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19:21 - Élections municipales à Panazol : un éclairage démographique Quelle influence les électeurs de Panazol exercent-ils sur les résultats des élections municipales ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 14,49% de 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2 507 euros/mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 6366 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,75%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,01%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Panazol mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,53% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - La progression du Rassemblement national RN à Panazol avant les municipales 2026 Le parti à la flamme récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Panazol en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 20,04% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,38% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 16,81% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Panazol comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,45% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 30,94% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 32,85% lors du vote final.

16:58 - Panazol : 52,76 % d'abstention à la dernière élection municipale Au soir de ces élections municipales, le degré de la participation pèsera sur les résultats de Panazol. Pour rappel, la participation s'élevait à 47,24 % lors des municipales de 2020, un score dans la norme alors que beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison du Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi rassemblé 82,35 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). La mobilisation atteignait quant à elle 61,02 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 75,89 %, contre seulement 56,72 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une ville civiquement engagée.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Panazol Au printemps 2024, les élections législatives à Panazol avaient placé en tête Isabelle Negrier (Majorité présidentielle) avec 38,37% au premier tour, devant Camille Dos Santos de Oliveira (Rassemblement National) avec 30,94%. Le second round n'a pas changé grand chose, Isabelle Negrier culminant à 33,75% des votes localement. Lors du match européen près d'un mois plus tôt, les électeurs de Panazol avaient cette fois poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 29,45% des votes. La physionomie politique de Panazol a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone de flou électoral.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Panazol ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Panazol comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Panazol tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,20% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 20,04%. Lors de la finale de l'élection à Panazol, les électeurs accordaient 64,62% pour Emmanuel Macron, contre 35,38% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Panazol portaient leur choix sur Sophie Beaudouin Hubiere (Ensemble !) avec 36,85% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,29% des suffrages.

12:58 - Évolution de la fiscalité locale : les chiffres clés de Panazol Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Panazol, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 15,81 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 97 410 € la même année. Une somme loin des 3 182 730 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Panazol atteint désormais près de 45,55 % en 2024 (contre 26,59 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Panazol s'est établi à 1 096 € en 2024 (contre 1 071 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Panazol À Panazol, à l'occasion des élections municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Fabien Doucet (Divers centre) a décroché la première place avec 39,10% des soutiens. À sa poursuite, Martine Tabouret (Divers gauche) a engrangé 38,57% des voix. Le léger écart entre les listes en tête ouvrait la porte à un second tour très flou. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Fabien Doucet l'a finalement emporté avec 2 187 suffrages (53,65%), face à Martine Tabouret avec 1 889 électeurs inscrits (46,34%). Le suspense a fini par s’effacer devant une large victoire ne souffrant d’aucune contestation., récupérant 710 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Panazol, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques.