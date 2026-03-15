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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pamandzi Dans la ville de Pamandzi, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 2699 habitants par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. La composition démographique et socio-économique d'une commune joue un rôle crucial dans les résultats des élections municipales. Les jeunes votants peuvent favoriser des politiques progressistes et écologistes, tandis que les aînés privilégient souvent la sécurité et la tradition. Les taux de chômage et les niveaux de revenus influencent les opinions sur les politiques économiques de la France, pouvant renforcer le soutien à des partis extrémistes ou, à l'inverse, à ceux prônant plus d'intégration dans le pays.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Pamandzi ? Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors des élections locales à Pamandzi en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 37,26% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,65% au tour décisif. Le parti lepéniste était inexistant dans la circonscription de la localité lors des législatives de 2022. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 50,81% lors du choc des européennes 2024. Le mouvement lepéniste passait inaperçu à ce stade.

16:58 - Résultats électoraux à Pamandzi : le point sur l'abstention Pour ces élections municipales, l'absence ou non d'électeurs à Pamandzi sera essentielle dans le dénouement du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 40,13 % lors de la dernière municipale, une participation locale remarquable alors que l'épidémie de Covid-19 jetait une ombre sur la compétition. Les municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un moment où les électeurs votent le plus massivement. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une abstention de 52,04 % localement. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 60,32 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 56,15 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 79,87 %. Si on prend un peu de recul, le territoire apparaît donc plutôt comme une contrée assez abstentionniste.

15:59 - Comment Pamandzi a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Estelle Youssouffa (Divers droite) en pole position avec 75,98% au premier tour, devant Kambi Said Said (Divers droite) avec 14,50%. Les électeurs expédiaient d'ailleurs l'affaire d'emblée dans la circonscription, où l'élection s'est terminée d'entrée avec 79,48% À l'occasion du scrutin européen en amont, les électeurs de Pamandzi avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 50,81% des votes. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Pamandzi : des verdicts éminemment tranchés lors des scrutins il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Pamandzi plébiscitaient Estelle Youssouffa (Divers) avec 44,02% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Pamandzi privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (37,26%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 30,51%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,65% pour Marine Le Pen, contre 45,35% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, les impôts locaux ont-ils augmenté à Pamandzi ? En matière d'impôts locaux à Pamandzi, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 683 euros en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 250 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à 40,29 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 425 800 euros en 2024. Un total bien loin des 443 700 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 35,71 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Pamandzi L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Pamandzi s'avère très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes, Madi Madi Souf (Divers centre) a pris les commandes en recueillant 849 suffrages (35,30%). Derrière, Issoufi Maandhui (Divers centre) a engrangé 609 votes (25,32%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Nema Maliki Ep Fazul (Divers), obtenant 16,50% des voix. Cet avantage conséquent installait la première liste dans un terrain favorable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Madi Madi Souf l'a finalement emporté avec 1 005 suffrages (39,22%), face à Issoufi Maandhui rassemblant 35,83% des électeurs inscrits et Nema Maliki Ep Fazul obtenant 639 votes (24,94%). À la surprise générale, le challenger a réussi à remonter la pente avec de solides réserves de voix, rendant le final très serré. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Issoufi Maandhui a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 309 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.