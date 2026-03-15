Résultat de l'élection municipale 2026 à Papaichton : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Papaichton [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Papaichton sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Papaichton.
L'actu des élections municipales 2026 à Papaichton
13:45 - Papaichton touchée par la réforme fiscale avant ces élections municipales
Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Papaichton, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,00 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 38 940 € la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 50 000 euros enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Papaichton a évolué pour se fixer à 48,92 % en 2024 (contre 16,00 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Papaichton s'est établi à 321 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 173 € quatre ans auparavant.
11:59 - La liste "Papaichton Unis" grande gagnante de la dernière élection municipale à Papaichton
Les résultats des précédentes municipales à Papaichton ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Jules Deie (Divers) a surclassé ses concurrents en rassemblant 41,47% des bulletins. En deuxième position, Richard Lobi (Divers) a rassemblé 37,50% des votes. Claude Djani (Divers) était troisième, glanant 146 suffrages (16,59%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Papaichton, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire retentissante, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Papaichton : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Papaichton sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les prochaines années. En 2020, la crise du covid avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste des prétendants à Papaichton. Il est important de souligner que les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Papaichton sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Cette page affichera les résultats à Papaichton à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Papaichton
|Tête de listeListe
|
Jules Deie
Liste divers droite
PAPAÏCHTON UNIS
|
|
Richard Lobi
Liste divers gauche
MAKANDI DENKI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jules Deie Papaichton unis
|365
|41,47%
|Richard Lobi Makandi denki
|330
|37,50%
|Claude Djani Energie nouvelle
|146
|16,59%
|Gilbert Fosse Agir pour papaïchton
|39
|4,43%
|Participation au scrutin
|Papaichton
|Taux de participation
|80,00%
|Taux d'abstention
|20,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|888
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jules Deie (22 élus) Papaïchton unis
|420
|52,23%
|
|Richard Lobi (7 élus) Ensemble, poursuivons le changement
|384
|47,76%
|
|Participation au scrutin
|Papaichton
|Taux de participation
|74,33%
|Taux d'abstention
|25,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,50%
|Nombre de votants
|808
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Lobi Ensemble, poursuivons le changement
|328
|42,48%
|Jules Deie Papaïchton unis
|279
|36,13%
|Antoine Dinguiou Papaïchton solidaire
|165
|21,37%
|Participation au scrutin
|Papaichton
|Taux de participation
|71,57%
|Taux d'abstention
|28,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|778
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