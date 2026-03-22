Résultat de l'élection municipale 2026 à Pamandzi : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pamandzi [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pamandzi sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pamandzi.
L'actu des élections municipales 2026 à Pamandzi
11:51 - Que disaient les résultats de l'élection municipale à Pamandzi dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Pamandzi ont vu Issoufi Maandhui (Divers centre) terminer en tête dimanche dernier avec 15,80 % des voix. Arbabiddini Chanfi a pris la position de dauphin avec 14,95 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Une belle revanche pour Issoufi Maandhui qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, mais il a marqué un léger repli de 9 points depuis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Siti Ali M'dahoma, étiquetée Divers centre, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Labyade Mahadali, portant la nuance Divers gauche, a rassemblé 10,47 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Du côté de la mobilisation à Pamandzi, le vote a enregistré une participation de 62,03 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pamandzi
Le deuxième tour des élections municipales à Pamandzi a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Labyade Mahadali
Liste divers gauche
SIBABOU YA PAMANDZE (LA CAUSE PAMANDZIENNE)
|
|
Issoufi Maandhui
Liste divers centre
GENERATION POUR LA MODERNISATION DE PAMANDZI
|
|
Arbabiddini Chanfi
Liste Divers
PAMANDZI UNI ET SOLIDAIRE
|
|
Siti Ali M'Dahoma
Liste divers centre
PV 2026 - MDM
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pamandzi
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Issoufi MAANDHUI (Ballotage) GENERATION POUR LA MODERNISATION DE PAMANDZI
|448
|15,80%
|Arbabiddini CHANFI (Ballotage) PAMANDZI UNI ET SOLIDAIRE
|424
|14,95%
|Siti ALI M'DAHOMA (Ballotage) PV 2026 - MDM
|412
|14,53%
|Labyade MAHADALI (Ballotage) SIBABOU YA PAMANDZE (LA CAUSE PAMANDZIENNE)
|297
|10,47%
|Issa AHAMADA UNIS POUR UN MEILLEUR AVENIR POUR PAMANDZI
|253
|8,92%
|Abassi ARCHADI PAMANDZI SOYONS UNIS
|229
|8,07%
|Dayane NOURDINE PAMANDZE OYE
|213
|7,51%
|Wilfried HASSANI POURQUOI PAS NOUS
|165
|5,82%
|El-Anzize HAMIDOU PAMANDZI EN GRAND
|154
|5,43%
|Myriam MAIOB LA VOIX DE PAMANDZI
|139
|4,90%
|Soufou NIZAR DJAMA (LA FAMLLE)
|102
|3,60%
|Participation au scrutin
|Pamandzi
|Taux de participation
|62,03%
|Taux d'abstention
|37,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|2 906
Source : ministère de l’Intérieur
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