudia Lydia Nourdine
  • Saïd Abdallah
  • Roukia Said Hachim
  • Chaharizade Soumaila
  • Faouza Idaroussi
  • Charif Allaoui
  • Erina Antoy
  • Atiki M'Colo
  • Rouhalati Daoud
  • Ahmed Youssouf
  • Diaman Mohamadi
  • Nourdine Attoumani
El-Anzize Hamidou
El-Anzize Hamidou Liste divers droite
PAMANDZI EN GRAND
  • El-Anzize Hamidou
  • Miryame Kamarizamane
  • Ali Abdou Daime
  • Siti Reana Ali Soilihi
  • Touleib Ahmed
  • Anne-Valérie Turpin-Boina
  • Taheraly Kaderbay
  • Noura-Binty Assani
  • Ibrahim Amada
  • Fazaanti Saidina
  • Mickael Bennes
  • Noura Daroueche
  • Jean-Pierre Henry
  • Antuya Assani
  • Mohamed Charafoudine
  • Fatima Boina Heri
  • Abou M'Ladrou
  • Sitti Zalia Kamardine
  • Mohamed Ahamed
  • Nadjati Salime
  • Ousseni Mnamdji
  • Bouchirati Madi Souf
  • Chaharany Bakary
  • Echati Antoy
  • Naouirou Attoumani
  • Fatima Saïd Camal
  • Ibrahim Madjid
  • Zouhouria Ahamada
  • Ibrahim Omar
  • Boueni Djaha Mainty
  • Ahmed Massoundi
  • Salimata Salim
  • Saïd Mcolo
  • Hadraoui Ali
  • Allaoui Salim
Wilfried Hassani
Wilfried Hassani Liste divers centre
POURQUOI PAS NOUS
  • Wilfried Hassani
  • Zara-Ralida Achirafi
  • Assan Dalil Kassim
  • Lycie Fabiola Razanamavo
  • Zaïm Madjid
  • Faïna Abdoul-Housseni
  • Gamal Attoumani
  • Elssa Belay
  • Ilhan Manrouf Said Hachim
  • Souraya Ismael
  • Isaak Rachidi
  • Honnorya Mbae Djae
  • Yohan Belay
  • Salima Mchindra
  • Roland Bounou
  • Felyna Hassani
  • Anis M'Dahoma
  • Miryam Houssen
  • Kamal Allaoui
  • Smidah Abdoul-Housseni
  • Sael Selemani
  • Inès Himaya Mistoihi
  • Chaïne Saïd
  • Nasmie Mohamed
  • El-Hassas Mikitadi
  • Malha Ahmed Matoir
  • Ben Irman Bacar
  • Faïda-Lihouda Abdou Ali
  • Yaël Marot
  • Faïka-Laïla Abdou Ali
  • El-Farouck Bacar
  • Nourina Moustoifa
  • Yoanis Marot
  • Kouraïchia Mzembaba
  • Tawiz-Ali-Ibada Mlambeou
Issoufi Maandhui
Issoufi Maandhui Liste divers centre
GENERATION POUR LA MODERNISATION DE PAMANDZI
  • Issoufi Maandhui
  • Houlia Bamcolo
  • Mohamed Ali
  • Toiouzati Toihir Dini
  • Nicaise Saandi
  • Flora Léa Meresse
  • Charaffoudine Mohamed Ramadani Toto
  • Antubati Assani Bamcolo
  • Dhoulanrif Bedja
  • Siti Amina Yahaya Boinaïdi
  • Ahamada Issoufa
  • Chadia Saidali
  • Karime Cherif
  • Mamy Ibrahim
  • Anisse Maridachahou
  • Jeanne Andre
  • Ben Mohamed Hachim
  • Anne Paulette Andrée Chedozeau
  • Ali Ben Aboutoihi
  • El-Haïrati Mbaraka
  • Souidiki Gringo Hadji
  • Hichma Mohamadi
  • Daniel Chamssidine
  • Anne Marie Felicia Assani
  • Bacar Said Saidali
  • Saïra Salima Abdallah
  • Yasser Said
  • Faïka Mogne Daou
  • Ibrahima Amir Kassim
  • Naïda Maoudjoud
  • Amirridjal Oumar
  • Salima Madi
  • Alexandre Bernard Julien Moreau
  • Faïka Abdoul-Housseni
  • Moustafida Ankidine
Arbabiddini Chanfi
Arbabiddini Chanfi Liste Divers
PAMANDZI UNI ET SOLIDAIRE
  • Arbabiddini Chanfi
  • Salama Ramia
  • Abdourahamane Mohamed Elamine
  • Soihirat El Hadad
  • Soiyfoudine Mcolo
  • Anzimia Toihir Dini
  • Mouignimali Mmadi Ali
  • Samianti Chanfi
  • Doulkamal Maoulida
  • Anliati Attoumani
  • Yannick Samir Hassan
  • Fahamidati-Binti Melotte
  • Chaheb Ankidine
  • Naïla Subira
  • Bilal Toilhatelhair
  • Marie-Angele Mac-Luckie
  • Danjée Goulamhoussen
  • Djaouria Assani
  • Ahamed Issoufali
  • Rachma Hamidouni
  • Moilim Madi
  • Soyant-Binti Maliki
  • Fatahou Soula
  • Fatima Sola
  • Bani Sadre Soidri
  • Diana Toihir Dini
  • Hakim Bacar
  • Selma Ahamed
  • Naïme Said Ousseny
  • Francisca Princila Keisler
  • Lahcen Saleh Abd-El-Haq Oarda Parine
  • Karinette Perpetue Medas
  • Djoumoi Ramia
  • Echati Bacar
  • Misbahou Houmadi
Siti Ali M'Dahoma
Siti Ali M'Dahoma Liste divers centre
PV 2026 - MDM
  • Siti Ali M'Dahoma
  • Toihir El Anrif
  • Mami Mainty
  • Hamidou Siaka
  • Catherine Fatima Mkadara
  • Moustoifa Mahamoudou
  • Naïla Ali M'Dahoma
  • Ali Madi
  • Nissia Ahmed Aboubacar
  • Mahamoud Yahaya
  • Ridhoini Daoudou
  • Saïd Mohamed Sagaf M'Ze Mogne
  • Atouria M'Roimana Ali
  • Omar-Elwadoud Abdourahamane
  • Ibtissam Bacar Ben Bacar
  • Kayad Ombad
  • Kamaria Soulaimana
  • Assani Kassim
  • Walda Assani
  • Lufturahman Mohamadi Abasse
  • Nematti Attoumani
  • Djoubeir El-Farouk Chadouli
  • Malaïka Madinah Yahaya
  • Elanrif Mhogoni Elie Boinali
  • Claudine Marot
  • Mohamed Ali Said
  • Anfroyouni Vitta
  • Hamidou Madi M'Colo
  • Iasmine Sandra Robert
  • Mazani Mistoihi
  • Naïma Abdulbar Kassim
  • Khayri Habib Barboura
  • Zaoudjati Velou
  • Mohamed Ben Antoy
Myriam Maiob
Myriam Maiob Liste divers gauche
LA VOIX DE PAMANDZI
  • Myriam Maiob
  • Houzainoudine Moustoifa
  • Roufianti Said Sidi
  • Anouar Ali
  • Abouchia Mohamed
  • Faissoili Ali Hamidou
  • Evelyne Cadel
  • Tadjidine Boura
  • Azara Toumbou
  • Harib Mohamed Kassime
  • Zalihata Houmadi
  • Mohamed El Anrifina Ahmed
  • Hikma Moinécha Kassime
  • Djamaldine Ben Said
  • Halloua Velou Ahamada
  • El-Henrif Dine Moustoifa
  • Hassany Mariamo
  • El-Had Toumbou
  • Hassanati Mchindra
  • Halidi Dhinouraini
  • Djaouharia Nourdine
  • Moubaraka Madi Tchambo
  • Soifia Said Omar
  • El Anrouf Ahamadi
  • Mohamed Rasna
  • Christian Said Aboudou
  • Armiat Ali
  • Stéphane Marot
  • Chrishna Amra Mahamoud
  • Djamili Ousseni
  • Aicha Moinaukouh Abdouroihamane
  • Mouhamadi Djoumoi
  • Nathalie Bacar
  • Daniel Abdou Kaphet
  • Nouzouhati Kaisse Madjid
Issa Ahamada
Issa Ahamada Liste divers droite
UNIS POUR UN MEILLEUR AVENIR POUR PAMANDZI
  • Issa Ahamada
  • Sitti Kalathoumi Chamassi
  • Maoulida Said
  • Hadiya Chadouli
  • Alexis Hervé Delorme
  • Zalihata Abdallah
  • Ibrahim Massoundi
  • Asma Abdouroihamane
  • Benjamin Abdoulhafour
  • Floran Boinariziki
  • Abidine Ben Ali Charif
  • Elizabetta Fiore
  • Alexandre Sossong
  • Jacqueline Saïd Kassim
  • Mouhamadi Zoubert M'Ze
  • Nissia Abdou Bacar
  • Idrisse Mistoihi
  • Enfina Said Ali
  • Saïndou Hamidani
  • Zabibou Hamissi
  • Jean-Luc Delfour
  • Hassanati Velou Ahamada
  • Mohamed Yahaya
  • Hindou Aboudou
  • Houssen Abdallah
  • Fahadat Ahamada
  • Faycal Hamidoune
  • Hafsoi Halidi
  • Chaharidine Nouroudine
  • Marie Assane
  • Mohamed Cherif
  • Natidja Said
  • Benoit Fabien Patrick Castello
  • Chakila Ahmed Radjabou
  • Mohamed Halidi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Madi Madi Souf
Madi Madi Souf (23 élus) Mdm-pamandzi espoir 		1 005 39,22%
  • Madi Madi Souf
  • Siti Ali M'dahoma
  • Arbabidini Chanfi
  • Soyant-Binti Maliki
  • Mahamoud Yahaya
  • Anzimia Toihir Dini
  • Ibrahim Madi M'dahoma
  • Ridhoini Daoudou
  • Toihir El Anrif
  • Catherine Mkadara
  • Ousseni Maandhui
  • Atouria M'roimana Ali
  • Abdourahamane Mohamed Elamine
  • Marie-Angele Mac-Luckie
  • Ali Said
  • Nemati Attoumani
  • Houzainoudine Moustoifa
  • Salama Ramia
  • Ahamed Issoufali
  • Tatiana Prat
  • Moustoifa Mahamoudou
  • Soihirat El Hadad
  • Papinot Zaïdani
Issoufi Maandhui
Issoufi Maandhui (6 élus) Pamandzi notre force 		918 35,83%
  • Issoufi Maandhui
  • Salimata Mohamed
  • Ahamada Issoufa
  • Moinahouri Madi Ousseni
  • Ismael Ben Mbaraka
  • Fatima Abassi
Nema Maliki Ep Fazul
Nema Maliki Ep Fazul (4 élus) Tous unis pour l'avenir de pamandzi 		639 24,94%
  • Nema Maliki Ep Fazul
  • Soufou Nizar
  • Mamy Ibrahim
  • Abassi Archadi
Participation au scrutin Pamandzi
Taux de participation 62,64%
Taux d'abstention 37,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 614

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Madi Madi Souf
Madi Madi Souf Mdm-pamandzi espoir 		849 35,30%
Issoufi Maandhui
Issoufi Maandhui Pamandzi notre force 		609 25,32%
Nema Maliki Ep Fazul
Nema Maliki Ep Fazul Tous unis pour l'avenir de pamandzi 		397 16,50%
Soufou Nizar
Soufou Nizar Djama 		370 15,38%
Ibrahim Amada Nawir
Ibrahim Amada Nawir Rassemblement pour l'avenir de pamandzi 		180 7,48%
Participation au scrutin Pamandzi
Taux de participation 59,87%
Taux d'abstention 40,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 474

Villes voisines de Pamandzi

En savoir plus sur Pamandzi