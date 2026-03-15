Résultat municipale 2026 à Papaichton (97316) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Papaichton. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Papaichton, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Papaichton [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Jules DEIE
Jules DEIE PAPAÏCHTON UNIS 		165 70,51%
Richard LOBI
Richard LOBI MAKANDI DENKI 		69 29,49%
Participation au scrutin Papaichton Partiels *
Taux de participation 81,72%
Taux d'abstention 18,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 237

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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