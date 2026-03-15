Résultat de l'élection municipale 2026 à Papaichton : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Papaichton

Tête de listeListe
Jules Deie
Jules Deie Liste divers droite
PAPAÏCHTON UNIS
  • Jules Deie
  • Gisèle Blakaman
  • Alain Djani
  • Sergina Telon
  • Paul Bakaman
  • Claude Aline Becou
  • Mirtho Coumanbo
  • Roznel Cazal
  • Sylvain Doudou
  • Jacqueline Abati
  • Amission Momou
  • Claude-Aline Djaba
  • Dondaine Pinson
  • Eliane Balbina
  • Stivy Caneval
  • Murielle Tafanier
  • Jason Fosse
  • Martine Fofi
  • Bruno Djani
  • Jacqueline Cazal
  • Eric Djaba
  • Akamina Sacapou
  • André Djani
  • Dalila Toti
  • Olivier Nettoyer
  • Doriane Tchakatou
  • Patrick Nieso
  • Ennice Colse
  • Bertrand Dit Wilfrid Blakaman
  • Joyce Telon
  • Pascal Manto
Richard Lobi
Richard Lobi Liste divers gauche
MAKANDI DENKI
  • Richard Lobi
  • Marie-Antoinette Ayenyen
  • Christophe Agoudouman
  • Chistelle Sommier
  • Daniel Bagadi
  • Prisca Abaadou
  • Maurice Benou
  • Elna Atia
  • Soucoutin Felichi
  • Daniella Saifa
  • François Bakaman
  • Huguette Ayaite
  • Fabrice Touenke
  • Robaing Comissi
  • Charles Difou
  • Marie Louis
  • Stéphane Akatia
  • Annie Lebimoessou
  • Alike Djaba
  • Elisabeth Bandai
  • Jean-Luc Beausoleil
  • Aurélie Sacapou
  • Amouelobi Kouakou
  • Raïssa Moomou
  • Bertrand Bagadi
  • Catherine Fenon
  • Laurent Lobi
  • Atemintia Nieso
  • Patrick Assei
  • Miriam Kouakou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jules Deie
Jules Deie Papaichton unis 		365 41,47%
Richard Lobi
Richard Lobi Makandi denki 		330 37,50%
Claude Djani
Claude Djani Energie nouvelle 		146 16,59%
Gilbert Fosse
Gilbert Fosse Agir pour papaïchton 		39 4,43%
Participation au scrutin Papaichton
Taux de participation 80,00%
Taux d'abstention 20,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 888

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jules Deie
Jules Deie (22 élus) Papaïchton unis 		420 52,23%
  • Jules Deie
  • Christiane Ayaïte
  • Antoine Dinguiou
  • Yannick Fosse
  • Amission Momou
  • Ennice Colse
  • Touine Kouata
  • Marie-Antoinette Ayenyen
  • François Alphonse Bagadi
  • Emilie Amaïkon Djani
  • François Lomé
  • Marie Prisca Adaya
  • Paul Bakaman
  • Baka Akodio
  • Alain Djani
  • Yesmina Sommier
  • Stivy Caneval
  • Olivia Becou
  • Vincent Blakaman
  • Nolita Kido
  • Maurice Doudou
  • Martine Fofi
Richard Lobi
Richard Lobi (7 élus) Ensemble, poursuivons le changement 		384 47,76%
  • Richard Lobi
  • Jocelyne Bonte
  • Emile Gana
  • Madeleine Akatia
  • Charles Kania
  • Latoya Difou
  • Molet Djaba
Participation au scrutin Papaichton
Taux de participation 74,33%
Taux d'abstention 25,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 808

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Lobi
Richard Lobi Ensemble, poursuivons le changement 		328 42,48%
Jules Deie
Jules Deie Papaïchton unis 		279 36,13%
Antoine Dinguiou
Antoine Dinguiou Papaïchton solidaire 		165 21,37%
Participation au scrutin Papaichton
Taux de participation 71,57%
Taux d'abstention 28,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 778

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