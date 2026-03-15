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19:21 - Paray-Vieille-Poste aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Paray-Vieille-Poste, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,08%. Le taux de familles détenant au moins une voiture (72,45%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 3169 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 19,41% et d'une population immigrée de 22,32% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Paray-Vieille-Poste mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,12% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Avant les municipales 2026, la progression du vote RN à Paray-Vieille-Poste Le RN était resté en retrait lors des élections municipales à Paray-Vieille-Poste il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 26,81% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 47,32% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 22,24% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Paray-Vieille-Poste comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 38,49% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 38,54% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 35,94% le dimanche suivant et la victoire de Claire Lejeune.

16:58 - Une abstention de 46,75 % à Paray-Vieille-Poste aux dernières municipales En ce jour d'élection municipale 2026 à Paray-Vieille-Poste, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 46,75 % du corps électoral (un chiffre assez faible) alors que le pays était déjà affecté par le Covid. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été accompagnée d'une abstention à 26,91 % dans la ville (et donc 73,09 % de participation). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 53,97 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 37,68 %, contre 58,03 % en 2022. Regarder à la loupe cette évolution lors des dernières élections permet de classer Paray-Vieille-Poste comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Quels enseignements pour 2024 à Paray-Vieille-Poste ? La physionomie politique de Paray-Vieille-Poste a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste. Les élections européennes de 2024 à Paray-Vieille-Poste avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,49%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait récolté 17,32% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Paray-Vieille-Poste avaient ensuite propulsé aux avants-postes Audrey Guibert (Rassemblement National) avec 38,54% au premier tour, devant Robin Reda (Ensemble !) avec 29,60%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Audrey Guibert culminant à 35,94% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Pour les municipales 2026, Paray-Vieille-Poste apparaît comme inclassable ou presque Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Paray-Vieille-Poste portaient leur choix sur Robin Reda (Ensemble !) avec 33,00% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Robin Reda virant de nouveau en tête avec 60,08% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Paray-Vieille-Poste votaient précédemment en priorité pour Marine Le Pen (26,81%), surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 22,58%. Lors de la finale de l'élection à Paray-Vieille-Poste, les électeurs accordaient 52,68% pour Emmanuel Macron, contre 47,32% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Paray-Vieille-Poste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Fiscalité en hausse à Paray-Vieille-Poste : un effet sur les municipales En ce qui concerne la fiscalité locale de Paray-Vieille-Poste, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 3 783 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 3 207 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 38,89 % en 2024 (contre 22,52 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 64 900 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 927 250 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 6,41 %. Cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Paray-Vieille-Poste Les résultats des élections municipales il y a six ans à Paray-Vieille-Poste ont livré un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Nathalie Lallier (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 62,60% des voix. À sa poursuite, Pascal Picard (Les Républicains) a recueilli 37,39% des votes. Cette victoire sans appel de la candidate Divers droite a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Paray-Vieille-Poste, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant met l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.