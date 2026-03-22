Résultat de l'élection municipale 2026 à Parigné-l'Évêque : les résultats du 2e tour

Programme de Nathalie Morgant à Parigné-l'Évêque (Ensemble pour Parigné)

Accès aux soins

Le projet municipal met un accent particulier sur l'accès aux soins pour tous les citoyens. Cela inclut l'accueil de médecins vacataires et libéraux pour renforcer l'offre de santé. Des ateliers de prévention seront également développés en collaboration avec les acteurs de santé locaux.

Sport et culture

La commune souhaite promouvoir le sport et la culture comme vecteurs de lien social. Des initiatives seront mises en place pour faciliter l'accès au sport et à la culture, en partenariat avec les associations locales. Un espace culturel intégrant une ludothèque est également prévu pour enrichir l'offre disponible.

Urbanisme et santé

Un urbanisme favorable à la santé est au cœur des préoccupations de la municipalité. Cela implique la création d'îlots de fraîcheur et l'apaisement de la circulation pour améliorer la qualité de vie. La végétalisation des cours d'école fait également partie des projets envisagés.

Cadre de vie

L'amélioration du cadre de vie est une priorité pour la commune, avec des projets de réaménagement du Plan d'eau et de la Basse Goulaindière. Le développement des mobilités douces est également prévu pour encourager des modes de transport plus respectueux de l'environnement. Ces actions visent à rendre la commune plus agréable et accessible pour tous.