Résultat municipale 2026 à Pamandzi (97615) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pamandzi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pamandzi, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pamandzi [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Issoufi MAANDHUI
Issoufi MAANDHUI GENERATION POUR LA MODERNISATION DE PAMANDZI 		448 15,80%
Arbabiddini CHANFI
Arbabiddini CHANFI PAMANDZI UNI ET SOLIDAIRE 		424 14,95%
Siti ALI M'DAHOMA
Siti ALI M'DAHOMA PV 2026 - MDM 		412 14,53%
Labyade MAHADALI
Labyade MAHADALI SIBABOU YA PAMANDZE (LA CAUSE PAMANDZIENNE) 		297 10,47%
Issa AHAMADA
Issa AHAMADA UNIS POUR UN MEILLEUR AVENIR POUR PAMANDZI 		253 8,92%
Abassi ARCHADI
Abassi ARCHADI PAMANDZI SOYONS UNIS 		229 8,07%
Dayane NOURDINE
Dayane NOURDINE PAMANDZE OYE 		213 7,51%
Wilfried HASSANI
Wilfried HASSANI POURQUOI PAS NOUS 		165 5,82%
El-Anzize HAMIDOU
El-Anzize HAMIDOU PAMANDZI EN GRAND 		154 5,43%
Myriam MAIOB
Myriam MAIOB LA VOIX DE PAMANDZI 		139 4,90%
Soufou NIZAR
Soufou NIZAR DJAMA (LA FAMLLE) 		102 3,60%
Participation au scrutin Pamandzi
Taux de participation 62,03%
Taux d'abstention 37,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 2 906

Source : ministère de l’Intérieur

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