Résultat de l'élection municipale 2026 à Pamiers : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pamiers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pamiers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pamiers.
L'actu des élections municipales 2026 à Pamiers
11:49 - Que disaient les résultats des élections municipales à Pamiers la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Pamiers ont vu Jean-Philippe Sannac (Divers centre) s'imposer il y a une semaine avec 48,12 % des voix. À sa suite, Frédérique Thiennot (Divers centre) s'est classée deuxième avec 13,05 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Sonia Caumartin (Divers gauche) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Pascal Augery a obtenu 9,60 % des voix, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord. À noter que pour ce premier tour à Pamiers, le vote a enregistré une participation de 59,03 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pamiers
Le deuxième tour des élections municipales à Pamiers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Frédérique Thiennot
Liste divers centre
EN AVANT PAMIERS
|
|
Jean-Philippe Sannac
Liste divers centre
JEAN-PHILIPPE SANNAC,UNION ET ACTION POUR PAMIERS
|
|
Sonia Caumartin
Liste divers gauche
PAMIERS CITOYENNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pamiers
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe SANNAC (Ballotage) JEAN-PHILIPPE SANNAC,UNION ET ACTION POUR PAMIERS
|2 596
|48,12%
|Frédérique THIENNOT (Ballotage) EN AVANT PAMIERS
|704
|13,05%
|Sonia CAUMARTIN (Ballotage) PAMIERS CITOYENNE
|638
|11,83%
|Pascal AUGERY DEMAIN PAMIERS
|518
|9,60%
|Pascal MASCETTI RASSEMBLEMENT DES DROITES POUR PAMIERS
|472
|8,75%
|Alain ROCHET S'ENGAGER POUR PAMIERS
|467
|8,66%
|Participation au scrutin
|Pamiers
|Taux de participation
|59,03%
|Taux d'abstention
|40,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Nombre de votants
|5 538
Source : ministère de l’Intérieur
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