Résultat municipale 2026 à Parempuyre (33290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Parempuyre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Parempuyre, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Parempuyre [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henri LAGARRIGUE (25 élus) PAREMPUYRE AVENIR
|2 088
|45,07%
|
|Jennifer MICHALAK (5 élus) PAREMPUYRE NOUS INSPIRE !
|1 504
|32,46%
|
|Loïc ROZIER-DUPLANTIER (3 élus) PAREMPUYRE PROCHE DE VOUS
|1 041
|22,47%
|
|Participation au scrutin
|Parempuyre
|Taux de participation
|61,49%
|Taux d'abstention
|38,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Nombre de votants
|4 701
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Parempuyre - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Henri LAGARRIGUE (Ballotage) PAREMPUYRE AVENIR
|1 931
|41,34%
|Jennifer MICHALAK (Ballotage) PAREMPUYRE NOUS INSPIRE !
|1 469
|31,45%
|Loïc ROZIER-DUPLANTIER (Ballotage) PAREMPUYRE PROCHE DE VOUS
|1 271
|27,21%
|Participation au scrutin
|Parempuyre
|Taux de participation
|62,40%
|Taux d'abstention
|37,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|4 770
Election municipale 2026 à Parempuyre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Parempuyre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Parempuyre.
L'actu des élections municipales 2026 à Parempuyre
18:38 - Comment Parempuyre a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Le paysage politique de Parempuyre a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine. Lors des élections européennes, le résultat à Parempuyre s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,65%), devançant Raphaël Glucksmann (16,27%) et Valérie Hayer (12,46%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Parempuyre avaient ensuite favorisé Grégoire de Fournas (Rassemblement National) avec 40,18% au premier tour, devant Pascale Got (Union de la gauche) avec 34,49%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Pascale Got (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 52,99%.
15:57 - Le match des élections à Parempuyre n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020
Les résultats des dernières municipales à Parempuyre ont offert un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Béatrice De François (Divers gauche) a terminé en tête en obtenant 51,37% des suffrages. En deuxième position, Henri Lagarrigue (Divers droite) a recueilli 48,62% des voix. Cette victoire sans appel a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Parempuyre, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de renverser cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront récolter bien plus de bulletins, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Les listes en compétition pour le second tour de la municipale à Parempuyre
D'après les candidatures officielles au deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les votants ont donc à disposition ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Jennifer Michalak, Henri Lagarrigue et Loïc Rozier-Duplantier. Les votants de la commune peuvent se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 9 bureaux de vote de Parempuyre.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Parempuyre
Henri Lagarrigue (Divers droite) a remporté le premier round de l'élection municipale à Parempuyre il y a une semaine, avec 41,34 % des suffrages exprimés. Derrière, Jennifer Michalak a pris la position de dauphine avec 31,45 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Henri Lagarrigue s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, mais il a marqué un léger repli de 7 points depuis. Pour compléter ce tableau, avec 27,21 %, Loïc Rozier-Duplantier, étiqueté Union de la gauche, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Parempuyre, le rendez-vous électoral a vu 62,40 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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