Résultat municipale 2026 à Pannes (45700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Pannes. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Pannes, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pannes [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Dominique LAURENT
Dominique LAURENT PANNES POUR TOUS 		704 71,33%
Sabine MENDONCA
Sabine MENDONCA Agir ensemble pour Pannes 		283 28,67%
Participation au scrutin Pannes Partiels *
Taux de participation 56,79%
Taux d'abstention 43,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 1 008

* Résultats partiels sur 66% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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