Résultat de l'élection municipale 2026 à Pamiers : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pamiers

Le deuxième tour des élections municipales à Pamiers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Frédérique Thiennot
Frédérique Thiennot Liste divers centre
EN AVANT PAMIERS
  • Frédérique Thiennot
  • Henri Uninski
  • Pauline Quintanilha
  • Michel Raulet
  • Caroline Cottard
  • Jean-Luc Lupieri
  • Camille Ortega
  • Christophe Fesquet
  • Michelle Bardou
  • Jean-Marc Baures
  • Françoise Geneviève Pancaldi
  • Christian Carmona
  • Catherine Fabry
  • Boris Villemin
  • Amandine Marfaing
  • Thierry Salmon
  • Dominique Pautou
  • Julien de Joybert
  • Michèle Dupuy
  • Ismael Meguenni
  • Lucie Valérie Dedulle
  • Christian Clarac
  • Catherine Barthelemy
  • Guillaume Laurent
  • Océane Hartmann
  • Patrice Sangarné
  • Véronique Portet
  • Gérard Bordier
  • Sandrine Audibert
  • Mario Dupuy
  • Annabelle Cumenges
  • Mamadou Cellou Baldé
  • Viviane Morabito
  • Jean-Paul Jouve
  • Danièle Dupont
Jean-Philippe Sannac
Jean-Philippe Sannac Liste divers centre
JEAN-PHILIPPE SANNAC,UNION ET ACTION POUR PAMIERS
  • Jean-Philippe Sannac
  • Christelle Coupade
  • Philippe Maurisse
  • Veronique Pons
  • Christophe Garcia
  • Clarisse Chabal Vignoles
  • Cedric Marchat
  • Michele Andre
  • Gilles Bicheyre
  • Anne Lebeau
  • Jean Guichou
  • Dominique Garcia
  • Gérard Legrand
  • Françoise Lagreu
  • Vincent Gavart
  • Nathalie Rumeau
  • Gerard Bauza
  • Ginette Simonetta
  • Gilles Kermann
  • Renee Paule Beraguaz
  • Patrice Benedet
  • Christelle Rault
  • Jerome Bras
  • Aude Beragaz
  • Emile Sanchez
  • Nathalie Vigneau
  • Mathieu Pedoussat
  • Nadine Souquet
  • Daniel Negroni
  • Melissa Ribaute
  • Abdelaziz Cherrou
  • Dominique Dardigna
  • Jean Dardigna
  • Maria Pereira
  • Jean-Manuel Oliveras
Sonia Caumartin
Sonia Caumartin Liste divers gauche
PAMIERS CITOYENNE
  • Sonia Caumartin
  • Michaël Trovalet
  • Michèle Goulier
  • Daniel Mémain
  • Christine Ratzel
  • Vicente Heredia
  • Céline Germain
  • Némès Ehongo-Grasset
  • Magalie Ehongo-Grasset
  • Jérôme Huguenin-Bergenat
  • Maud Grange
  • Gérard Roux
  • Sondon Traore
  • Pierre-Alexandre Sanchez
  • Nancy Maury Lascoux
  • Ousmane Keïta
  • Asma Bouras
  • Herve Damageux
  • Claire Garima
  • Thierry Dutrieux
  • Cécile Debard
  • Guillaume Wüthrick
  • Angèle Zobo Ateba
  • Jean-Francois Gaudoneix
  • Najoua Abchir
  • Dirk Gerlach
  • Carmen Samayoa
  • Jean-Marc Saint-Michel
  • Naoual Akhazane
  • Franck Montcharmont
  • Berta Lima
  • Laurent Aleu
  • Agnès Deux
  • Nicolas Gangloff
  • Françoise Decressin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pamiers

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe SANNAC
Jean-Philippe SANNAC (Ballotage) JEAN-PHILIPPE SANNAC,UNION ET ACTION POUR PAMIERS 		2 596 48,12%
Frédérique THIENNOT
Frédérique THIENNOT (Ballotage) EN AVANT PAMIERS 		704 13,05%
Sonia CAUMARTIN
Sonia CAUMARTIN (Ballotage) PAMIERS CITOYENNE 		638 11,83%
Pascal AUGERY
Pascal AUGERY DEMAIN PAMIERS 		518 9,60%
Pascal MASCETTI
Pascal MASCETTI RASSEMBLEMENT DES DROITES POUR PAMIERS 		472 8,75%
Alain ROCHET
Alain ROCHET S'ENGAGER POUR PAMIERS 		467 8,66%
Participation au scrutin Pamiers
Taux de participation 59,03%
Taux d'abstention 40,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 5 538

Source : ministère de l’Intérieur

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