Résultat municipale 2026 à Paray-le-Monial (71600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Paray-le-Monial a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Paray-le-Monial, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Paray-le-Monial [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
André ACCARY
André ACCARY (23 élus) L'UNION POUR L'AVENIR DE PARAY-LE-MONIAL 		2 051 54,84%
  • André ACCARY
  • Stéphanie FOURRIER
  • Jean-Marc NESME
  • Ouaffa VASSE
  • Yves LABAUNE
  • Annie BOISSARD
  • Michel TRAVELY
  • Myriam PEJOUX
  • Gilles PERRETTE
  • Catherine CLERGUE
  • Jean-Baptiste LEFORT
  • Anne-Thérèse BLANCHARD
  • Emeric POISEAU
  • Fabienne MARGIELA
  • Eric SAGE
  • Edwige PAPILLON
  • Frédéric LATHUILIERE
  • Katia LAPORTA
  • Loïc THÉRÉAU
  • Céline BIJON
  • Etienne BOUILLOT
  • Monique BRUNET
  • Stéphane DESCHARMES
Philip GUYOT DE CAILA
Philip GUYOT DE CAILA (6 élus) PARAY ENSEMBLE - UN NOUVEL ELAN 		1 689 45,16%
  • Philip GUYOT DE CAILA
  • Martine CARNOT FOURNIER
  • Jean-François CARMIER
  • Lydie MALLET
  • Benoît CHAPELON
  • Tina BRIDGE
Participation au scrutin Paray-le-Monial
Taux de participation 62,24%
Taux d'abstention 37,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 3 852

Source : ministère de l’Intérieur

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