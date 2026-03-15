Résultat de l'élection municipale 2026 à Pamandzi : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pamandzi [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pamandzi sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pamandzi.
L'actu des élections municipales 2026 à Pamandzi
13:10 - Les résultats des dernières élections à Pamandzi
L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Pamandzi s'avère très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes, Madi Madi Souf (Divers centre) a pris les commandes en recueillant 849 suffrages (35,30%). Derrière, Issoufi Maandhui (Divers centre) a engrangé 609 votes (25,32%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Nema Maliki Ep Fazul (Divers), obtenant 16,50% des voix. Cet avantage conséquent installait la première liste dans un terrain favorable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Madi Madi Souf l'a finalement emporté avec 1 005 suffrages (39,22%), face à Issoufi Maandhui rassemblant 35,83% des électeurs inscrits et Nema Maliki Ep Fazul obtenant 639 votes (24,94%). À la surprise générale, le challenger a réussi à remonter la pente avec de solides réserves de voix, rendant le final très serré. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Issoufi Maandhui a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 309 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Pamandzi ?
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 6 bureaux de vote de Pamandzi sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. À titre de rappel, le premier tour des précédentes élections municipales s’est déroulé le 15 mars 2020, en pleine crise sanitaire, suscitant de nombreuses controverses. Ci-dessous, vous pouvez parcourir la liste des prétendants à Pamandzi. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pamandzi
|Tête de listeListe
|
Soufou Nizar
Liste divers centre
DJAMA (LA FAMLLE)
|
|
Labyade Mahadali
Liste divers gauche
SIBABOU YA PAMANDZE (LA CAUSE PAMANDZIENNE)
|
|
Abassi Archadi
Liste divers centre
PAMANDZI SOYONS UNIS
|
|
Dayane Nourdine
Liste divers gauche
PAMANDZE OYE
|
|
El-Anzize Hamidou
Liste divers droite
PAMANDZI EN GRAND
|
|
Wilfried Hassani
Liste divers centre
POURQUOI PAS NOUS
|
|
Issoufi Maandhui
Liste divers centre
GENERATION POUR LA MODERNISATION DE PAMANDZI
|
|
Arbabiddini Chanfi
Liste Divers
PAMANDZI UNI ET SOLIDAIRE
|
|
Siti Ali M'Dahoma
Liste divers centre
PV 2026 - MDM
|
|
Myriam Maiob
Liste divers gauche
LA VOIX DE PAMANDZI
|
|
Issa Ahamada
Liste divers droite
UNIS POUR UN MEILLEUR AVENIR POUR PAMANDZI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Madi Madi Souf (23 élus) Mdm-pamandzi espoir
|1 005
|39,22%
|
|Issoufi Maandhui (6 élus) Pamandzi notre force
|918
|35,83%
|
|Nema Maliki Ep Fazul (4 élus) Tous unis pour l'avenir de pamandzi
|639
|24,94%
|
|Participation au scrutin
|Pamandzi
|Taux de participation
|62,64%
|Taux d'abstention
|37,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 614
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Madi Madi Souf Mdm-pamandzi espoir
|849
|35,30%
|Issoufi Maandhui Pamandzi notre force
|609
|25,32%
|Nema Maliki Ep Fazul Tous unis pour l'avenir de pamandzi
|397
|16,50%
|Soufou Nizar Djama
|370
|15,38%
|Ibrahim Amada Nawir Rassemblement pour l'avenir de pamandzi
|180
|7,48%
|Participation au scrutin
|Pamandzi
|Taux de participation
|59,87%
|Taux d'abstention
|40,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 474
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