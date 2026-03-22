Résultat de l'élection municipale 2026 à Pamandzi : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pamandzi

Le deuxième tour des élections municipales à Pamandzi a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Labyade Mahadali
Labyade Mahadali Liste divers gauche
SIBABOU YA PAMANDZE (LA CAUSE PAMANDZIENNE)
  • Labyade Mahadali
  • Victorine Boudy
  • Lahrech Abdillah
  • Tatiana Prescilla Prat
  • Abdourahman Ahmed
  • Toirfati Anna Andhanouni
  • El-Anzize Hamidou
  • Fatima Angelina Mogne
  • Amir-Edine Abdourahamane
  • Alissia Vom Dorp
  • Ahmadi Abdou Salam
  • Siti Reana Ali Soilihi
  • Galeb Mouhamad
  • Ismahan Farah Kattoum
  • Khalis Abdallah Soilihi
  • Zaïssoune Haffidhou
  • Hazali Allaoui
  • Faouza Youssouf
  • Yanis Nayl Massoundi
  • Nasma-Aïcha Choudjaidine
  • Badrali Mahadali
  • Soraya Al-Kobra Soibri
  • Bacar-Ahmed Athany Abdouroihamane
  • Anne-Laure Danielle Emilie Schmitt
  • Raymane Mohamed Maliki
  • Shadema Soumaya Youssouffa
  • Eric Velna
  • Thaniat Aboubacar Satirou
  • Adamgaulam Hassanali
  • Marie Aboudou
  • Naftal-Dylan Soibri
  • Naomi Anaïs Saindou
  • Darcad Mahadali
Issoufi Maandhui
Issoufi Maandhui Liste divers centre
GENERATION POUR LA MODERNISATION DE PAMANDZI
  • Issoufi Maandhui
  • Houlia Bamcolo
  • Mohamed Ali
  • Toiouzati Toihir Dini
  • Nicaise Saandi
  • Flora Léa Meresse
  • Charaffoudine Mohamed Ramadani Toto
  • Antubati Assani Bamcolo
  • Dhoulanrif Bedja
  • Siti Amina Yahaya Boinaïdi
  • Ahamada Issoufa
  • Chadia Saidali
  • Karime Cherif
  • Mamy Ibrahim
  • Anisse Maridachahou
  • Jeanne Andre
  • Ben Mohamed Hachim
  • Anne Paulette Andrée Chedozeau
  • Ali Ben Aboutoihi
  • El-Haïrati Mbaraka
  • Souidiki Gringo Hadji
  • Hichma Mohamadi
  • Daniel Chamssidine
  • Anne Marie Felicia Assani
  • Bacar Said Saidali
  • Saïra Salima Abdallah
  • Yasser Said
  • Faïka Mogne Daou
  • Ibrahima Amir Kassim
  • Naïda Maoudjoud
  • Amirridjal Oumar
  • Salima Madi
  • Alexandre Bernard Julien Moreau
  • Faïka Abdoul-Housseni
  • Moustafida Ankidine
Arbabiddini Chanfi
Arbabiddini Chanfi Liste Divers
PAMANDZI UNI ET SOLIDAIRE
  • Arbabiddini Chanfi
  • Salama Ramia
  • Abdourahamane Mohamed Elamine
  • Soihirat El Hadad
  • Soiyfoudine Mcolo
  • Anzimia Toihir Dini
  • Mouignimali Mmadi Ali
  • Samianti Chanfi
  • Doulkamal Maoulida
  • Anliati Attoumani
  • Yannick Samir Hassan
  • Fahamidati-Binti Melotte
  • Chaheb Ankidine
  • Naïla Subira
  • Bilal Toilhatelhair
  • Marie-Angele Mac-Luckie
  • Danjée Goulamhoussen
  • Djaouria Assani
  • Ahamed Issoufali
  • Rachma Hamidouni
  • Moilim Madi
  • Soyant-Binti Maliki
  • Fatahou Soula
  • Fatima Sola
  • Bani Sadre Soidri
  • Diana Toihir Dini
  • Hakim Bacar
  • Selma Ahamed
  • Naïme Said Ousseny
  • Francisca Princila Keisler
  • Lahcen Saleh Abd-El-Haq Oarda Parine
  • Karinette Perpetue Medas
  • Djoumoi Ramia
  • Echati Bacar
  • Misbahou Houmadi
Siti Ali M'Dahoma
Siti Ali M'Dahoma Liste divers centre
PV 2026 - MDM
  • Siti Ali M'Dahoma
  • Toihir El Anrif
  • Mami Mainty
  • Hamidou Siaka
  • Catherine Fatima Mkadara
  • Moustoifa Mahamoudou
  • Naïla Ali M'Dahoma
  • Ali Madi
  • Nissia Ahmed Aboubacar
  • Mahamoud Yahaya
  • Ridhoini Daoudou
  • Saïd Mohamed Sagaf M'Ze Mogne
  • Atouria M'Roimana Ali
  • Omar-Elwadoud Abdourahamane
  • Ibtissam Bacar Ben Bacar
  • Kayad Ombad
  • Kamaria Soulaimana
  • Assani Kassim
  • Walda Assani
  • Lufturahman Mohamadi Abasse
  • Nematti Attoumani
  • Djoubeir El-Farouk Chadouli
  • Malaïka Madinah Yahaya
  • Elanrif Mhogoni Elie Boinali
  • Claudine Marot
  • Mohamed Ali Said
  • Anfroyouni Vitta
  • Hamidou Madi M'Colo
  • Iasmine Sandra Robert
  • Mazani Mistoihi
  • Naïma Abdulbar Kassim
  • Khayri Habib Barboura
  • Zaoudjati Velou
  • Mohamed Ben Antoy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pamandzi

Tête de listeListe Voix % des voix
Issoufi MAANDHUI
Issoufi MAANDHUI (Ballotage) GENERATION POUR LA MODERNISATION DE PAMANDZI 		448 15,80%
Arbabiddini CHANFI
Arbabiddini CHANFI (Ballotage) PAMANDZI UNI ET SOLIDAIRE 		424 14,95%
Siti ALI M'DAHOMA
Siti ALI M'DAHOMA (Ballotage) PV 2026 - MDM 		412 14,53%
Labyade MAHADALI
Labyade MAHADALI (Ballotage) SIBABOU YA PAMANDZE (LA CAUSE PAMANDZIENNE) 		297 10,47%
Issa AHAMADA
Issa AHAMADA UNIS POUR UN MEILLEUR AVENIR POUR PAMANDZI 		253 8,92%
Abassi ARCHADI
Abassi ARCHADI PAMANDZI SOYONS UNIS 		229 8,07%
Dayane NOURDINE
Dayane NOURDINE PAMANDZE OYE 		213 7,51%
Wilfried HASSANI
Wilfried HASSANI POURQUOI PAS NOUS 		165 5,82%
El-Anzize HAMIDOU
El-Anzize HAMIDOU PAMANDZI EN GRAND 		154 5,43%
Myriam MAIOB
Myriam MAIOB LA VOIX DE PAMANDZI 		139 4,90%
Soufou NIZAR
Soufou NIZAR DJAMA (LA FAMLLE) 		102 3,60%
Participation au scrutin Pamandzi
Taux de participation 62,03%
Taux d'abstention 37,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 2 906

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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