Résultat de l'élection municipale 2026 à Panazol : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Panazol [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Panazol sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Panazol.
L'actu des élections municipales 2026 à Panazol
13:10 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Panazol
À Panazol, à l'occasion des élections municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Fabien Doucet (Divers centre) a décroché la première place avec 39,10% des soutiens. À sa poursuite, Martine Tabouret (Divers gauche) a engrangé 38,57% des voix. Le léger écart entre les listes en tête ouvrait la porte à un second tour très flou. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Fabien Doucet l'a finalement emporté avec 2 187 suffrages (53,65%), face à Martine Tabouret avec 1 889 électeurs inscrits (46,34%). Le suspense a fini par s’effacer devant une large victoire ne souffrant d’aucune contestation., récupérant 710 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Panazol, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques.
09:57 - Les municipales à Panazol, c'est aujourd'hui
Les 8 bureaux de vote de la ville de Panazol seront accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de s'exprimer. Les élections municipales offrent la possibilité aux 8 388 électeurs de Panazol de réagir sur la façon dont est organisée leur ville. À Panazol et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Quel candidat succédera à Fabien Doucet (Divers centre), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Parcourez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Panazol. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Panazol
|Tête de listeListe
|
Lysandre Merlier
Liste divers gauche
PANAZOL AUTREMENT
|
|
Fabien Doucet
Liste divers centre
AGIR ENSEMBLE POUR PANAZOL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabien Doucet (26 élus) Agir ensemble pour panazol
|2 187
|53,65%
|
|Martine Tabouret (7 élus) Vivons panazol
|1 889
|46,34%
|
|Participation au scrutin
|Panazol
|Taux de participation
|50,38%
|Taux d'abstention
|49,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 195
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabien Doucet Agir ensemble pour panazol
|1 477
|39,10%
|Martine Tabouret Vivons panazol
|1 457
|38,57%
|Bruno Comte Panazol, c'est vous !
|843
|22,31%
|Participation au scrutin
|Panazol
|Taux de participation
|47,24%
|Taux d'abstention
|52,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 927
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Duret (25 élus) Naturellement panazol
|2 680
|51,22%
|
|Fabien Doucet (5 élus) Agir pour panazol
|1 568
|29,96%
|
|Bruno Comte (3 élus) Panazol, c'est vous !
|984
|18,80%
|
|Participation au scrutin
|Panazol
|Taux de participation
|69,16%
|Taux d'abstention
|30,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,30%
|Nombre de votants
|5 525
Villes voisines de Panazol
- Panazol (87350)
- Ecole primaire à Panazol
- Maternités à Panazol
- Crèches et garderies à Panazol
- Salaires à Panazol
- Impôts à Panazol
- Dette et budget de Panazol
- Climat et historique météo de Panazol
- Accidents à Panazol
- Délinquance à Panazol
- Inondations à Panazol
- Nombre de médecins à Panazol
- Pollution à Panazol
- Entreprises à Panazol
- Prix immobilier à Panazol