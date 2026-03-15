En direct

19:18 - Comment la composition démographique de Pannes façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Pannes, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,23%. Un salaire moyen mensuel net de 2 321 € par mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1745 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,10% et d'une population immigrée de 10,70% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Pannes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,02% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Les électeurs de Pannes tentés par le RN ? Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Pannes il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 32,16% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 51,38% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 31,73% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le RN réunissait 64,09% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 47,80% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 50,24% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 63,44% le dimanche suivant, actant la victoire pour Thomas Ménagé.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Pannes aux dernières élections ? En ce jour d'élections municipales à Pannes, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 67,82 %, une abstention plutôt forte (la participation se limitant à 32,18 %) alors que l'épidémie de Covid-19 jetait une ombre sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 27,14 % des citoyens en mesure de voter. Évidemment, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 demeure riche d'enseignements. L'abstention aux législatives, mesurée à 55,91 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 35,61 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 50,86 %. En prenant du recul, les données esquissent une ville marquée par l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Pannes Lors des européennes, le podium à Pannes s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,80%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,44%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (7,80%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Pannes accordaient leurs suffrages à Thomas Ménagé (Rassemblement National) avec 50,24% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Thomas Ménagé culminant à 63,44% des voix dans la commune. .

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Pannes ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Pannes accordaient leurs suffrages à Thomas Ménagé (RN) avec 31,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,09%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Pannes choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 32,16% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 24,68%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en donnant 51,38% pour Marine Le Pen, contre 48,62% pour d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité stable à Pannes Du côté de la fiscalité locale de Pannes, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 183 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 1 128 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 45,55 % en 2024 (contre près de 26,99 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 0 euros en 2024. Une somme loin des quelque 594 400 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 0,00 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Pannes L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Pannes s'avère riche d'enseignements. Unique liste en présence, 'Pannes pour tous' a sans surprise engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pannes, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. La naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux au lendemain de ce scrutin sans véritable concurrence. C'est vraisemblablement dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.