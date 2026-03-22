Résultat de l'élection municipale 2026 à Pantin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pantin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pantin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pantin.
L'actu des élections municipales 2026 à Pantin
11:51 - Quels étaient les résultats des élections à Pantin la semaine dernière ?
Bertrand Kern (Divers gauche) a terminé en tête du premier round des élections municipales à Pantin la semaine dernière, avec 39,60 % des voix. À sa suite, Mathieu Monot (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 22,36 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Bertrand Kern a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 18 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, avec 21,94 %, Thomas Bardoux (La France insoumise) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Geoffrey Carvalhinho, avec la nuance Divers droite, a terminé avec 12,91 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à Pantin, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 47,04 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pantin
Le deuxième tour des élections municipales à Pantin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bertrand Kern
Liste divers gauche
PANTIN AU COEUR
|
|
Thomas Bardoux
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Pantin
|
|
Geoffrey Carvalhinho
Liste divers droite
PANTIN EN CONFIANCE
|
|
Mathieu Monot
Liste d'union à gauche
OSEZ PANTIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pantin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand KERN (Ballotage) PANTIN AU COEUR
|5 982
|39,60%
|Mathieu MONOT (Ballotage) OSEZ PANTIN
|3 377
|22,36%
|Thomas BARDOUX (Ballotage) Faire mieux pour Pantin
|3 315
|21,94%
|Geoffrey CARVALHINHO (Ballotage) PANTIN EN CONFIANCE
|1 950
|12,91%
|Nathalie ARTHAUD Lutte ouvrière
|482
|3,19%
|Participation au scrutin
|Pantin
|Taux de participation
|52,96%
|Taux d'abstention
|47,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|15 344
Source : ministère de l’Intérieur
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