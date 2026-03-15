Résultat municipale 2026 à Paray-Vieille-Poste (91550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Paray-Vieille-Poste a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Paray-Vieille-Poste, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Paray-Vieille-Poste [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie LALLIER
Nathalie LALLIER (26 élus) Union pour Paray 		2 150 79,60%
  • Nathalie LALLIER
  • Fabrice WARGNIER
  • Caroline DELAVEAU-PIERACCI
  • Ugo CAPOCCI
  • Françoise DODDI-POUYET
  • Fouad IDHAMMOU
  • Léa BELLARD
  • Alain COQUERAY
  • Catherine REYT
  • Jeremy LEBEZOT
  • Virginie PAPIN-FILIPE
  • Adrien LEPORINI
  • Carole OUVRARD
  • Damien PEREIRA
  • Patricia FRESNEAU
  • Sylvain HAMARD
  • Angie KUCZMA
  • Pascal BRULFERT
  • Hélène COLELLA
  • Jacques DI MARCO
  • Martine TEILLOUT
  • Guillaume REJMENT
  • Yvette RUAZ
  • Alexandre MIRANDA
  • Marie DELECOUR
  • Louis GALLIOU
Antony CARDOSO
Antony CARDOSO (3 élus) IDENTITÉ PARAY 		551 20,40%
  • Antony CARDOSO
  • Patricia PERSON
  • Thierry AURIAT
Participation au scrutin Paray-Vieille-Poste
Taux de participation 52,10%
Taux d'abstention 47,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 2 800

Source : ministère de l’Intérieur

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