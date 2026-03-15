Résultat municipale 2026 à Paradou (13520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Paradou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Paradou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Paradou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale LICARI
Pascale LICARI (16 élus) LE PARADOU NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR 		785 64,24%
  • Pascale LICARI
  • Claude MODONUTTI
  • Mélanie LEROY
  • Raphaël OLIVA
  • Anne-Sophie HEUILLE
  • Jean Denis SANTIN
  • Aurore DESGRIPPES
  • Alexandre SKOTARCZAK
  • Anne-Claire MORMENTYN
  • Pierre Gerard DUGUA
  • Brigitte VINCENTELLI
  • Damien SABATIER
  • Hélène OLIVARI
  • Jacques CARDOZE
  • Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES
  • Pierre ROGUES
Aurélie DUMAS
Aurélie DUMAS (3 élus) VIVONS PARADOU AUTREMENT 		437 35,76%
  • Aurélie DUMAS
  • Malik DELLI
  • Marie-Hélène PALIANOFF
Participation au scrutin Paradou
Taux de participation 70,21%
Taux d'abstention 29,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 1 254

Source : ministère de l’Intérieur

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