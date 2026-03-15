Résultat de l'élection municipale 2026 à Pamiers : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pamiers

Tête de listeListe
Pascal Mascetti
Pascal Mascetti Liste d'extrême droite
RASSEMBLEMENT DES DROITES POUR PAMIERS
  • Pascal Mascetti
  • Nathalie Merci
  • José Guyot
  • Nicole Duhamel
  • Jean-Pierre Baubeau
  • Michele Couignoux
  • Christian Hoiselstin
  • Patricia Feuillot
  • Daniel Schreyer
  • Maryse Lacoste
  • Gilles Magni
  • Myriam Santi
  • Claude Guary
  • Marie Heliot
  • Jean-Claude Rende
  • Andrée Privat
  • Richard Ader
  • Monique Pinquie
  • André Mirailles
  • Francine Moreau
  • Garry Pradere
  • Marie Miza
  • Fabien Couignoux
  • Zélia Blochet
  • Xavier Renault
  • Sandrine Razik
  • João Filipe Lobo Da Silva
  • Régine Arabeyre
  • Dominique Papy
  • Emilie Chou
  • Kevin Commenge
  • Audrey Hoiselstin
  • Martial Tandille
  • Jeannine Jourdan
  • Gilbert Dedieu
Frédérique Thiennot
Frédérique Thiennot Liste divers centre
EN AVANT PAMIERS
  • Frédérique Thiennot
  • Henri Uninski
  • Pauline Quintanilha
  • Michel Raulet
  • Caroline Cottard
  • Jean-Luc Lupieri
  • Camille Ortega
  • Christophe Fesquet
  • Michelle Bardou
  • Jean-Marc Baures
  • Françoise Pancaldi
  • Christian Carmona
  • Catherine Fabry
  • Boris Villemin
  • Amandine Marfaing
  • Thierry Salmon
  • Dominique Pautou
  • Julien de Joybert
  • Michèle Dupuy
  • Ismael Meguenni
  • Lucie Valérie Dedulle
  • Christian Clarac
  • Catherine Barthelemy
  • Guillaume Laurent
  • Oceane Hartmann
  • Patrice Sangarné
  • Véronique Pierre
  • Gérard Bordier
  • Sandrine Audibert
  • Mario Dupuy
  • Annabelle Cumenges
  • Mamadou Cellou Balde
  • Viviane Morabito
  • Jean-Paul Jouve
  • Daniele Dupont
Jean-Philippe Sannac
Jean-Philippe Sannac Liste divers centre
JEAN-PHILIPPE SANNAC,UNION ET ACTION POUR PAMIERS
  • Jean-Philippe Sannac
  • Christelle Coupade
  • Philippe Maurisse
  • Veronique Pons
  • Christophe Garcia
  • Clarisse Chabal Vignoles
  • Cedric Marchat
  • Michele Andre
  • Gilles Bicheyre
  • Anne Lebeau
  • Jean Guichou
  • Dominique Garcia
  • Gérard Legrand
  • Françoise Lagreu Corbalan
  • Vincent Gavart
  • Nathalie Rumeau
  • Gerard Bauza
  • Ginette Simonetta
  • Gilles Kermann
  • Renee Paule Beraguaz
  • Patrice Benedet
  • Christelle Rault
  • Jerome Bras
  • Aude Beragaz
  • Emile Sanchez
  • Nathalie Vigneau
  • Mathieu Pedoussat
  • Nadine Souquet
  • Daniel Negroni
  • Melissa Ribaute
  • Abdelaziz Cherrou
  • Dominique Dardigna
  • Jean Dardigna
  • Maria Pereira
  • Jean-Manuel Oliveras
Alain Rochet
Alain Rochet Liste divers centre
S'ENGAGER POUR PAMIERS
  • Alain Rochet
  • Cécile Pouchelon
  • Fabrice Bocahut
  • Martine Guillaume
  • Rémi Dutrenois
  • Bernadette Dedieu-Coumenay
  • Paul Afonso
  • Laurence Mouh
  • Michel Galési
  • Bernadette Rodriguez
  • Franck Toussaint
  • Bernadette Peccatte
  • Fabrice Dulong
  • Pierette Graff-Courillon-Havy
  • Bruno Evans
  • Audrey Cerruto
  • Cyril Charbonnier
  • Christelle Labrosse-Mongellas
  • Paul Villemin
  • Amélie Nogues
  • Joseph Lima
  • Nell Philippon
  • Thomas Robledo-Mendes
  • Stephanie Letolle
  • Victor Pereira
  • Delphine Figarol
  • Olivier Darboure
  • Arminé Gasparov
  • Philippe d'Arzac
  • Anahit Grigorian
  • Antonio Almeida
  • Virginie Rochet
  • Jean-Paul Dedieu
  • Agnès Mazet
Sonia Caumartin
Sonia Caumartin Liste divers gauche
PAMIERS CITOYENNE
  • Sonia Caumartin
  • Michaël Trovalet
  • Michèle Goulier
  • Daniel Memain
  • Christine Ratzel
  • Vicente Heredia
  • Celine Germain
  • Némès Ehongo-Grasset
  • Magalie Ehongo-Grasset
  • Jérome Huguenin-Bergenat
  • Maud Grange
  • Gerard Roux
  • Sondon Traore
  • Pierre-Alexandre Sanchez
  • Nancy Maury Lascoux
  • Ousmane Keita
  • Asma Bouras
  • Herve Damageux
  • Claire Garima
  • Thierry Dutrieux
  • Cécile Debard
  • Guillaume Wuthrick
  • Angèle Zobo Ateba
  • Jean-Francois Gaudoneix
  • Najoua Abchir
  • Dirk Gerlach
  • Carmen Samayoa Palala
  • Jean-Marc Saint-Michel
  • Naoual Akhazane
  • Franck Montcharmont
  • Berta Lima
  • Laurent Aleu
  • Agnes Deux
  • Nicolas Gangloff
  • Francoise Decressin
Pascal Augery
Pascal Augery Liste Divers
DEMAIN PAMIERS
  • Pascal Augery
  • Sandra Olivier
  • Vincent Lelong
  • Marine Bru
  • Clement Assemat
  • Elodie Chapuis
  • Noureddine Zourair
  • Florine Gamelin
  • Pierre-Yves Boesch
  • Christine Tustes
  • Kouider Abdeldjebbar
  • Nathalie Cros
  • Frederic Maris
  • Guylaine Pailhes
  • Jean-Julien Monblanc
  • Alia Hamri
  • François Rinaldi
  • Michèle Douin
  • Quentin Vigneron
  • Celine Julot
  • Benoit Basso
  • Karine Caria
  • Obaidullah Samadi
  • Laury Alberich
  • Kellyan Delcroix Vergnes
  • Paulette Chapot
  • Valentin Bru
  • Francoise Danis
  • Benoit Benedet
  • Claude Subra
  • Elouan Trovalet
  • Alice Chafizadeh
  • Robert Blanc

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédérique Thiennot
Frédérique Thiennot (24 élus) Pamiers autrement ensemble 		1 777 41,39%
  • Frédérique Thiennot
  • Alain Rochet
  • Maryline Doussat
  • Xavier Fauré
  • Michelle Bardou
  • Fabrice Bocahut
  • Cécile Pouchelon
  • Éric Pujade
  • Pauline Quintanilha
  • Jean-Luc Lupieri
  • Françoise Pancaldi
  • Michel Raulet
  • Martine Guillaume
  • Jean-Christophe Cid
  • Sandrine Audibert
  • Henri Uninski
  • Audrey Abadie
  • Patrice Sangarné
  • Annabelle Cumenges
  • Gilles Bicheyre
  • Véronique Portet
  • Gérard Bordier
  • Carine Mendez
  • Alain Dal Ponte
André Trigano
André Trigano (6 élus) Union pour pamiers avec andré trigano 		1 661 38,69%
  • André Trigano
  • Ginette Foti Rousseau
  • Gérard Legrand
  • Françoise Lagreu Corbalan
  • Antonio Lima
  • Anne Lebeau
Daniel Memain
Daniel Memain (3 élus) Pamiers citoyenne 		855 19,91%
  • Daniel Memain
  • Michèle Goulier
  • Xavier Malbreil
Participation au scrutin Pamiers
Taux de participation 46,92%
Taux d'abstention 53,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 430

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Trigano
André Trigano Union pour pamiers avec andré trigano 		1 191 28,16%
Frédérique Thiennot
Frédérique Thiennot Pamiers autrement 		918 21,71%
Xavier Fauré
Xavier Fauré Ensemble vivre pamiers 		887 20,97%
Daniel Memain
Daniel Memain Pamiers citoyenne 		736 17,40%
Jacques Laffargue
Jacques Laffargue Les appaméens 		496 11,73%
Participation au scrutin Pamiers
Taux de participation 46,52%
Taux d'abstention 53,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 387

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
André Trigano
André Trigano (25 élus) Andre trigano "l'experience au service de l'avenir" 		2 673 46,59%
  • André Trigano
  • Ginette Foti - Rousseau
  • Xavier Fauré
  • Françoise Pancaldi
  • Gérard Legrand
  • Maryline Doussat-Vital
  • Claude Deymier
  • Renée Paule Beraguaz
  • Hubert Lopez
  • Marcelle Dedieu
  • Lucien Quèbre
  • Clarisse Chabal- Vignoles
  • Gérard Mandrou
  • Huguette Gensac
  • Jean Marc Salvaing
  • Juliette Bautista
  • Jean-Paul Dedieu
  • Françoise Couratier
  • Jean Guichou
  • Isandre Aliquot-Seree De Roch
  • Francis Cottes
  • Anne Lebeau
  • Alexandre Gerardin
  • Barta Nya
  • Emile Sanchez
Alain Fauré
Alain Fauré (4 élus) Pamiers ensemble 		1 364 23,77%
  • Alain Fauré
  • Annie Fachetti
  • Jean-Christophe Cid
  • Evelyne Cazaban Épouse Campistron
Michel Teychenné
Michel Teychenné (2 élus) Michel teychenné pamiers au coeur-le renouveau 		979 17,06%
  • Michel Teychenné
  • Bernadette Subra
Aimé Deleglise
Aimé Deleglise (2 élus) Pamiers bleu marine 		721 12,56%
  • Aimé Deleglise
  • Pierrette Audouy
Participation au scrutin Pamiers
Taux de participation 62,21%
Taux d'abstention 37,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 5 913

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Trigano
André Trigano Andre trigano "l'experience au service de l'avenir" 		2 381 41,54%
Alain Fauré
Alain Fauré Pamiers ensemble 		1 421 24,79%
Michel Teychenné
Michel Teychenné Michel teychenné pamiers au coeur-le renouveau 		1 105 19,28%
Aimé Deleglise
Aimé Deleglise Pamiers bleu marine 		824 14,37%
Participation au scrutin Pamiers
Taux de participation 62,17%
Taux d'abstention 37,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,01%
Nombre de votants 5 909

Villes voisines de Pamiers

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