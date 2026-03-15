Résultat municipale 2026 à Panazol (87350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Panazol a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Panazol, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Panazol [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien DOUCET
Fabien DOUCET (29 élus) AGIR ENSEMBLE POUR PANAZOL 		3 954 72,50%
  • Fabien DOUCET
  • Isabelle NEGRIER
  • Clément RAVAUD
  • Nadine NADAUD
  • Laurent CHASSAT
  • Cécile LAMOURAUX
  • Franck LENOIR
  • Marie-Pierre ROBERT
  • Jean DARDENNE
  • Anca VORONIN
  • Jean-Christophe ROMAND
  • Danielle TODESCO
  • Jean-Pierre GAUGIRAN
  • Pascale ETIENNE
  • Laurent PHIALIP
  • Sylvie MILLON
  • François SALAGNAC
  • Françoise MALEFOND
  • David PENOT
  • Virginie CHARPATEAU
  • Vincent LABRUNE
  • Stéphanie PANTEIX
  • Laurent GERALD
  • Patricia GADAUD
  • Gilles MONTI
  • Martine LERICHE
  • Daniel RAYMONDIE
  • Claire MARCHAND
  • Philippe PRINCE
Lysandre MERLIER
Lysandre MERLIER (4 élus) PANAZOL AUTREMENT 		1 500 27,50%
  • Lysandre MERLIER
  • Valérie MILLON
  • Jean-Luc LABRUNIE
  • Patricia LAMOUREUX
Participation au scrutin Panazol
Taux de participation 67,06%
Taux d'abstention 32,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Nombre de votants 5 689

Source : ministère de l’Intérieur

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