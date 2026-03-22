Résultat municipale 2026 à Parempuyre (33290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Parempuyre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Parempuyre, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Parempuyre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Henri LAGARRIGUE
Henri LAGARRIGUE (25 élus) PAREMPUYRE AVENIR 		2 088 45,07%
  • Henri LAGARRIGUE
  • Nicole LALANNE
  • Samuel HERCEK
  • Marie-Josée VILLALON
  • Jean-Jacques REYGADES
  • Julie MOISSET
  • David N'ZI
  • Catherine GAURON
  • Stéphane PIGEAT
  • Marjorie LAURET
  • Aurelien LARGEAS
  • Christelle BARRET
  • Philippe HUBERT
  • Nicole BOUKELOUHA
  • Mickaël MIGNON
  • Bernadette BONY
  • Nourredine AGHBAL
  • Clara FAURE
  • Joao-Manuel PEREIRA
  • Joanna KUSBAC
  • Bruno MAISTERRENA
  • Veronique BEYCHADE
  • Guy PELLEREI
  • Audrey LASTOUILLAT
  • Sebastien CAIN
Jennifer MICHALAK
Jennifer MICHALAK (5 élus) PAREMPUYRE NOUS INSPIRE ! 		1 504 32,46%
  • Jennifer MICHALAK
  • Ludovic COUTANT
  • Béatrice LHUISSIER
  • Julien ALBISER-FRENGA
  • Estelle BLOCH
Loïc ROZIER-DUPLANTIER
Loïc ROZIER-DUPLANTIER (3 élus) PAREMPUYRE PROCHE DE VOUS 		1 041 22,47%
  • Loïc ROZIER-DUPLANTIER
  • Catherine DURAND
  • Frédéric ROUMAZEILLES
Participation au scrutin Parempuyre
Taux de participation 61,49%
Taux d'abstention 38,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 4 701

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Parempuyre - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Henri LAGARRIGUE
Henri LAGARRIGUE (Ballotage) PAREMPUYRE AVENIR 		1 931 41,34%
Jennifer MICHALAK
Jennifer MICHALAK (Ballotage) PAREMPUYRE NOUS INSPIRE ! 		1 469 31,45%
Loïc ROZIER-DUPLANTIER
Loïc ROZIER-DUPLANTIER (Ballotage) PAREMPUYRE PROCHE DE VOUS 		1 271 27,21%
Participation au scrutin Parempuyre
Taux de participation 62,40%
Taux d'abstention 37,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 4 770

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