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19:16 - Paradou : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Paradou, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 6,11% et une densité de population de 135 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage important de cadres, atteignant 26,96%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,00%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,43%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 34,30%, comme à Paradou, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Paradou Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Paradou en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 25,93% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 48,46% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 25,80% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste sécurisait 48,88% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 37,30% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 44,21% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 62,25% lors du vote final, synonyme d'élection de Romain Baubry.

16:58 - Paradou : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour ces municipales, la mobilisation des votants à Paradou sera fondamentale dans la conclusion du scrutin. En 2020, la participation avait culminé à 35,48 % au premier round (un niveau inférieur aux 44,7 % du pays). 562 votants s'étaient alors déplacés, la pandémie du Covid ayant lourdement pesé sur la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été mesuré à 77,46 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 62,03 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 74,71 % au premier tour, contre 50,81 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une contrée assez participative au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Paradou a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les élections des députés à Paradou du printemps 2024, plaçaient Romain Baubry (Rassemblement National) en tête du peloton avec 44,21% au premier tour, devant Wassila Aïdarous (Union de la gauche) avec 19,13%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Romain Baubry culminant à 62,25% des voix sur place. Le scrutin des Européennes avant la dissolution à Paradou avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,30%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 17,81% des voix. Le panorama politique de Paradou a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Paradou ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Paradou tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 27,91% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 25,93%. Lors de la finale de l'élection à Paradou, les électeurs accordaient 51,54% pour Emmanuel Macron, contre 48,46% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Paradou portaient leur choix sur Marie-Laurence Anzalone (Ensemble !) avec 27,94% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,12% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une place forte du courant central.

12:58 - À Paradou, les impôts sont en hausse à l'approche des municipales S'agissant des contributions locales à Paradou, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 1 525 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 1 020 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 29,95 % en 2024 (contre 14,90 % en 2020). Cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 341 020 € en 2024. Un montant loin des 534 070 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 10,41 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le résultat de la liste "Paradou, Bien Vivre Ensemble !" aux élections de 2020 à Paradou Les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore marquées par l'issue du dernier scrutin communal à Paradou. Seule en lice, la liste menée par Pascale Licari a logiquement recueilli 476 bulletins (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Paradou, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Cette fois, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse très clair a d'ores et déjà été apporté.