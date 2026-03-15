Résultat de l'élection municipale 2026 à Pamiers : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pamiers [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pamiers sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pamiers.
L'actu des élections municipales 2026 à Pamiers
13:09 - La liste étiquetée Divers centre grande gagnante des élections municipales à Pamiers
À l'occasion des municipales il y a 6 ans à Pamiers, les résultats ont offert un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, André Trigano (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 1 191 voix (28,16%). Derrière, Frédérique Thiennot (Divers centre) a rassemblé 21,71% des votes. La troisième place est revenue à Xavier Fauré (Divers centre), réunissant 887 voix (20,97%). Un delta important. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Frédérique Thiennot l'a finalement emporté avec 41,39% des suffrages, face à André Trigano s'adjugeant 1 661 électeurs (38,69%) et Daniel Memain avec 19,91% des électeurs inscrits. Le scénario s'est totalement inversé sous l'effet des reports de voix, qui ont été tout à fait cruciaux. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. André Trigano a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 743 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Pamiers ?
Les municipales 2026 sont l'occasion pour les 9 118 électeurs de Pamiers de donner leur opinion sur les enjeux qui affectent leur ville. Quel candidat succédera à Frédérique Thiennot (Divers centre), qui a conquis la mairie en 2020 au second tour ? Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les élections municipales 2026 à Pamiers est consultable ci-dessous. Les 11 bureaux de vote de la commune de Pamiers seront accessibles jusqu'à 18 h pour recevoir les électeurs. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Pamiers dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pamiers
|Tête de listeListe
|
Pascal Mascetti
Liste d'extrême droite
RASSEMBLEMENT DES DROITES POUR PAMIERS
|
|
Frédérique Thiennot
Liste divers centre
EN AVANT PAMIERS
|
|
Jean-Philippe Sannac
Liste divers centre
JEAN-PHILIPPE SANNAC,UNION ET ACTION POUR PAMIERS
|
|
Alain Rochet
Liste divers centre
S'ENGAGER POUR PAMIERS
|
|
Sonia Caumartin
Liste divers gauche
PAMIERS CITOYENNE
|
|
Pascal Augery
Liste Divers
DEMAIN PAMIERS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédérique Thiennot (24 élus) Pamiers autrement ensemble
|1 777
|41,39%
|
|André Trigano (6 élus) Union pour pamiers avec andré trigano
|1 661
|38,69%
|
|Daniel Memain (3 élus) Pamiers citoyenne
|855
|19,91%
|
|Participation au scrutin
|Pamiers
|Taux de participation
|46,92%
|Taux d'abstention
|53,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 430
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Trigano Union pour pamiers avec andré trigano
|1 191
|28,16%
|Frédérique Thiennot Pamiers autrement
|918
|21,71%
|Xavier Fauré Ensemble vivre pamiers
|887
|20,97%
|Daniel Memain Pamiers citoyenne
|736
|17,40%
|Jacques Laffargue Les appaméens
|496
|11,73%
|Participation au scrutin
|Pamiers
|Taux de participation
|46,52%
|Taux d'abstention
|53,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 387
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Trigano (25 élus) Andre trigano "l'experience au service de l'avenir"
|2 673
|46,59%
|
|Alain Fauré (4 élus) Pamiers ensemble
|1 364
|23,77%
|
|Michel Teychenné (2 élus) Michel teychenné pamiers au coeur-le renouveau
|979
|17,06%
|
|Aimé Deleglise (2 élus) Pamiers bleu marine
|721
|12,56%
|
|Participation au scrutin
|Pamiers
|Taux de participation
|62,21%
|Taux d'abstention
|37,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|5 913
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Trigano Andre trigano "l'experience au service de l'avenir"
|2 381
|41,54%
|Alain Fauré Pamiers ensemble
|1 421
|24,79%
|Michel Teychenné Michel teychenné pamiers au coeur-le renouveau
|1 105
|19,28%
|Aimé Deleglise Pamiers bleu marine
|824
|14,37%
|Participation au scrutin
|Pamiers
|Taux de participation
|62,17%
|Taux d'abstention
|37,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,01%
|Nombre de votants
|5 909
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