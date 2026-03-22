Résultat de l'élection municipale 2026 à Pantin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pantin

Le deuxième tour des élections municipales à Pantin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bertrand Kern
Bertrand Kern Liste divers gauche
PANTIN AU COEUR
  • Bertrand Kern
  • Nadia Azoug
  • Salim Didane
  • Charline Nicolas
  • Patrick Badard
  • Nadine Castillou
  • Nacime Amimar
  • Myriam Kabachene
  • Mohamed Kafouf
  • Mirjam Rudin
  • Rui Wang
  • Emma Gonzalez-Suarez
  • Quentin Martel
  • Françoise Kern
  • Scandar Ghdas
  • Binta Doucouré
  • Abel Badji
  • Sonia Ghazouani
  • Armand Blondeau
  • Julie Rosenczweig
  • Olivier Monlouis
  • Nathalie Berlu
  • Yann Kukucka
  • Aïssatou Keita
  • Pierre Pausicles
  • Stephanie Antoine
  • Philippe Lebeau
  • Cécile Dap
  • Demba Drame
  • Leïla Zlassi
  • Geoffrey Bertrand
  • Camélia Zeghache
  • Ibra Ndaw
  • Marie Lambrecht
  • Axel Ouidir
  • Naima Touil-Lloyd
  • Yassin Mokhtari Lopez
  • Sandrine Vuidel
  • Rommel Armas Morales
  • Séverine Fillon
  • Al Housseni Djiré
  • Magnaga Diawara
  • Samuel Boissaye
  • Mélissa Zill
  • Hakim Chaouate
  • Sabrina Aloui
  • Antoine Ory
  • Justine Cattacin
  • Makensie Asso
  • Samia Kecili
  • François Birbès
Thomas Bardoux
Thomas Bardoux Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Pantin
  • Thomas Bardoux
  • Murielle Kouchkar
  • Badis Benmaghsoula
  • Annoessou Seha
  • Martin Mendiharat
  • Marjorie Keters
  • Sébastien Mely
  • Juliette Bayle
  • David Gallo
  • Alia Ben Amor
  • Abd El Kader Kouhli
  • Benoit Marielle Uri Castry
  • Stéphane Jeuneux
  • Noémie Gagnaire
  • Damien Rakotonoera
  • Mariam-Anita Diatta
  • Etienne Jeannot
  • Adèle Garault
  • Alexandre Galatioto
  • Oasis Yabu Biduaya
  • Aymeric Deloule
  • Anne Torqueo
  • Rudy Poupon
  • Marie-Prudence Henri Njoh Njoh
  • Joachim Blazy
  • Leïla Dimou
  • Shabani Gadegbeku
  • Fanny Durand
  • Basile Copin
  • Anne Oudard
  • Reda Bachnou
  • Prisca Claude
  • Jean-Sébastien Bonnin
  • Emmanuelle Avocegamou
  • François Moitier
  • Auriane Blotin
  • Juba Ouarem
  • Clara Povoas
  • Iqubal Ramzid
  • Alice Aubel
  • Samuel Ardouin-Fumat
  • Anne Cantineau
  • Antoine Cupial
  • Daniela Castillo Briceno
  • Ian Smith
  • Chantal Pigeau
  • Hubert Gillan
  • Annick Tamet
  • Dany Lang
  • Marie-Pierre Bourlet
  • Gaspard Clozel
Geoffrey Carvalhinho
Geoffrey Carvalhinho Liste divers droite
PANTIN EN CONFIANCE
  • Geoffrey Carvalhinho
  • Fabienne Jolles
  • Jean-Luc François
  • Linda Tadount
  • Jean-Jacques Brient
  • Véronique Bellet
  • Stive Berdah
  • Catrina Tavares
  • Fernand-Paul Berthenet
  • Diane Goli
  • Philippe Deshayes
  • Véronique Beaumont
  • Soufian Carcaillet
  • Angélique Fath
  • Franck Benamozig
  • Nadia Laforêt
  • Bruno Bauduin
  • Iymen Mani
  • Morgan Hayoun
  • Muriel Guyot
  • Michel Wolf
  • Houria Bayou
  • Dominique Collette
  • Marie-Laure Dibobé
  • Rachid Bouali
  • Amélie Gillet
  • Ali Ben Saad
  • Isabel Lopez
  • David Brillaud
  • Maïmouna Timéra
  • Bernard Baudon
  • Catherine Zubar
  • Pascal Zerini
  • Théodule Kouhi
  • Karl Cadet-Petit
  • Annick Pintena
  • Franck Aznal
  • Mailka Abokoy
  • Rehman Haujée
  • Sandrine Dupont
  • Sébastien Ribeiro
  • Joëlle Sarfati
  • Mohamed Barry
  • Carlyne Tavares
  • Jérémy Chanez
  • Nicole Maurice
  • Rémy Oliel
  • Vélyane Padoly
  • Mamun Quazi
  • Dolly Chemouny
  • Jean d'Arthur
Mathieu Monot
Mathieu Monot Liste d'union à gauche
OSEZ PANTIN
  • Mathieu Monot
  • Leïla Slimane
  • Bruno Carrere
  • Hawa Toure
  • Samir Amziane
  • Elsa Foucraut
  • Ahmad Zeidan
  • Sanda Rabbaa
  • Marc Langlade
  • Sylvie Pitkevicht
  • Alain Pichon
  • Zora Zemma
  • Antoine Deklerck
  • Marie Gouriou
  • Thomas Turner
  • Sandra Duquenoy-Palmetti
  • Pierre Menegaldo
  • Géraldine Guillot
  • Amine Lechheb
  • Anaïs Vallat
  • Simon Rumel-Sixdenier
  • Saïda Mondal
  • Siegfried Gautier
  • Fatima Djeddaoui
  • Hassane Sylla
  • Marie-Ange Picot
  • Etienne Traisnel
  • Dounïa Sandi
  • Vincent Loiseau
  • Nadia Salhi
  • Yannick Mertens
  • Florence Moreau
  • Jonas Subtil
  • Véronique Lalubie
  • Antoine Bargas
  • Leïla Bedja
  • Franck Tikry
  • Marie-Clemire Alexandre-Alexis
  • Sébastien Baguerey
  • Rosemarie Voisine
  • Daniel Bouy
  • Luna Richard-Rollier
  • Enzo Bouzit
  • Danielle Dossikian
  • Abdou Nsangou
  • Anne-Kristen Lucbert
  • Didier Guillaume
  • Siham Hakkou
  • Jean-Luc Buffet
  • Léa Letellier
  • Benjamin Pasquier Degiovani

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pantin

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand KERN
Bertrand KERN (Ballotage) PANTIN AU COEUR 		5 982 39,60%
Mathieu MONOT
Mathieu MONOT (Ballotage) OSEZ PANTIN 		3 377 22,36%
Thomas BARDOUX
Thomas BARDOUX (Ballotage) Faire mieux pour Pantin 		3 315 21,94%
Geoffrey CARVALHINHO
Geoffrey CARVALHINHO (Ballotage) PANTIN EN CONFIANCE 		1 950 12,91%
Nathalie ARTHAUD
Nathalie ARTHAUD Lutte ouvrière 		482 3,19%
Participation au scrutin Pantin
Taux de participation 52,96%
Taux d'abstention 47,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 15 344

Source : ministère de l’Intérieur

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