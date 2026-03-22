Résultat de l'élection municipale 2026 à Parigné-l'Évêque : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Parigné-l'Évêque [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Parigné-l'Évêque sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Parigné-l'Évêque.
L'actu des élections municipales 2026 à Parigné-l'Évêque
11:45 - Un premier constat à Parigné-l'Évêque avec les résultats du 1er tour
Marion Buard a terminé en tête du premier tour des municipales à Parigné-l'Évêque dimanche dernier, avec 45,05 % des bulletins valides. Ensuite, Nathalie Morgant (Divers gauche) s'est classée deuxième avec 42,94 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Olivier Beslier, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Parigné-l'Évêque, l'élection a vu 63,59 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Parigné-l'Évêque
Le deuxième tour des élections municipales à Parigné-l'Évêque a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nathalie Morgant
Liste divers gauche
Ensemble pour Parigné
|
|
Marion Buard
Liste Divers
Réinventons Parigné-l'Évêque
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Parigné-l'Évêque
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marion BUARD (Ballotage) Réinventons Parigné-l'Évêque
|1 155
|45,05%
|Nathalie MORGANT (Ballotage) Ensemble pour Parigné
|1 101
|42,94%
|Olivier BESLIER (Ballotage) Parce que j'aime Parigné l'Eveque
|308
|12,01%
|Participation au scrutin
|Parigné-l'Évêque
|Taux de participation
|63,59%
|Taux d'abstention
|36,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Nombre de votants
|2 620
Source : ministère de l’Intérieur
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