Résultat de l'élection municipale 2026 à Parigné-l'Évêque : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Parigné-l'Évêque

Le deuxième tour des élections municipales à Parigné-l'Évêque a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nathalie Morgant
Nathalie Morgant Liste divers gauche
Ensemble pour Parigné
  • Nathalie Morgant
  • Julien Hamiot
  • Christine Mirgaine
  • Laurent Come
  • Karine Masse
  • Pascal Chauveau
  • Virginie Threard
  • Jean-Marie Corbion
  • Audrey Negaret
  • David Paquer
  • Hélène Frenais
  • Mathieu Navarre
  • Isabelle Quillévéré
  • Alain Beautru
  • Karine Gadroy
  • Christophe Guibout
  • Martine Geslin
  • Stéphane Tilly
  • Sophie Thomas
  • Sébastien Delavaud
  • Angélique Barre
  • Philippe Choleau
  • Isabelle Roucoux
  • Hansi Brémond
  • Marie Sieffert
  • Louis Coulée
  • Véronique Gagneux
  • Eric Menant
  • Nathalie Chardon
  • Jean-Pierre Lepetit
  • Jacqueline Turban
Marion Buard
Marion Buard Liste Divers
Réinventons Parigné-l'Évêque
  • Marion Buard
  • Patrice Houalard
  • Helene Ziverec
  • Eric Pajaud
  • Valerie Vialette
  • Patrick Vilain
  • Marie-Christine Lair
  • Florent Prunier
  • Nolwenne Even
  • Philippe Blin
  • Vanessa Chaplain
  • Emmanuel Egon
  • Marilyne Coursier
  • Benoit Chevalier
  • Sandra Augeray
  • Jean-Luc Herisse
  • Christelle Barbonneau
  • Philippe Auroy
  • Melanie Castillon
  • Daniel Carreau
  • Isabelle Letessier-Butant
  • Johnny Goutard
  • Anita Loiseau
  • Benjamin Lory
  • Maryline Herisse
  • Christian Plu
  • Laura Gauvain
  • Raymond Langlois
  • Laura Deguigne
  • Romain Gilouppe
  • Astrid Coudray Louis

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Parigné-l'Évêque

Tête de listeListe Voix % des voix
Marion BUARD
Marion BUARD (Ballotage) Réinventons Parigné-l'Évêque 		1 155 45,05%
Nathalie MORGANT
Nathalie MORGANT (Ballotage) Ensemble pour Parigné 		1 101 42,94%
Olivier BESLIER
Olivier BESLIER (Ballotage) Parce que j'aime Parigné l'Eveque 		308 12,01%
Participation au scrutin Parigné-l'Évêque
Taux de participation 63,59%
Taux d'abstention 36,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 2 620

Source : ministère de l’Intérieur

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