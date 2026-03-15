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19:20 - Comprendre l'électorat de Paray-le-Monial : un regard sur la démographie locale A mi-chemin des élections municipales, Paray-le-Monial émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 9 256 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 695 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 839 foyers fiscaux. Dans la ville, 12,56% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 35,72% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 485 résidents étrangers, représentant 5,24% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 54,48% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 434,90 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Paray-le-Monial, les spécificités locales se joignent aux défis français.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Paray-le-Monial Le mouvement lepéniste n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Paray-le-Monial il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 21,77% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 43,39% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 13,87% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Paray-le-Monial comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 30,37% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 31,67% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 35,53% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Paray-le-Monial ? Aux municipales de 2020, la participation à Paray-le-Monial avait atteint 37,28 % lors du premier tour, une mobilisation modeste. 2 316 votants s'étaient alors déplacés alors que le coronavirus bousculait la compétition. Le choix du locataire de l'Elysée avait en revanche suscité un fort engouement, avec 76,24 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 23,76 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 54,55 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 68,33 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 50,81 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune assez participative. L'envie d'aller voter des électeurs de Paray-le-Monial constituera en tout cas un gros enjeu pour cette municipale.

15:59 - Paray-le-Monial : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Paray-le-Monial avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,37%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 16,57% des voix. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Paray-le-Monial portaient leur choix sur Josiane Corneloup (Les Républicains) avec 40,64% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Josiane Corneloup culminant à 64,47% des votes dans la localité. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Paray-le-Monial s'affirmait alors toujours comme une ville politiquement partagée, affermissant encore un peu plus son ancrage.

14:57 - Paray-le-Monial présentait un équilibre complexe lors des dernières élections La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Paray-le-Monial votaient en priorité pour Emmanuel Macron (31,70%), surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 21,77%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en donnant 56,61% pour Emmanuel Macron, contre 43,39% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Paray-le-Monial plébiscitaient Josiane Corneloup (LR) avec 41,16% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Josiane Corneloup virant de nouveau en tête avec 72,18% des voix.

12:58 - La fiscalité locale, enjeu de campagne à Paray-le-Monial ? À Paray-le-Monial, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 060 € en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 784 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 45,57 % en 2024 (contre près de 23,49 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 315 120 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 1 760 180 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 18,23 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Municipales 2020 à Paray-le-Monial : une élection pliée dès le premier round Qui l'avait emporté lors des municipales de 2020 à Paray-le-Monial ? Au soir du premier passage aux urnes, Jean-Marc Nesme (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en totalisant 1 604 bulletins (72,87%). En deuxième position, Aurélie Mantoue (Divers gauche) a engrangé 27,12% des voix. Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Paray-le-Monial, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour l'opposition, renverser une telle majorité constituera ce dimanche une épreuve titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.