Résultat de l'élection municipale 2026 à Panazol : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Panazol

Tête de listeListe
Lysandre Merlier
Lysandre Merlier Liste divers gauche
PANAZOL AUTREMENT
  • Lysandre Merlier
  • Valérie Millon
  • Jean-Luc Labrunie
  • Patricia Lamoureux
  • Loïc Correia
  • Sylvie Guillot-Brachet
  • Alain Authier
  • Erika Hubert-Defaye
  • Xavier Garbar
  • Ouardia Bouchich
  • Raphaël Alarcon
  • Laure Sarrazy
  • Laurent Jarry
  • Isabelle Paris
  • Jean-Louis Gerald Lagarde
  • Catherine Marie Flore de Barberin-Barberini
  • Flavien Celerier
  • Sandrine Mege
  • Jean-Louis Delarbre
  • Laure Tissier
  • Max Delpérié
  • Françoise Pelege
  • Jean-François Dupuy
  • Emilie Marie-Ange Duthu
  • Eric Barget
  • Marie Hélène Roudier
  • Christian Desmoulin
  • Jocelyne Laverdure-Delhoume
  • Christian Boutaud
  • Virginie Fifis
  • Emilio Zabaleta
  • Martine Nouhaut
  • Pascal Tabouret
Fabien Doucet
Fabien Doucet Liste divers centre
AGIR ENSEMBLE POUR PANAZOL
  • Fabien Doucet
  • Isabelle Negrier
  • Clément Ravaud
  • Nadine Nadaud
  • Laurent Chassat
  • Cécile Lamouraux
  • Franck Lenoir
  • Marie-Pierre Robert
  • Jean Dardenne
  • Anca Voronin
  • Jean-Christophe Romand
  • Danielle Todesco
  • Jean-Pierre Gaugiran
  • Pascale Etienne
  • Laurent Phialip
  • Sylvie Millon
  • François Salagnac
  • Françoise Malefond
  • David Penot
  • Virginie Charpateau
  • Vincent Labrune
  • Stéphanie Panteix
  • Laurent Gerald
  • Patricia Gadaud
  • Gilles Monti
  • Martine Leriche
  • Daniel Raymondie
  • Claire Marchand
  • Philippe Prince
  • Inès Nardot
  • Lionel Faye
  • Lucile Valadas
  • Jacques Bernis
  • Marie Claire Jouhaud
  • Gilles Deschamps

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien Doucet
Fabien Doucet (26 élus) Agir ensemble pour panazol 		2 187 53,65%
  • Fabien Doucet
  • Isabelle Negrier Chassaing
  • Didier Hebras
  • Marie Anne Robert-Kerbrat
  • Jean Dardenne
  • Marie-Pierre Robert
  • Franck Lenoir
  • Martine Leriche
  • Alain Bourion
  • Jocelyne Laverdure Delhoume
  • Jacques Bernis
  • Stéphanie Panteix
  • Clément Ravaud
  • Pascale Etienne
  • Laurent Chassat
  • Maryline Macquet
  • Francis Coisne
  • Marie-Noël Berger
  • Jean-Pierre Gaugiran
  • Danielle Todesco
  • David Penot
  • Lucile Valadas
  • Alexandre Dos Reis
  • Anca Voronin
  • Jean-Christophe Romand
  • Aurore Tonnelier
Martine Tabouret
Martine Tabouret (7 élus) Vivons panazol 		1 889 46,34%
  • Martine Tabouret
  • Cyril Granger
  • Claire Marchand
  • Bruno Comte
  • Martine Damaye
  • Christian Desmoulin
  • Martine Nouhaut
Participation au scrutin Panazol
Taux de participation 50,38%
Taux d'abstention 49,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 195

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien Doucet
Fabien Doucet Agir ensemble pour panazol 		1 477 39,10%
Martine Tabouret
Martine Tabouret Vivons panazol 		1 457 38,57%
Bruno Comte
Bruno Comte Panazol, c'est vous ! 		843 22,31%
Participation au scrutin Panazol
Taux de participation 47,24%
Taux d'abstention 52,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 927

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Duret
Jean-Paul Duret (25 élus) Naturellement panazol 		2 680 51,22%
  • Jean-Paul Duret
  • Martine Tabouret
  • Robert Desbordes
  • Laure Sarrazy
  • Christian Desmoulin
  • Sandrine Picat
  • Francis Boluda
  • Isabelle Bellezane
  • Daniel Fourgnaud
  • Martine Damaye
  • Emilio Zabaleta
  • Martine Nouhaut
  • Jean-François Bonnaud
  • Annick Faureau
  • Thierry Leblois
  • Isabelle Negrier
  • Eric Barget
  • Bernadette Salvan
  • Laurent Maisonnier
  • Marie-Pierre Robert
  • Jean-Pierre Boutaud
  • Carole Catalan-Pavia
  • Jean-Michel Perriere
  • Stéphanie Martinez
  • Julien Leblond
Fabien Doucet
Fabien Doucet (5 élus) Agir pour panazol 		1 568 29,96%
  • Fabien Doucet
  • Marie-Agnès Marchegay-Curot
  • Jean Dardenne
  • Martine Leriche
  • Jacques Bernis
Bruno Comte
Bruno Comte (3 élus) Panazol, c'est vous ! 		984 18,80%
  • Bruno Comte
  • Brigitte Gayot
  • Dominique Porzucek
Participation au scrutin Panazol
Taux de participation 69,16%
Taux d'abstention 30,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,30%
Nombre de votants 5 525

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