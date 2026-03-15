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19:21 - Les données démographiques de Pamiers révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population de Pamiers sur les résultats des élections municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 39% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 16,76%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (44,10%) souligne l'importance des questions de logement et d'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 049 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,57% et d'une population étrangère de 10,00% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Pamiers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,05% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Quel poids pour le RN à Pamiers lors des dernières élections ? Le parti d'extrême droite récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Pamiers en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 26,63% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la commune avec 50,15% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 24,09% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Pamiers comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 36,34% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,08% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 45,19% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Pamiers avant 2026 En parallèle de cette élection municipale de 2026, le degré d'abstention pèsera assurément sur les résultats de Pamiers. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 53,48 % du corps électoral (un score dans la norme), de nombreux électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention se fixer à 24,96 % au premier tour (26,31 % dans le pays). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 47,14 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 34,14 %, contre 52,79 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une localité globalement épargnée par l'abstention par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Comment a voté Pamiers lors des dernières élections ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Les élections européennes du printemps 2024 à Pamiers avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (36,34%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 13,61% des voix. Laurent Panifous (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés à Pamiers une vingtaine de jours plus tard avec 45,29%. Michèle Alozy (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 42,08%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Panifous culminant à 54,81% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Pamiers présentait un profil politique atypique lors des dernières élections La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Pamiers voyait en effet Marine Le Pen prendre la tête localement avec 26,63% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 24,43%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en offrant 50,15% pour Marine Le Pen, contre 49,85% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Pamiers portaient leur choix sur Michel Larive (Nupes) avec 28,75% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Laurent Panifous (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 52,87%.

12:58 - Quel bilan en matière de fiscalité pour la maire de Pamiers en amont des municipales 2026 ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Pamiers, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 20,31 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 609 650 €. Une somme bien en-dessous des quelque 4,23032 millions d'euros perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Pamiers s'est établi à près de 43,03 % en 2024 (contre 21,88 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Pamiers s'est établi à 1 111 € en 2024 (contre 967 € en 2020).

11:59 - La liste étiquetée Divers centre grande gagnante des élections municipales à Pamiers À l'occasion des municipales il y a 6 ans à Pamiers, les résultats ont offert un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, André Trigano (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 1 191 voix (28,16%). Derrière, Frédérique Thiennot (Divers centre) a rassemblé 21,71% des votes. La troisième place est revenue à Xavier Fauré (Divers centre), réunissant 887 voix (20,97%). Un delta important. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Frédérique Thiennot l'a finalement emporté avec 41,39% des suffrages, face à André Trigano s'adjugeant 1 661 électeurs (38,69%) et Daniel Memain avec 19,91% des électeurs inscrits. Le scénario s'est totalement inversé sous l'effet des reports de voix, qui ont été tout à fait cruciaux. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. André Trigano a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 743 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.