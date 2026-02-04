Résultat de l'élection municipale 2026 à Paris : découvrez le candidat en tête et tous les scores

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Paris

Nouveau : les élections municipales à Paris changent en 2026. Lors de ce scrutin, les Parisiens élisent pour la première fois leur conseil municipal au suffrage direct. Voici les candidats de la municipale pour la mairie de Paris.

Tête de listeListe
Marielle Saulnier
Marielle Saulnier Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Marielle Saulnier
  • Abdellah Aksas
  • Corinne Roethlisberger
  • Eric Challal
  • Sophie Robin
  • Nordine El-Marbati
  • Charline Joliveau
  • Frédéric Christoph
  • Olivia Lewi
  • Laurent Vinciguerra
  • Sylvie Naudet
  • Georges Millot
  • Annick Marty
  • Rémy Behin
  • Olivia Baille
  • Philippe Marsault
  • Sylviane Bugey
  • Stéphane Le Goff
  • Catherine Guidot
  • Arnaud Sarrazin
  • Marie Providence
  • Eric Aunoble
  • Nadine Pinochet
  • Philippe Bajda
  • Anne Bernon
  • Didier Moreau
  • Marie-Anne Meunier
  • Pierre Levenard
  • Valentine Schehl
  • Emmanuel Thebault
  • Christine Lafont
  • Nazaire Alibay
  • Hieng Srieu Ung
  • Yahya Ouisti
  • Aliette Delorme
  • François Boëthas
  • Sabrina Carré
  • Bernard Fauverte
  • Charlotte Midy
  • Nicolas Maranget
  • Natasha Piazzini
  • Laurent Mauduit
  • Murielle Vannod
  • Vincent Lebon
  • Valérie Florand
  • Gérard Langlois
  • Catherine de Richaud
  • Franck Catala
  • Françoise Gassiot
  • Laurent Burtaire
  • Marie-Josée Marie-Moutou
  • Emmanuel Reilhac
  • Jeanne Lafont
  • Bouziane Bouznada
  • Annie Lequeu
  • Jean-Christophe Salvi
  • Thaïs Poulle
  • Laurent Boucard
  • Haby Konte
  • Maurice Tymen
  • Marisa Albarenga
  • Jean-Jacques Campini-Sinel
  • Solange Parizot
  • Constantin Fortunat
  • Loreline Gerlach
  • Théo Karabilikian
  • Valérie Bron
  • Samuel Chicheportiche
  • Véronique Gabbai
  • Loïc Douroux
  • Marianne Noel
  • Vincent Pezon
  • Éléonore Bernal-Clément
  • Alexandre Chaumont
  • Géraldine Gouelle
  • Frédéric Rumeau
  • Liliane Allain
  • Jérôme Cap
  • Agnès Champetier
  • Abdelhamid Cheraga
  • Vera Di Bianca
  • Cyrille Foasso
  • Céline Cros
  • Stéphane Lateltin
  • Nadine Nicole
  • Jean-Paul Renoir
  • Véronique Brunet
  • Dorian Borissevitch
  • Barbara Bordes
  • Pascal Castera
  • Chantale Lavillonniere
  • Lotfi Kilani
  • Julia Dewez
  • Pascal Moussy
  • Charlotte Couplet
  • André Christian
  • Camille Denizot
  • Dominique Chapron
  • Cécile Guillemot
  • Adrien Papuchon
  • Miren Chaize
  • Jean-Louis Guyomard
  • Claire Neuville
  • Jean-François Bonny
  • Justine Louis
  • Ludovic Tac
  • Sophie Gomez
  • Amirouche Hammache
  • Sylvie Prioul
  • Johad Sonnier
  • Bridget Ndombe Diavisi
  • Georges Malzieux
  • Montserrat Comas
  • Philippe Lothon
  • Valérie Benony
  • Olivier Houdart
  • Silvia Mazzocchi
  • Léo Jérémie
  • Sophie Ramparany
  • Gaëtan Minardi
  • Paulette Delpont
  • Christophe Vaudran
  • Véronique Ajzenberg
  • Pierre Chaze
  • Anne Lagarde
  • Bernard Fuentes
  • Patricia Oxandaboure
  • Michaël Piera
  • Monique Manier
  • Jean-Pierre Lecesne
  • Valentine Brault
  • Stephen Goldberg
  • Zohra Ferhati
  • Sylvian Goismier
  • Marie-Josée Borsari
  • Mario Micaletti
  • Marie-Adelaïde Doublet
  • Enrique Munoz
  • Monique Chauveau
  • Julien Rauche
  • Marie-Madeleine Lacroix
  • Roland Riuz
  • Bénédicte Poujade
  • Adrien Capron
  • Odette Dieng
  • Thomas Stehlin
  • Josiane Veau
  • Paul Palacio
  • Simona Castria
  • Edgardo Fraticelli
  • Christine Merle
  • Alan Catheline
  • Annie Souchon
  • Jean-Louis Ajzenberg
  • Ayacha Aksas
  • Alain Monniaux
  • Kareen Scaglia
  • Vincent Bour
  • Lantonirina Rakotonavahy
  • Jean-Louis Gaillard
  • Marina Podgorny
  • Michel Rodinson
  • Chantal Cauquil
Thierry Mariani
Thierry Mariani Liste d'union à l'extrême-droite
RETROUVONS PARIS
  • Thierry Mariani
  • Céline Dupuis Lagarde
  • Patrice Hubert
  • Philippine Perrot
  • Louis Piquet
  • Sonja Markovic
  • Jean-Jacques Pany
  • Anne Rouquier
  • Sébastien Bonnet
  • Elia Cordier
  • Amaury Bouton Pozzo Di Borgo
  • Julia Jakubowicz
  • Raphael Fuzelier Bourgadel
  • Claire Lambert
  • Jonathan Verbeken
  • Anne-Sophie Prault
  • Joshua Colin
  • Sabine Caylet
  • Thibaut Experton
  • Milvia Mangano
  • Valentin Lambert
  • Isabelle Jaffray
  • Julien Abitbol
  • Thérèse Bertaud
  • Jean-Philippe Guillin
  • Pierrette Nurisso
  • David Dazieu
  • Line Tirefort
  • Franck Mousseaux
  • Claire de Nicolay
  • Vincent Fleurot
  • Anita Maupois
  • Philippe d'Arvisenet
  • Patricia Fontaine
  • François Samain
  • Kaïna Méné-Benali
  • Alexandre Jabard
  • Valérie Lenglet
  • Jacques Ducreux
  • Danielle Choquet
  • Jean-François Belmondo
  • Violette Badoual
  • Rémy Durrieu de Madron
  • Fanny Cassassoles
  • Romain Lemaire
  • Horyana Merzoug
  • Aubert Hamet
  • Micheline Guesnier
  • Alexandre Kadur
  • Alexandra Esquier
  • Arthur Perrier
  • Marija Stanojevic
  • Jean-Jacques Ramon
  • Sharon Goroch
  • Enrick Marchand
  • Anne Pernot
  • Yves Sanchez
  • Philippine de Marliave
  • Vincent Pedretti
  • Véronique Lhardy
  • Paul Trotin
  • Margaux Kieffer
  • Michel Démogé
  • Sabine Du Campe de Rosamel
  • Didier Bercier
  • Virginie Barbet
  • Yves Douérin
  • Eliane Housse
  • Matteo Puglisi
  • Yasmina Smaili
  • Cyrille Lobjois
  • Alice Saule
  • Zivadin Dimitrijevic
  • Laure Joly
  • Vincent Catan
  • Marie Duvignau
  • Maurice Benusilho
  • Nada Despinic
  • Georges Daujat
  • Maria Gallfy
  • Thierry Perruchot
  • Elisabeth Guinet
  • Radisa Brankovic
  • Frédérique Meneroux
  • Adly Lotfy Mahmoud
  • Marie-Madeleine Cholet
  • Pascal Résende
  • Christiane Dailly
  • Alain Puiffe de Magondeau
  • Anna Lagarde
  • Christian Delsart
  • Dominique Amiot
  • David Attia
  • Svetlana Dimitrijevic
  • François Bertrand
  • Souad Adda
  • Fabien Driquez
  • Estelle Ferré
  • Stefan Zivkovic
  • Marie Noëlle Plessy
  • Constantin Gantelet
  • Élise Laplace
  • Tristan Choppin Haudry de Janvry
  • Alexandra Ilbert
  • Pierre Juntas
  • Jessica Ferré
  • Fabien Marini
  • Marie-Ange Lopez
  • Abdelkader Thabet
  • Cécile Beresnikoff
  • Luc Lahalle
  • Zaklina Ilbert
  • Jean Dandrau
  • Sophie Guil
  • Sylvain Cheyssiere
  • Emmanuelle Benichou
  • Bertrand Lefebvre
  • Jeanne Paulus
  • Mathys Guérillot
  • Aleksandra Krstic
  • Philippe Supplisson
  • Gisèle Grosz
  • Thierry Roche
  • Isabelle Gaillard
  • Mathis Delommel
  • Vesna Pavlovic
  • Arnaud Jordi
  • Céline Blot
  • Athanase Andreu
  • Juliette Levy
  • Philippe Lebental
  • Rhonda Weiss
  • Rémi Ducros
  • Krassimira Stoyanova
  • Paul Van Den Houten
  • Cécile Audebert
  • Bratislav Dzonic
  • Yelena Ilbert
  • Philippe Coffre
  • Marie Levacher
  • Charles Roquin
  • Suzana Milenkovic
  • Patrick Dartois
  • Valérie Dardé
  • Bernard Claverie
  • Iris Miconnet
  • Matthieu Guenard
  • Thérèse Redolfi
  • Anthony Roy
  • Dominique Beke
  • Anthony Laib
  • Rachel Le Dentec
  • Paul Péan
  • Hortense Petit
  • Guillaume Lezan
  • Julie Delaveau
  • François Paradol
  • Sara Sawaya
  • Lucien Sion
  • Mayté Dumontet
  • Matthieu Chaput
  • Corine Schoukroun
  • Alexandre Varaut
Emmanuel Grégoire
Emmanuel Grégoire Liste d'union à gauche
Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
  • Emmanuel Grégoire
  • Lamia El Aaraje
  • David Belliard
  • Anne-Claire Boux
  • Ian Brossat
  • Marine Rosset
  • Eric Pliez
  • Fatoumata Koné
  • Jérôme Coumet
  • Lucie Castets
  • Antoine Alibert
  • Raphaëlle Primet
  • François Dagnaud
  • Théa Fourdrinier
  • Eric Lejoindre
  • Aminata Niakaté
  • Dan Lert
  • Alexandra Cordebard
  • Adrien Tiberti
  • Isabelle Rocca
  • François Vauglin
  • Johanne Kouassi
  • Maxime Crosnier
  • Halima Jemni
  • Guillaume Durand
  • Laurence Patrice
  • Ariel Weil
  • Mélody Tonolli
  • Paul Simondon
  • Emma Rafowicz
  • Laurent Sorel
  • Audrey Pulvar
  • Karim Ziady
  • Alice Timsit
  • Maxime Sauvage
  • Anouch Toranian
  • Pierre Benassaya
  • Agnès Bertrand
  • Maxime Des Gayets
  • Amina Bouri
  • Saïd Benmouffok
  • Carine Rolland
  • Jean-Noël Aqua
  • Céline Hervieu
  • Richard Bouigue
  • Carine Petit
  • Thomas Chevandier
  • Annah Bikouloulou
  • Nicolas Rouveau
  • Manon Havet
  • Antoine Guillou
  • Marion Waller
  • Alexandre Mennucci
  • Juliette Sabatier
  • Bechir Saket Bouderbala
  • Barbara Gomes
  • Florian Sitbon
  • Marie-Pierre Marchand
  • Mams Yaffa
  • Carine Ekon
  • Jacques Baudrier
  • Alexandra Jardin
  • Sylvain Raifaud
  • Azadeh Akrami-Castanon
  • Kévin Havet
  • Rania Kissi
  • Arnaud Lehoux
  • Yasmina Merzi
  • Valentin Guénanen
  • Camille Naget
  • Antoine Dupont
  • Lila Bouadma
  • Gaston Laval
  • Marion-Emi Alix
  • Mathieu Delmestre
  • Gabrielle Siry-Houari
  • Nicolas Bonnet Oulaldj
  • Ophélie Madinier
  • Adji Ahoudian
  • Dominique Kielemoës
  • Nour Durand-Raucher
  • Elisa Yavchitz
  • Pierre Rabadan
  • Hélène Bidard
  • Tom Rouffio
  • Camille Vizioz-Brami
  • Ladji Sakho
  • Frédérique Dutreuil
  • Luc Lebon
  • Kadiatou Coulibaly
  • Simon Duquerroir
  • Rym Karaoun Gouezou
  • Sylvain Maschino
  • Geneviève Garrigos
  • Daniel Tran
  • Jeanne Ouvret
  • Pierre Lombard
  • Karine Barbagli
  • Charles Mergey
  • Laëtitia Vipard
  • Irénée Frerot
  • Gwenaëlle Austin
  • Yvain Bourgeat-Lami
  • Sylvia Juif
  • Frédéric Hocquard
  • Morgane Lacombe
  • Epency Epara Epara
  • Eléonore Slama
  • Frédéric Badina-Serpette
  • Pauline Joubert
  • Christian Galani
  • Sandra Estingoy-Hardy
  • Aïmane Bassiouni
  • Marie Atallah
  • Alexandre Courban
  • Anne-Claire Mathis-Aide
  • Frédéric Benhaim
  • Colette Régis
  • Vincent Goulin
  • Elise Bruhat
  • Jérôme Meyer
  • Anne-Flore Rouillon
  • Andréas Pilartz
  • Nina Karam-Leder
  • Pierre-Yvain Arnaud
  • Shirley Wirden
  • Martin Bussy
  • Elodie Guillerme
  • Laurent Miermont
  • Maya Akkari
  • Jonas Costagliola
  • Dorine Bregman
  • Jordan Charlet
  • Mariam Fofana
  • Didier Antonelli
  • Evelyne Renault-Tessier
  • Clément Galland
  • Sigrid Gerardin
  • Jean-Philippe Daviaud
  • Chloé Hilgros
  • Vincent Verbavatz
  • Aurore Barbier
  • Zoé Salaris
  • Ahlem Girard
  • Anthony Rodrigues
  • Fadila Taïeb
  • Marc Eloy
  • Isabelle Roy
  • Mario Gonzalez
  • Gaëlle Capitaine
  • David Andic
  • Johanna Barasz
  • Tom Tallieu
  • Stéphanie Dembak-Dijoux
  • Olivier Munoz
  • Alexane Riou
  • Thomas Galarneau
  • Laetitia Bucchini
  • Fabien Evezard
  • Eva Montarello Rodrigues
  • Boris Jamet-Fournier
  • Danielle Simonnet
  • Raphaël Bonnier
Blandine Chauvel
Blandine Chauvel Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
  • Blandine Chauvel
  • Benjamin Guignard
  • Océane Bouriat
  • Maurice Amzallag
  • Alison Fayol
  • Bruno Domfront
  • Amira Taoubas
  • Mathis Aversenq
  • Madjouline Boukili
  • Abdou Drame
  • Irina Breugnot
  • Marcello Ferreri
  • Safa Mosbah
  • Max Delahaye
  • Hortense Villenave
  • Louis Ducasse
  • Florence Brossat
  • Salomon Ben Aych
  • Hajar Amanzou
  • Pascal Monnier
  • Dounia Salim
  • Hadrien Masson
  • Danya Meley
  • Philippe Poissonnier
  • Esperenza Sierra
  • Thomas Beguet
  • Maryse Bouhedja
  • Aurélien Golhen
  • Victoire Vager
  • Mathieu Cohen-Granval
  • Elsa Anglade Hibou
  • Robert Aversenq
  • Danielle Salaün
  • Valentin Baylac
  • Jade Marly
  • Tanguy Cattin
  • Geneviève Chateau
  • Sylvain Chollet
  • Caroline Duchenne
  • Alexandre Dury
  • Sarah Duvivier
  • Théo Bernard
  • Marie-Gabrielle Guernion
  • Samuel Harmand
  • Anaïs Jacquemard
  • Louis Huguet
  • Laurence Nicolas
  • Elias Jabbari
  • Albane Kerdraon
  • Olivier Kerrien
  • Léna Kulig
  • Camille Rousset
  • Jeanne Le Bouder
  • Etienne Le Louët
  • Gabrielle Mabire
  • Aleix Pineda
  • Anaïs Maitre
  • Jérémie Martin
  • Julia Martin
  • Vincent Leger
  • Aurélie Chollet-Weiblen
  • Hervé Lagadec
  • Céline Moreau
  • Karl Morence
  • Emma Dageville
  • Marie Béguin
  • Arianna Pineda
  • Paul Andre-Febrero
  • Marie Ruck
  • Jean Mabire
  • Emilie Valverde-Rivera
  • Joachim Mileschi
  • Mathilde Saquet
  • Louis Stavonhagen
  • Fanny Bultel
  • Arthur Talbot
  • Joséphine Vadepied
  • Stanislas Meulemans
  • Marie-Odile Vervisch
  • Christophe Mileschi
  • Susanne Weiblen
  • Léo Asens Delorme
  • Marie Atchade
  • Hugo Chaouad
  • Céline Barrier
  • Victor Fuchs
  • Garance Blaise
  • Guillaume Bernard
  • Chloé Brochon
  • Noam Dibongue
  • Marie-Laure Capon
  • Valentin Nguyen
  • Constance Djaadi
  • Matar Mbengue
  • Laura Dufour
  • Thomas Pananceau
  • Armande Esnault
  • François Frison
  • Adèle Bouheret
  • Benoît Gandon
  • Moïra Geffray
  • Yanis Ouchan
  • Suzanne Gerin--Henry
  • Raphael Golhen
  • Laura Sauterey
  • Léonard Guiot Raulin
  • Elisa Faulon
  • Eliott Heude
  • Node Heurtebise Node
  • Arthur Huault
  • Simone Lambert
  • Evan Le Bihan
  • Caroline Lelorrain
  • Paul Mahieu
  • Lila Sagui- Luciani
  • Noam Medina
  • Jay Minec
  • Jérémie Montfort
  • Johanna Morel
  • Richard Wagman
  • Lotis Nicolle
  • Raphaël Rondepierre
  • Chloé Pottier
  • Auguste Rota
  • Angela Stefanatos
  • Gabriel Vigny
  • Sybille Vyers
  • Sacha Zaouti
  • Helena Zennaf
  • Ugo Ballocchi
  • Jeanne Bambaggi
  • Hugues Bonnet
  • Lucie Cagnard
  • Felix Camicas
  • Anne Oudiou
  • Sébastien Chevalier
  • Emilie Lebas
  • Éric Delaune
  • Léonie Roger
  • Roman Droux
  • Claudette Besnard
  • François Duron
  • Joelle Filippi
  • Théo Engel
  • Sarah Filippi
  • Louis Payen
  • Elia Gaillard
  • Vincent Gavois
  • Nina Gernigon
  • Raffaele Guetta
  • Anna Laurent
  • Bernard Filippi
  • Katia Makedonski
  • Emile Rebours
  • Marie Mikolajczak
  • Quentin Schibler
  • Mila Tabourin
  • Solal Thomas
  • Pauline Zylberberg
  • Augustin Baylac
  • Irène Véra Gasarian
  • Mathieu Duloutre
  • Nelly Arman-Piacere
Sarah Knafo
Sarah Knafo Liste d'extrême droite
SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
  • Sarah Knafo
  • Pierre Noizat
  • Edith d'Aubert
  • Samuel Lafont
  • Diane Ouvry
  • Hilaire Bouyé
  • Marine Chiaberto
  • René Boustany
  • Aurélie Assouline
  • Philippe Cuignache d'Apreval
  • Laure Cohen
  • Arthur Paris
  • Sonia Aït Mansour
  • Olivier Herman
  • Mondane Langlois
  • Mourad Amellal
  • Emilie Thelot
  • Jannick Trunkenwald
  • Dominique Mahé
  • Olivier Courtois
  • Patricia Courtois
  • Victor Chrzanowski
  • Marie Collin
  • Denis Lapôtre
  • Marion Bottou
  • Rémy Pierre
  • Manon Hasselmann
  • Tarik Dali
  • Anessa Lahouassa
  • Franck Serfati
  • Caroline Brisard
  • Roger Bertholon
  • Yoneko Kikuchi
  • Yann Le Her
  • Marie Toubiana
  • Christian Guillot
  • Cécile Fischer
  • René-Paul Bartoli
  • Rebecca Sirois
  • Antoine Bucaille
  • Clotilde Derouard
  • Philippe Buscal
  • Anne Chevalier
  • Pierre-François Logereau
  • Anne-Marie Taranne
  • Scott Peretti
  • Marie Bernot
  • Geoffrey Lévêque
  • Bénédicte Boyer
  • Simon O'Connor
  • Marie Poli
  • Arnaud Hababou
  • Mireille de Loubens
  • Charles Delort
  • Nathalie Grison
  • Natan Chognard
  • Kelly Manette
  • Bruno Martin-Gay
  • Sophie Samochin
  • Amaury Faivre d'Arcier
  • Elahe Azari
  • Jerome Louvel
  • Joana Abou Khalil
  • David Haddad
  • Anne Pascale Valton
  • Antoine Mallet
  • Laure Candlot
  • Hippolyte Loire
  • Anne Dubrulle
  • Gerard Cattan
  • Amélie Staquet
  • Sylvain Delagrange
  • Chantal Bonfill
  • Bruno Lopez
  • Helcy Rozencweig
  • Eric Poulain
  • Tiphaine Luciani
  • Lomig Unger
  • Rosa Campoy
  • Pierre Vallée
  • Axelle Preel
  • Marc Fass
  • Lise Caillaud
  • Louis Corne-Demajaux
  • Lola Kerdiles
  • Gabriel Negrotto
  • Joelle Widmer
  • Amadis Guerin
  • Clara André
  • Antoine Blanche
  • Linda Dawudian
  • Michel Piotin
  • Marie Toscano
  • Marc Bombardier
  • Michelle Marnat
  • Benoit d'Halluin
  • Diane Peyrac
  • Aurélien Prevost
  • Francine Isabelle Besançon
  • Jean-Pierre Ravelli
  • Tess de Castilla
  • Pierre Parodi
  • Martine Gabrielle Lucie Hazan
  • Jeremy Bouchan
  • Isabelle Chanoine-Martiel
  • Eric Gontier
  • Rosette Attia
  • Pierre-Louis Baudey-Vignaud
  • Marlène Tsala
  • Benjamin Chevarin
  • Chantal Osvald-Paris
  • Bernard Montané
  • Marie Christine Lemoine
  • Sébastien Beucher
  • Madeleine Jeanne Véronique Luguel
  • Vianney Legraverend
  • Nicole Galloula
  • Philippe Abergel
  • Alice Hernandez
  • Bernard Rey
  • Sylvia Bellaïche
  • Jonathan Soussan
  • Celine Haddad
  • Thierry Tchenquela
  • Laurene Berdugo
  • Benjamin Scaratti
  • Zahra Caroline Assor-Taieb
  • Raphaël Ader
  • Myriam Dahan
  • Joseph Dhavernas
  • Frédérica Duvillier
  • Nathanel Levy
  • Florence Maninet
  • Gonzague Boscher
  • Elisabeth Roussey
  • Roland Thomas
  • Bénédicte Demangeat
  • Frédéric Delfau
  • Béatrice Greffe
  • Emmanuel Sala
  • Céline Mévellec
  • Alexandre Berthaut
  • Marie Bellan
  • Philippe Boulland
  • Jacqueline Michel
  • Fabien Collet
  • Elena Zins
  • Boris Dorès
  • Eléonore Kraftschenko
  • Amaury Rostain
  • Nadine Levieux
  • Cedric Segal
  • Elsa Wojtowicz
  • Nicolas Lin
  • Marie-Amélie Rocoplan
  • Loup Garcin
  • Florence Montagnon
  • Sixte Ginesty
  • Victoria Nguyen
  • Alexis Baron
  • Galina Cressent
  • Hugues Bizot
  • Louise Hirel
Pierre-Yves Bournazel
Pierre-Yves Bournazel Liste d'union au centre
PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
  • Pierre-Yves Bournazel
  • Emmanuelle Hoffman
  • Clément Beaune
  • Florence Berthout
  • Daniel-Georges Courtois
  • Marlène Schiappa
  • Rayan Nezzar
  • Julie Boillot
  • Antoine Lesieur
  • Catherine Ibled
  • Abdoulaye Kanté
  • Rachel-Flore Pardo
  • Simon Goldblat
  • Clara Chassaniol
  • Mohamad Gassama
  • Alexia Germont
  • Benoît Pernin
  • Pegah Malek-Ahmadi
  • Sébastien Dulermo
  • Fanta Berete
  • Olivier Mousson
  • Catherine Michaud
  • Benjamin Djiane
  • Bérangère Abba
  • Hugo Kunstlinger
  • Martine Figuéroa
  • David Ouzilou
  • Christine Gavini
  • Mathias Brugère
  • Sofia Him
  • Félix de Vidas
  • Véronique Bucaille
  • Samir Belaïd
  • Corinne Picaut
  • Benjamin Mallo
  • Esther Salat-Baroux
  • Benjamin Isare
  • Sophie Segond
  • Gaspard Richard
  • Catherine Amalric
  • Olivier Ponsoye
  • Delphine Goater
  • Paul Delmas
  • Héloïse Mathurin
  • Fares Goucha
  • Farida Kerboua
  • Bertrand Hellion
  • Stéphanie Rivoal
  • Anthony de Lassée
  • Chayma Drira
  • David Smadja
  • Aurore Murat
  • Eric Bascle
  • Noémie Maman
  • Jean-Sébastien Baschet
  • Lynda Aba
  • Bruno Auplat
  • Estelle Lê
  • Grégory Lentz
  • Anne-Claire Pichon
  • Maxime Depardieu
  • Barbara Duboucheron
  • Léo Allaire
  • Clémentine Sillam
  • Tim Ejchenrand
  • Gypsie Bloch
  • Thomas Hartog
  • Virginie Roitman
  • Xavier Labadens
  • Sophie Javary
  • Lounis Jahidi
  • Hélène Hautval
  • Matthieu Seingier
  • Vanessa Durand
  • Grigori Michel
  • Gwënaelle Coulon
  • Olivier Saulnier d'Anchald
  • Mireille Faton
  • Victor Bouissou Thomas
  • Ophélie Rota
  • Christophe Lomonte
  • Jade Landman Vu
  • Benjamin Igranaissi
  • Corinne Gabadou
  • Jacques Meurin
  • Giulia Orso Giacone
  • Jimmy-Jonathan Brun
  • Audrey de Garidel
  • Julien Vick
  • Sarah Le Berre-Sandrin
  • Sacha Metzker
  • Isabelle Riviere
  • Théophile Piveteau
  • Emmanuelle Lartigue
  • Arthur Lionel-Marie
  • Isabelle Négrier
  • Sylvain Clamagirand
  • Sarah Hinderer
  • Alexandre Mallet
  • Isabelle Reux-Brown
  • Patrick Olson
  • Marie Galloo Parcot
  • Jean-Pierre Rouland
  • Bianca Obert-Sauvagnac
  • Farid Temsamani
  • Lisa Berdah
  • Eric Pestel
  • Victoria Briat-Meurger
  • William Tinaugus
  • Tatiana Paulange-Vivier
  • Stéphane Champrigaud
  • Nathalie Picot
  • Yannick Debain
  • Clarisse Ruffié
  • Luca Bénard
  • Isabelle Motta
  • Mathieu Bénard
  • Béatrice Gelbmann-Ziv
  • Arthur Gourvest
  • Margaret Kopoka
  • Melchior Beslon Derouet
  • Nathalie Cockenpot
  • Paul Donn
  • Gaëlle Nguyen Van
  • Yanis Racouët
  • Adélaïde Melero
  • Madiba Ousmane Guirassy
  • Sibylle Blumenfeld
  • Pascal Etzol
  • Hannah Starman
  • Emmanuel Goddat
  • Aude Brassart
  • Modeste Marques
  • Laurence Dermenonville
  • Pierre Vissiere
  • Nathalie Bonnechère
  • Michel Guémy
  • Sophie David
  • Corentin Misan
  • Catherine Anne Isel
  • Alexandre Berthou
  • Emmanuelle Robin-Teinturier
  • Antoine Barde
  • Diane Pourageaud
  • Didier Semah
  • Pascale Gimet
  • Julien Beaufreton
  • Laure Thévenin
  • Kheir Mayouf
  • Geneviève Carriou-Schreiber
  • Gaétan Lemoine
  • Estelle Océane Dumas
  • Sébastien Duché
  • Maya Didouche
  • Jean-Roch Sergent
  • Sharmila de Souza
  • Jean-Paul Biard
  • Arlette Zilberg
  • Charles Raimbault
  • Julie Gaxieu
  • Alexandre Machtou-Chalabi
  • Audrey Frut Gautier
  • Jean-Basptiste Guillemot
Rachida Dati
Rachida Dati Liste d'union à droite
CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
  • Rachida Dati
  • Sylvain Maillard
  • Maud Gatel
  • Eric Schahl
  • Agnès Evren
  • Geoffroy Boulard
  • Delphine Bürkli
  • Benjamin Haddad
  • Nelly Garnier
  • Jean-Pierre Lecoq
  • Valérie Montandon
  • Philippe Goujon
  • Catherine Dumas
  • David Alphand
  • Emmanuelle Dauvergne
  • Pierre Baty
  • Marie-Claire Carrere-Gee
  • Grégory Canal
  • Béatrice Lecouturier
  • Jérémy Redler
  • Inès de Raguenel
  • François-Marie Didier
  • Anne Biraben
  • Jean-Baptiste Olivier
  • Catherine Lecuyer
  • Aurélien Veron
  • Séverine de Compreignac
  • Jérôme Sterkers
  • Valentine Serino
  • Pierre Liscia
  • Barbara de Vos
  • Thierry Guerrier
  • Brigitte Kuster
  • Pierre Casanova
  • Eléonore Creuze
  • Antoine Beauquier
  • Samia Brahimi
  • Karl Astie
  • Anne-Claire Tyssandier
  • Jules Pasquier
  • Véronique Baldini
  • Frederic Pechenard
  • Guendalina Bettinelli
  • Eric Helard
  • Joséphine Missoffe
  • Alexis Govciyan
  • Alexandra Nicol
  • Sandro Gozi
  • Martine Ollie
  • René-François Bernard
  • Aurélie Pirillo
  • Vincent Barbet-Massin
  • Caroline Deprez
  • Carel Nemecek
  • Corinne Atlan-Tapiero
  • Jean-Didier Berthault
  • Alix Bougeret
  • Max Guazzini
  • Isabelle Ruisseau
  • Amine El-Khatmi
  • Bérengère Gree
  • Franck Margain
  • Valérie Nahmias
  • Jean-Marie Taphoureau
  • Hélène Hamelle
  • Jean-Christophe Martin
  • Laurence Sailliet
  • Jean-Philippe Luce
  • Iris Berthomier
  • Jérôme Loriau
  • Samia Badat-Karam
  • Rodrigo Diaz Romero
  • Marie-Laure Ripoll
  • Jean-Baptiste Houriez
  • Chantal Lambert
  • Geoffroy Majnoni d'Intignano
  • Ingrid Leddet
  • Guillaume Voisard
  • Josiane Gaude
  • Jack-Yves Bohbot
  • Aline Bessis
  • Marc Laloux
  • Angélique Michel
  • Romain Vismara
  • Soureya Nadji
  • Claude Ribbe
  • Adeline Guillemain
  • Amaury Hoymans
  • Blandine Muller
  • Chang-Hua Peng
  • Maxence Ansel
  • Christophe Poisson
  • Sabine Hammond
  • François Margolin
  • Marie-Victoria Frey
  • Ronan Guevel
  • Anna Ferron-Gautie
  • Habib Shoukry
  • Valérie Levy
  • Charles Mariaud
  • Hélène Jacquemont
  • Florent Brunetti
  • Sarah Dehry
  • Ouahmed Hami
  • Marie-Claude Perrin
  • Jean-Jacques Curiel
  • Aurélie Gadjendra
  • Julien Rouet
  • Aurore Mouysset
  • Frédéric Getton
  • Alice Clergeau
  • Eric Ehlers
  • Anne Giudicelli
  • Louis Gundermann
  • Katia Ousdidene
  • Raphaël Vigier
  • Gilberte-Emmanuelle Nkana
  • Laurent Racape
  • Nastasia Pedanou
  • Fabrice Taratte
  • Clotilde Avenet
  • Sylvain Leblanc
  • Charlotte Rocher
  • Mathieu Luinaud
  • Oznur Gattegno
  • Sébastien Henriet
  • Sylvie Dao
  • Térence Blanc
  • Lucile Gelebart Caitucoli
  • Hugo Beauvais
  • Valérie Giovannucci
  • Marc Bernier-Crepin
  • Mounya Taggae
  • Scévole de Livonniere
  • Marguerite de Soos
  • Jean-Michel Gache
  • Marie-Lourdie Chardavoine
  • Franck Darteil
  • Sandrine Voizot
  • Jean-Marc Gailis
  • Sofia Essafi
  • Antoine Sigwalt
  • Françoise Marcin
  • Jean-Marie Jouannic
  • Jade Martinez
  • Antoine Jumel
  • Catherine-Christine Salmochi
  • Adrien Hall
  • Claire-Amélie Pelosse
  • Bruno Brouchiquan
  • Victoria Renaud
  • Aymeric Beaumont
  • Noura Ouchenir
  • Alexandre Levy
  • Elisabeth Guery
  • Franck Vial
  • Marie-Caroline Jourdan
  • Pierre d'Ornano
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  • Adrien Aulagnier
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  • Marie-Josée Roger
Sophia Chikirou
Sophia Chikirou Liste de La France insoumise
LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
  • Sophia Chikirou
  • Émile Meunier
  • Céline Verzeletti
  • Roland Timsit
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  • Rodrigo Arenas
  • Sophie de la Rochefoucauld
  • Christophe Prudhomme
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  • Caroline Mecary
  • Jérôme Gleizes
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  • Bastien Parisot
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  • Nathalie Laville
  • Mathis Aubert Brielle
  • Claire Parmantier
  • Benjamin Sbriglio
  • Sarah Legrain
  • Boris Bouzol-Broitman
  • Manal Khallouk
  • Ludovic Hetzel
  • Mazarine Albert
  • Cédric Panizzi
  • Elsa Delannée
  • Wagui Coulibaly
  • Embla Fautra
  • Amrane Medjani
  • Coline Bouret
  • Clément Evans
  • Corine Faugeron
  • Raphaël Arcis
  • Louise Heritier
  • Bruno Gaccio
  • Manon Luquet
  • Emre öngün
  • Perrine Thomas
  • Guillaume Poignet
  • Fanny Milagres
  • Clarence Mac Dougall
  • Una Jullien
  • Arthur Guillon
  • Oumou Sissoko
  • Eloi Sirieix
  • Zoé Pébay
  • Djamal Issahnane
  • Léa Pitorre
  • Raphaël Qnouch
  • Sirine Bechouel
  • Loup Loubet
  • Aude Sinuvong
  • Toihir Youssouf
  • Maïa Meunier
  • Sami El Hajjam
  • Aissatou Diassigui
  • Merwan Bitat
  • Luce Fauré
  • Lukas Ah-Son
  • Marylène Viverge
  • Anthony Pinto
  • Saliha Benabdelmoumene
  • Rami Abou Eid
  • Héloïse Vaucelle
  • Etienne Lecoffre
  • Taous Khamis
  • Foucault Jacquemain
  • Christine Diabley
  • Cyprien Astier
  • Julie Kamionka
  • Omar Jelassi
  • Nadine Dunis
  • Carl Blin
  • Khady Mane
  • Aliou Bouné
  • Marina Zuccon
  • Mathieu Lévy
  • Rita Daguerre
  • Maxime Oueslati
  • Margaux Tandy
  • Christophe de Jouvancourt
  • Catherine Garcia
  • Raphaël Merlini
  • Nayla Khalaf
  • Romain Nauthonnier
  • Rikinaze Madi Tabibou
  • Julien Trevisan
  • Camille Delhommeau
  • Benjamin Gavrois
  • Camille Noury
  • Léo Bewa
  • Anne Bailly
  • Nicolas Briand
  • Barbara Zauli
  • Diego Portola
  • Catherine Cochain
  • Michel Mongkhoy
  • Constance Rambaud
  • Myrian Tasse Tagne
  • Jacqueline Ekollo Nkoth Bisseck
  • Mathieu Rateau
  • Amanda Chaachoua
  • Théo Guerni
  • Estelle Guéville
  • Pierre Evenot
  • Angèle Argimon
  • Boualem Chabira
  • Fiona Steffan
  • Stéphane Rodet
  • Marie Bouysse
  • Ali Kasamally
  • Silvia Manzio
  • Antoine Lanher
  • Jennifer Kamgueu
  • Thibault Quéré
  • Farah Menad
  • Mamadou Yossi
  • Sabine Bröhl
  • Grégoire Humbert-Basset
  • Emeline Gargadennec
  • Gianni Corvi
  • Clarisse Delalondre
  • Louis Duris
  • Christine Schmitt
  • Jean Giraud
  • Hélène Yvonne Meynaud
  • Elton Pumo
  • Marie Laurence Floch
  • Eol Vachter
  • Angelina Roche
  • Jean-Baptiste Talleux
  • Anaïs Barthe
  • Issam Lahjouji
  • Melissandre Mallee
  • Serge Sebban
  • Agnès Lamesi
  • Hugo Rota
  • Gaëlle Ducastaing
  • Foucauld Boutte Du Jonchay
  • Virginie Votier
  • Montassar Mezrigui
  • Aichetou Hadi
  • Yanis Zaki
  • Malaïka Samuel
  • Nicolas Czternasty
  • Sophie Duval
  • Colin Debroise
  • Marie-France Moretti
  • Mathieu Marcarini
  • Caroline Le
  • Messaoud Zerrouk
  • Hélène Kerner
  • Djaffar Bouguerouche
  • Laurence Nayman
  • Sofiane Kolli
  • Pascale Gillot
  • Thibault Lacoste
  • Martine Billard
  • Stathis Kouvélakis
  • Leila Chaibi
  • Jean-Marc Schiappa
  • Manon Aubry
Mahel Pierot-Guimbaud
Mahel Pierot-Guimbaud Liste d'extrême-gauche
Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
  • Mahel Pierot-Guimbaud
  • Camille Adoue
  • Loïc Bonhomme
  • Pauline Surmont
  • Loeiz Caudal
  • Christel Dupouy
  • Djamal Moilim Abdou
  • Soraya Droillard-Lepetit
  • Philippe Hourdry
  • Sophie Pachter
  • Vincent Vautier
  • Saloua Haddadi
  • Yan René Gabriel
  • Célestine Diawara
  • Charles Hetzel
  • Odile Mistouflet
  • Honoré Getas
  • Micheline Achille
  • Nicolas Marthe
  • Elisabeth Duez
  • Jean-Pierre Daymard
  • Evelyne Frantz
  • Franck Malisa
  • Sylvie Surmont
  • Sébastien Grégoire
  • Donna Kesselman
  • Louis-Gabriel Pradal
  • Malika Mazari
  • Fabien Rodrigues
  • Martine Kikita
  • Luc Ramaël
  • Hélène Tanguy
  • Charles Dupuy
  • Taous Ben Belaid
  • Adrien Frantz
  • Soazig Le Bihan
  • Simon Herengt
  • Camille Phédol
  • Yanis Mekrami
  • Catherine Nazemi-Tessier
  • Jean-Claude Durak
  • Sarah Schidlower
  • Dominique Soulier
  • Françoise Berçot
  • Mohamed Mansouri
  • Mathilde Chaumuzeau
  • Miloud Benatia
  • Prescilla Savonneau
  • Eric Gelas
  • Johanna Bidelogne
  • Nicolas Velaïdomestry
  • Ewa Szymanska
  • Lit-Chao Hachon
  • Karine Bonard
  • Bertrand Roussel
  • Lola Claveau
  • Gérard Blache
  • Ghislaine Pain
  • Eric Mardon
  • Janice Griffon
  • Eric Bezault
  • Laura Chambonnet
  • Didier Gibert
  • Hélène Rubinstein-Carrera
  • Mickaël Yung
  • Catherine Girard
  • Florian Genet
  • Solène Rodrigues
  • Djamil Djerafi
  • Noëlle Cotté
  • Gilles Jeudy
  • Annie Alassimone
  • Pierre Bouché
  • Claudine Fleuridas
  • Adrien Sanchez
  • Doriane Klaja
  • Jérôme Denime
  • Zoé Perrin
  • Pascal Buhot
  • Cristina Hetzel
  • Olivier Gardent
  • Coralie Palmont
  • Michel Le Bec
  • Lamia Mechentel
  • Jean-Pierre Petit
  • Catherine Rosier
  • Cain Kalanda Mbuyi
  • Monique Lindor
  • Laurent Vignal
  • Julie Chaintron
  • Martin Fouque
  • Sophie Ruel
  • Thony Moinoufama
  • Najlae Hamila
  • Guillaume Rodrigues
  • Mélanie Romelle
  • Yves Onomo
  • Maïmouna Diawara
  • Fabien Lacoudre
  • Corinne Vaast
  • Maurice Stobnicer
  • Claudine Redon
  • Eric Gniezdioukoff
  • Aïssatou Mbodji
  • Thomas Gailhard
  • Florence Lepage
  • Jordan Nocandy
  • Naïma Bchibchi
  • Jean-Pierre Boulanger
  • Emilie Jourdain
  • Patrick Valchera
  • Kamilia Zouhairi
  • François Rampin
  • Laurence Lafond
  • Alexis Pellegrini
  • Élise-Anne Baray
  • Jean-Claude Castaingts
  • Clara Blacher
  • Rachid Marwane
  • Nadine Berca
  • Geoffroy de Villepin
  • Marie-Anne Cayrol
  • Florian Gibert
  • Denise Gies
  • François Barbe
  • Chantal Foubert
  • Geoffrey Petit
  • Eryne Martin
  • Michel Renaudie
  • Christiane Charlemaine
  • Frédéric Bukowski
  • Justinienne Claude
  • Sanou Traoré
  • Corinne Degas
  • Benoît Billon
  • Fatima Chemsi
  • Cyrille Rodrigues
  • Aurélie Petit-Sebbane
  • Jean-Marc Bruni
  • Huguette Retuerto
  • Guy Dechezelles
  • Mireille Abensour Gibert
  • Mikaël Gardent
  • Christiane Marsaud
  • David Lefranc
  • Raffaëlle Perez
  • Jean-Pierre Plisson
  • Mara Ceschi
  • Gérard Beau
  • Marie-Pierre Lombardo
  • Jean-Pierre Alliot
  • Lucie Viano
  • Richard Sady
  • Marilisa Boulanger
  • Frédéric Coulon
  • Hélène Stern
  • Amar Faïdi
  • Sarah Gardent
  • Jean-Pierre Molénat
  • N'Guessan Yao
  • Geoffrey Louison
  • Jacqueline Hennebois
  • Assam Ghivalla

Source : ministère de l’Intérieur

Candidats des municipales 2026 pour les conseils d’arrondissement de Paris

Pour les municipales 2026 à Paris, les conseils d'arrondissement sont désormais élus séparément. Découvrez les candidats pour chaque conseil d’arrondissement.

Résultat de l'élection municipale 2020

Paris 1er Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ariel Weil
Ariel Weil (7 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris 		13 813 53,32%
  • Ariel Weil
  • Audrey Pulvar
  • Pierre Aidenbaum
  • Raphaëlle Rémy-Leleu
  • Gauthier Caron-Thibault
  • Véronique Levieux
  • Boris Jamet-Fournier
Aurélien Véron
Aurélien Véron (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		8 464 32,67%
  • Aurélien Véron
Pacôme Rupin
Pacôme Rupin Ensemble pour paris avec agnes buzyn 		3 627 14,00%
Participation au scrutin Paris 1er Arrondissement
Taux de participation 40,42%
Taux d'abstention 59,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 26 495
Résultat municipales à Paris 1er Arrondissement

Paris 2e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ariel WEIL
Ariel WEIL (7 élus) ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS 		13 813 53,32%
  • Ariel WEIL
  • Audrey PULVAR
  • Pierre AIDENBAUM
  • Raphaëlle RÉMY-LELEU
  • Gauthier CARON-THIBAULT
  • Véronique LEVIEUX
  • Boris JAMET-FOURNIER
Aurélien VÉRON
Aurélien VÉRON (1 élu) ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI 		8 464 32,67%
  • Aurélien VÉRON
Pacôme RUPIN
Pacôme RUPIN ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN 		3 627 14,00%
Participation au scrutin Paris 2e Arrondissement
Taux de participation 40,42%
Taux d'abstention 59,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 26 495
Résultat municipales à Paris 2e Arrondissement

Paris 3e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ariel WEIL
Ariel WEIL (7 élus) ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS 		13 813 53,32%
  • Ariel WEIL
  • Audrey PULVAR
  • Pierre AIDENBAUM
  • Raphaëlle RÉMY-LELEU
  • Gauthier CARON-THIBAULT
  • Véronique LEVIEUX
  • Boris JAMET-FOURNIER
Aurélien VÉRON
Aurélien VÉRON (1 élu) ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI 		8 464 32,67%
  • Aurélien VÉRON
Pacôme RUPIN
Pacôme RUPIN ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN 		3 627 14,00%
Participation au scrutin Paris 3e Arrondissement
Taux de participation 40,42%
Taux d'abstention 59,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 26 495
Résultat municipales à Paris 3e Arrondissement

Paris 4e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ariel WEIL
Ariel WEIL (7 élus) ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS 		13 813 53,32%
  • Ariel WEIL
  • Audrey PULVAR
  • Pierre AIDENBAUM
  • Raphaëlle RÉMY-LELEU
  • Gauthier CARON-THIBAULT
  • Véronique LEVIEUX
  • Boris JAMET-FOURNIER
Aurélien VÉRON
Aurélien VÉRON (1 élu) ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI 		8 464 32,67%
  • Aurélien VÉRON
Pacôme RUPIN
Pacôme RUPIN ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN 		3 627 14,00%
Participation au scrutin Paris 4e Arrondissement
Taux de participation 40,42%
Taux d'abstention 59,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 26 495
Résultat municipales à Paris 4e Arrondissement

Paris 5e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence Berthout
Florence Berthout (3 élus) Liste d'union de la droite et du centre pour le 5e 		8 457 51,91%
  • Florence Berthout
  • Pierre Casanova
  • Anne Biraben
Marie-Christine Lemardeley
Marie-Christine Lemardeley (1 élu) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		7 832 48,08%
  • Marie-Christine Lemardeley
Participation au scrutin Paris 5e Arrondissement
Taux de participation 44,90%
Taux d'abstention 55,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 774
Résultat municipales à Paris 5e Arrondissement

Paris 6e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Lecoq
Jean-Pierre Lecoq (2 élus) L'union pour le 6e 		5 309 52,26%
  • Jean-Pierre Lecoq
  • Séverine De Compreignac
Céline Hervieu
Céline Hervieu (1 élu) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		3 341 32,89%
  • Céline Hervieu
Gaspard Gantzer
Gaspard Gantzer Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		1 508 14,84%
Participation au scrutin Paris 6e Arrondissement
Taux de participation 39,24%
Taux d'abstention 60,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 357
Résultat municipales à Paris 6e Arrondissement

Paris 7e Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rachida Dati
Rachida Dati (4 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		7 678 50,69%
  • Rachida Dati
  • Jean Laussucq
  • Emmanuelle Dauvergne
  • René-François Bernard
Alexandre Missoffe
Alexandre Missoffe Ensemble pour paris avec agnes buzyn 		3 506 23,14%
Diana Filippova
Diana Filippova Anne hidalgo - paris en commun 		1 731 11,42%
Manon Laporte
Manon Laporte Le nouveau paris 7 		868 5,73%
Denis Gouzerh
Denis Gouzerh L'écologie pour paris 7 avec david belliard 		608 4,01%
Jean-Sébastien Baschet
Jean-Sébastien Baschet Agir ensemble pour le 7 		324 2,13%
Virginie Bouilliez
Virginie Bouilliez Aimer paris 		216 1,42%
Samia Hasnaoui
Samia Hasnaoui Décidons paris 7 		101 0,66%
Valérie Lecasble
Valérie Lecasble Parisiennes, parisiens 		69 0,45%
Frédéric Louvradoux
Frédéric Louvradoux Liberons paris 		45 0,29%
Participation au scrutin Paris 7e Arrondissement
Taux de participation 46,29%
Taux d'abstention 53,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 276
Résultat municipales à Paris 7e Arrondissement

Paris 8e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanne D'hauteserre
Jeanne D'hauteserre (3 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		4 088 46,33%
  • Jeanne D'hauteserre
  • Vincent Baladi
  • Delphine Malachard Des Reyssiers
Athénaïs Michel
Athénaïs Michel Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris 		1 679 19,03%
Sophie Segond
Sophie Segond Ensemble pour paris avec agnes buzyn 		1 543 17,49%
Catherine Lécuyer
Catherine Lécuyer Une nouvelle énergie pour le 8e avec catherine lecuyer, liste de rassemblement de la droite et du centre. 		1 512 17,13%
Participation au scrutin Paris 8e Arrondissement
Taux de participation 36,18%
Taux d'abstention 63,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 937
Résultat municipales à Paris 8e Arrondissement

Paris 9e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Delphine Bürkli
Delphine Bürkli (3 élus) Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		7 110 43,67%
  • Delphine Bürkli
  • Alexis Govciyan
  • Maud Lelievre
Arnaud Ngatcha
Arnaud Ngatcha (1 élu) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		6 428 39,48%
  • Arnaud Ngatcha
Pierre Maurin
Pierre Maurin Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		2 741 16,83%
Participation au scrutin Paris 9e Arrondissement
Taux de participation 41,65%
Taux d'abstention 58,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 519
Résultat municipales à Paris 9e Arrondissement

Paris 10e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandra Cordebard
Alexandra Cordebard (7 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		14 036 67,94%
  • Alexandra Cordebard
  • Sylvain Raifaud
  • Dominique Versini
  • Rémi Feraud
  • Laurence Patrice
  • Paul Simondon
  • Léa Vasa
Bertil Fort
Bertil Fort Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		4 448 21,53%
Karim Amellal
Karim Amellal Ensemble pour paris avec agnes buzyn 		2 175 10,52%
Participation au scrutin Paris 10e Arrondissement
Taux de participation 38,11%
Taux d'abstention 61,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 266
Résultat municipales à Paris 10e Arrondissement

Paris 11e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Vauglin
François Vauglin (10 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris 		22 939 66,73%
  • François Vauglin
  • Anne Hidalgo
  • David Belliard
  • Hélène Bidard
  • Patrick Bloche
  • Delphine Terlizzi
  • Jean-François Martins
  • Chloe Sagaspe
  • Nour Durand-Raucher
  • Dominique Kielemoës
Nelly Garnier
Nelly Garnier (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		7 875 22,90%
  • Nelly Garnier
Guillaume Poitoux
Guillaume Poitoux Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		3 561 10,35%
Participation au scrutin Paris 11e Arrondissement
Taux de participation 38,42%
Taux d'abstention 61,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 35 358
Résultat municipales à Paris 11e Arrondissement

Paris 12e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Grégoire
Emmanuel Grégoire (8 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		18 671 54,97%
  • Emmanuel Grégoire
  • Nadine Pénélope Komites
  • Jean-Luc Romero-Michel
  • Emmanuelle Pierre-Marie
  • Nicolas Bonnet-Oulaldj
  • Sandrine Charnoz
  • Jacques Martial
  • Alice Coffin
Valérie Montandon
Valérie Montandon (2 élus) Engagés pour changer paris avec rachida dati 		11 140 32,80%
  • Valérie Montandon
  • Franck Margain
Sandrine Mazetier
Sandrine Mazetier Ensemble pour paris 12eme 		4 151 12,22%
Participation au scrutin Paris 12e Arrondissement
Taux de participation 38,13%
Taux d'abstention 61,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 34 933
Résultat municipales à Paris 12e Arrondissement

Paris 13e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme Coumet
Jérôme Coumet (11 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris 		23 805 63,87%
  • Jérôme Coumet
  • Anne Souyris
  • Christophe Najdovski
  • Johanne Kouassi
  • Jean-Noël Aqua
  • Marie-José Raymond-Rossi
  • Emmanuel Coblence
  • Nathalie Laville
  • Alexandre Florentin
  • Béatrice Patrie
  • Antoine Guillou
Jean-Baptiste Olivier
Jean-Baptiste Olivier (2 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		9 857 26,44%
  • Jean-Baptiste Olivier
  • Elisabeth Stibbe
Chang Hua Peng
Chang Hua Peng Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		3 606 9,67%
Participation au scrutin Paris 13e Arrondissement
Taux de participation 35,09%
Taux d'abstention 64,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 38 718
Résultat municipales à Paris 13e Arrondissement

Paris 14e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Carine Petit
Carine Petit (8 élus) Anne hidalgo, paris en commun - l'ecologie pour paris 		15 738 47,90%
  • Carine Petit
  • Florentin Letissier
  • Célia Blauel
  • Pierre Rabadan
  • Olivia Polski
  • Maxime Cochard
  • Geneviève Lardy Woringer
  • Hermano Sanches Ruivo
Marie-Claire Carrere-Gee
Marie-Claire Carrere-Gee (2 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		9 917 30,18%
  • Marie-Claire Carrere-Gee
  • Patrick Viry
Cédric Villani
Cédric Villani Le nouveau paris 14 		4 368 13,29%
Éric Aziere
Éric Aziere Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		2 828 8,60%
Participation au scrutin Paris 14e Arrondissement
Taux de participation 39,27%
Taux d'abstention 60,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 33 565
Résultat municipales à Paris 14e Arrondissement

Paris 15e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnès Evren
Agnès Evren (14 élus) Engages pour changer paris avec rachida dati 		28 761 53,53%
  • Agnès Evren
  • Philippe Goujon
  • Claire De Clermont-Tonnerre
  • Nicolas Jeanneté
  • Marie-Caroline Douceré
  • Daniel-Georges Courtois
  • Anne-Claire Tyssandier
  • Grégory Canal
  • Anessa Lahouassa
  • Franck Lefevre
  • Maud Gatel
  • Jérôme Loriau
  • Inès De Raguenel
  • François Connault
Anouch Toranian
Anouch Toranian (3 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		18 899 35,17%
  • Anouch Toranian
  • Florian Sitbon
  • Aminata Niakaté
Catherine Ibled
Catherine Ibled (1 élu) Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		6 066 11,29%
  • Catherine Ibled
Participation au scrutin Paris 15e Arrondissement
Taux de participation 38,51%
Taux d'abstention 61,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 55 090
Résultat municipales à Paris 15e Arrondissement

Paris 16e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Szpiner
Francis Szpiner (12 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		22 807 76,20%
  • Francis Szpiner
  • Béatrice Lecouturier
  • Claude Goasguen
  • Samia Badat-Karam
  • Jérémy Redler
  • Véronique Bucaille
  • Stéphane Capliez
  • Sandrine Boëlle
  • Antoine Beauquier
  • Aurélie Pirillo
  • David Alphand
  • Véronique Baldini
Hanna Sebbah
Hanna Sebbah (1 élu) Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		7 122 23,79%
  • Hanna Sebbah
Participation au scrutin Paris 16e Arrondissement
Taux de participation 32,55%
Taux d'abstention 67,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 31 455
Résultat municipales à Paris 16e Arrondissement

Paris 17e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Geoffroy Boulard
Geoffroy Boulard (10 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		20 206 55,92%
  • Geoffroy Boulard
  • Brigitte Kuster
  • Frédéric Pechenard
  • Catherine Dumas
  • Jean-Didier Berthault
  • Alix Bougeret
  • Jack-Yves Bohbot
  • Hélène Jacquemont
  • Paul Hatte
  • Carline Lubin-Noël
Karen Taïeb
Karen Taïeb (2 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		11 217 31,04%
  • Karen Taïeb
  • Karim Ziady
Agnès Buzyn
Agnès Buzyn Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		4 705 13,02%
Participation au scrutin Paris 17e Arrondissement
Taux de participation 36,70%
Taux d'abstention 63,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 36 914
Résultat municipales à Paris 17e Arrondissement

Paris 18e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Lejoindre
Eric Lejoindre (13 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris 		21 866 62,06%
  • Eric Lejoindre
  • Anne-Claire Boux
  • Ian Brossat
  • Afaf Gabelotaud
  • Emile Meunier
  • Carine Rolland
  • Christophe Girard
  • Douchka Markovic
  • Jacques Galvani
  • Barbara Gomes
  • Frédéric Badina-Serpette
  • Maya Akkari
  • Jean-Philippe Daviaud
Rudolph Granier
Rudolph Granier (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		7 488 21,25%
  • Rudolph Granier
Pierre-Yves Bournazel
Pierre-Yves Bournazel (1 élu) Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		5 878 16,68%
  • Pierre-Yves Bournazel
Participation au scrutin Paris 18e Arrondissement
Taux de participation 33,76%
Taux d'abstention 66,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 36 428
Résultat municipales à Paris 18e Arrondissement

Paris 19e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Dagnaud
François Dagnaud (12 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		21 914 67,87%
  • François Dagnaud
  • Halima Jemni
  • Dan Lert
  • Colombe Brossel
  • Roger Madec
  • Léa Filoche
  • Jean-Philippe Gillet
  • Fatoumata Koné
  • Mahor Chiche
  • Camille Naget
  • Nicolas Nordman
  • Alice Timsit
Marie Toubiana
Marie Toubiana (2 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		7 444 23,05%
  • Marie Toubiana
  • Gérard Loureiro
Olivier Rouxel
Olivier Rouxel Ensemble pour paris avec agnes buzyn 		2 927 9,06%
Participation au scrutin Paris 19e Arrondissement
Taux de participation 31,34%
Taux d'abstention 68,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 33 285
Résultat municipales à Paris 19e Arrondissement

Paris 20e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Pliez
Eric Pliez (12 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris 		22 612 56,95%
  • Eric Pliez
  • Antoinette Guhl
  • Jacques Baudrier
  • Geneviève Garrigos
  • Frédéric Hocquard
  • Nathalie Maquoi
  • Thomas Chevandier
  • Raphaëlle Primet
  • Jérôme Gleizes
  • Lamia El Aaraje
  • Hamidou Samake
  • Emmanuelle Rivier
François-Marie Didier
François-Marie Didier (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati 		8 504 21,42%
  • François-Marie Didier
Danielle Simonnet
Danielle Simonnet (1 élu) Décidons paris 20 		4 921 12,39%
  • Danielle Simonnet
Frédérique Calandra
Frédérique Calandra Ensemble pour paris avec agnès buzyn 		3 663 9,22%
Participation au scrutin Paris 20e Arrondissement
Taux de participation 35,16%
Taux d'abstention 64,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 40 747
Résultat municipales à Paris 20e Arrondissement

Résultat de l'élection municipale 2014

Paris 1er Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Legaret
Jean-François Legaret (1 élu) 100% premier avec jean-françois legaret 		3 144 51,71%
  • Jean-François Legaret
Loïg Raoul
Loïg Raoul Anne hidalgo paris qui ose 		1 663 27,35%
Elisabeth Bourguinat
Elisabeth Bourguinat Liste citoyenne d'ouverture soutenue par europe ecologie-les verts 		659 10,84%
Olivier Rauch
Olivier Rauch Paris capitale de la france avec wallerand de saint just soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine 		306 5,03%
Dominique Magniette
Dominique Magniette Front de gauche - a paris, place au peuple ! 		154 2,53%
Laurent Guignon
Laurent Guignon Les ecologistes - mouvement ecologiste independant 		123 2,02%
Marielle Saulnier
Marielle Saulnier Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		30 0,49%
Participation au scrutin Paris 1er Arrondissement
Taux de participation 59,61%
Taux d'abstention 40,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Nombre de votants 6 214
Résultat municipales à Paris 1er Arrondissement

Paris 2e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Boutault
Jacques Boutault (2 élus) Anne hidalgo, vivre le 2eme, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		3 965 58,24%
  • Jacques Boutault
  • Véronique Levieux
Christophe Lekieffre
Christophe Lekieffre Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		2 843 41,75%
Participation au scrutin Paris 2e Arrondissement
Taux de participation 57,58%
Taux d'abstention 42,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,23%
Nombre de votants 7 035
Résultat municipales à Paris 2e Arrondissement

Paris 3e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Aidenbaum
Pierre Aidenbaum (2 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		7 012 60,44%
  • Pierre Aidenbaum
  • Laurence Goldgrab
Marie-Laure Harel
Marie-Laure Harel (1 élu) Liste d'union modem-udi-ump avec nathalie kosciusko-morizet pour le 3ème 		4 589 39,55%
  • Marie-Laure Harel
Participation au scrutin Paris 3e Arrondissement
Taux de participation 58,96%
Taux d'abstention 41,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,35%
Nombre de votants 12 003
Résultat municipales à Paris 3e Arrondissement

Paris 4e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Girard
Christophe Girard (2 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		5 253 50,26%
  • Christophe Girard
  • Karen Taieb Attias
Vincent Roger
Vincent Roger Union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		5 198 49,73%
Participation au scrutin Paris 4e Arrondissement
Taux de participation 62,43%
Taux d'abstention 37,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Nombre de votants 10 786
Résultat municipales à Paris 4e Arrondissement

Paris 5e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence Berthout
Florence Berthout (3 élus) Une energie nouvelle pour le vème 		11 720 51,29%
  • Florence Berthout
  • Dominique Tiberi
  • Dominique Stoppa-Lyonnet
Marie-Christine Lemardeley
Marie-Christine Lemardeley (1 élu) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		11 127 48,70%
  • Marie-Christine Lemardeley
Participation au scrutin Paris 5e Arrondissement
Taux de participation 66,53%
Taux d'abstention 33,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 23 552
Résultat municipales à Paris 5e Arrondissement

Paris 6e Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Lecoq
Jean-Pierre Lecoq (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		7 766 52,61%
  • Jean-Pierre Lecoq
  • Marielle De Sarnez
  • Alexandre Vesperini
Romain Levy
Romain Levy Anne hidalgo paris qui ose 		3 855 26,11%
Emmanuel Pierrat
Emmanuel Pierrat Oh ! les beaux jours, liste soutenue par europe ecologie les verts avec christophe najdovski 		982 6,65%
Paul Marie Couteaux
Paul Marie Couteaux Paris capitale de la france, avec wallerand de saint just, soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine 		708 4,79%
Geneviève Bertrand
Geneviève Bertrand Pour le 6ème avant tout 		537 3,63%
Dominique Baud
Dominique Baud L'alternative à droite pour regagner paris avec charles beigbeder 		496 3,36%
Anaïs Goudmand
Anaïs Goudmand Front de gauche - a paris, place au peuple ! 		349 2,36%
Patrick Planque
Patrick Planque Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		66 0,44%
Participation au scrutin Paris 6e Arrondissement
Taux de participation 58,80%
Taux d'abstention 41,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Nombre de votants 15 054
Résultat municipales à Paris 6e Arrondissement

Paris 7e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Rachida Dati
Rachida Dati (4 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nkm 		9 785 55,46%
  • Rachida Dati
  • Yves Pozzo Di Borgo
  • Emmanuelle Dauvergne
  • Thierry Hodent
Christian Le Roux
Christian Le Roux J'aime le 7ème 		4 287 24,30%
Capucine Edou
Capucine Edou Anne hidalgo paris qui ose 		3 569 20,23%
Participation au scrutin Paris 7e Arrondissement
Taux de participation 57,51%
Taux d'abstention 42,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Nombre de votants 18 011
Résultat municipales à Paris 7e Arrondissement

Paris 8e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeanne D'hauteserre
Jeanne D'hauteserre (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		6 875 56,44%
  • Jeanne D'hauteserre
  • Pierre Lellouche
  • Catherine Lecuyer
Charles Beigbeder
Charles Beigbeder Libérez le 8ème ! 		2 948 24,20%
Corine Barlis
Corine Barlis Anne hidalgo paris qui ose 		2 358 19,35%
Participation au scrutin Paris 8e Arrondissement
Taux de participation 54,17%
Taux d'abstention 45,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,38%
Nombre de votants 12 478
Résultat municipales à Paris 8e Arrondissement

Paris 9e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Delphine Burkli
Delphine Burkli (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		11 077 50,36%
  • Delphine Burkli
  • Jean-Baptiste De Froment
  • Gypsie Bloch
Pauline Veron
Pauline Veron (1 élu) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		10 918 49,63%
  • Pauline Veron
Participation au scrutin Paris 9e Arrondissement
Taux de participation 62,97%
Taux d'abstention 37,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 22 567
Résultat municipales à Paris 9e Arrondissement

Paris 10e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi Feraud
Rémi Feraud (6 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		17 898 66,04%
  • Rémi Feraud
  • Alexandra Cordebard
  • Didier Le Reste
  • Anne Souyris
  • Bernard Gaudillere
  • Yamina Benguigui
Déborah Pawlik
Déborah Pawlik (1 élu) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		9 203 33,95%
  • Déborah Pawlik
Participation au scrutin Paris 10e Arrondissement
Taux de participation 56,04%
Taux d'abstention 43,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,15%
Nombre de votants 28 273
Résultat municipales à Paris 10e Arrondissement

Paris 11e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Vauglin
François Vauglin (9 élus) Anne hidalgo paris qui ose 		29 915 64,37%
  • François Vauglin
  • Nawel Oumer
  • Patrick Bloche
  • Joëlle Morel
  • Philippe Ducloux
  • Hélène Bidard
  • Jean-François Martins
  • Mercedes Zuniga
  • David Belliard
Christian Saint-Etienne
Christian Saint-Etienne (2 élus) Un nouveau souffle pour le 11è union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		16 554 35,62%
  • Christian Saint-Etienne
  • Leïla Diri
Participation au scrutin Paris 11e Arrondissement
Taux de participation 58,24%
Taux d'abstention 41,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 48 389
Résultat municipales à Paris 11e Arrondissement

Paris 12e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Baratti-Elbaz
Catherine Baratti-Elbaz (8 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		27 577 53,04%
  • Catherine Baratti-Elbaz
  • Jean-Louis Missika
  • Sandrine Charnoz
  • Christophe Najdovski
  • Catherine Vieu-Charier
  • Emmanuel Gregoire
  • Pénélope Komites
  • Nicolas Bonnet-Oulaldj
Valérie Montandon
Valérie Montandon (2 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		24 415 46,95%
  • Valérie Montandon
  • François Haab
Participation au scrutin Paris 12e Arrondissement
Taux de participation 62,10%
Taux d'abstention 37,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,52%
Nombre de votants 53 891
Résultat municipales à Paris 12e Arrondissement

Paris 13e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme Coumet
Jérôme Coumet (11 élus) Anne hidalgo paris qui ose 		35 859 62,42%
  • Jérôme Coumet
  • Anne-Christine Lang
  • Jean-Marie Le Guen
  • Emmanuelle Becker
  • Yves Contassot
  • Marie-Pierre De La Gontrie
  • Bruno Julliard
  • Annick Olivier
  • Jean-Noël Aqua
  • Marie Atallah
  • Buong Tan
Edith Gallois
Edith Gallois (2 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		21 588 37,57%
  • Edith Gallois
  • Patrick Tremege
Participation au scrutin Paris 13e Arrondissement
Taux de participation 57,43%
Taux d'abstention 42,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,51%
Nombre de votants 60 158
Résultat municipales à Paris 13e Arrondissement

Paris 14e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Carine Petit
Carine Petit (8 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		26 575 53,08%
  • Carine Petit
  • Pascal Cherki
  • Olivia Polski
  • Hervé Begue
  • Célia Blauel
  • Hermano Sanches Ruivo
  • Caroline Mecary
  • Etienne Mercier
Nathalie Kosciusko-Morizet
Nathalie Kosciusko-Morizet (2 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		23 482 46,91%
  • Nathalie Kosciusko-Morizet
  • Eric Aziere
Participation au scrutin Paris 14e Arrondissement
Taux de participation 64,68%
Taux d'abstention 35,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Nombre de votants 51 771
Résultat municipales à Paris 14e Arrondissement

Paris 15e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Goujon
Philippe Goujon (15 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nkm pour paris et philippe goujon votre maire dans le 15ème 		51 154 63,37%
  • Philippe Goujon
  • Claire De Clermont-Tonnerre
  • Jean-François Lamour
  • Anne Tachene
  • Yann Wehrling
  • Sylvie Ceyrac
  • Pierre Charon
  • Pascale Bladier
  • Daniel-Georges Courtois
  • Maud Gatel
  • Jean-Baptiste Menguy
  • Agnès Evren
  • François-David Cravenne
  • Anne-Charlotte Buffeteau
  • Franck Lefevre
Anne Hidalgo
Anne Hidalgo (3 élus) Anne hidalgo paris qui ose 		29 563 36,62%
  • Anne Hidalgo
  • Claude Dargent
  • Dominique Versini
Participation au scrutin Paris 15e Arrondissement
Taux de participation 61,49%
Taux d'abstention 38,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 83 208
Résultat municipales à Paris 15e Arrondissement

Paris 16e Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Goasguen
Claude Goasguen (12 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		30 100 63,04%
  • Claude Goasguen
  • Danièle Giazzi
  • Pierre Gaboriau
  • Céline Boulay-Esperonnier
  • Eric Helard
  • Michèle Assouline
  • Pierre Auriacombe
  • Béatrice Lecouturier
  • Grégoire Chertok
  • Julie Boillot
  • Stéphane Capliez
  • Ann-Katrin Jego
Thomas Lauret
Thomas Lauret (1 élu) Anne hidalgo paris qui ose 		6 197 12,98%
  • Thomas Lauret
David Alphand
David Alphand Ensemble choisissons le 16ème 		4 445 9,31%
Gérard David
Gérard David Paris capitale de la france avec wallerand de saint just, soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine 		2 865 6,00%
Valérie Sachs
Valérie Sachs Nous citoyens 		2 534 5,30%
Pascale Ourbih
Pascale Ourbih Vivre mieux à paris, liste soutenue par europe ecologie les verts, avec christophe najdovski 		1 103 2,31%
Lucas Gomez
Lucas Gomez Front de gauche - a paris, place au peuple ! 		497 1,04%
Participation au scrutin Paris 16e Arrondissement
Taux de participation 53,08%
Taux d'abstention 46,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 48 564
Résultat municipales à Paris 16e Arrondissement

Paris 17e Arrondissement - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Kuster
Brigitte Kuster (10 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		26 836 53,53%
  • Brigitte Kuster
  • Bernard Debre
  • Catherine Dumas
  • Frédéric Pechenard
  • Valérie Nahmias
  • Jean-Didier Berthault
  • Alix Bougeret
  • Jérôme Dubus
  • Olga Johnson
  • Geoffroy Boulard
Annick Lepetit
Annick Lepetit (2 élus) Anne hidalgo paris qui ose 		12 727 25,38%
  • Annick Lepetit
  • Patrick Klugman
Pauline Delpech
Pauline Delpech Vivre mieux à paris - liste écologiste et citoyenne soutenue par eelv avec christophe najdovski 		3 302 6,58%
Patrick Auzou
Patrick Auzou Paris capitale de la france avec wallerand de saint just soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine 		3 234 6,45%
Thomas Rebaud
Thomas Rebaud Pour un 17eme actif avec charles beigbeder 		2 221 4,43%
Xavier Duchaussoy
Xavier Duchaussoy Front de gauche - a paris, place au peuple ! 		1 544 3,08%
Annick Marty
Annick Marty Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		264 0,52%
Participation au scrutin Paris 17e Arrondissement
Taux de participation 55,47%
Taux d'abstention 44,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Nombre de votants 51 317
Résultat municipales à Paris 17e Arrondissement

Paris 18e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Lejoindre
Eric Lejoindre (12 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		32 387 62,42%
  • Eric Lejoindre
  • Myriam El Khomri
  • Daniel Vaillant
  • Afaf Gabelotaud
  • Pascal Julien
  • Claudine Bouygues
  • Ian Brossat
  • Sandrine Mees
  • Jean-Bernard Bros
  • Danièle Premel
  • Didier Guillot
  • Galla Bridier
Pierre-Yves Bournazel
Pierre-Yves Bournazel (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nkm et pierre-yves bournazel 		19 494 37,57%
  • Pierre-Yves Bournazel
  • Fadila Mehal
  • Christian Honore
Participation au scrutin Paris 18e Arrondissement
Taux de participation 54,32%
Taux d'abstention 45,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,24%
Nombre de votants 54 177
Résultat municipales à Paris 18e Arrondissement

Paris 19e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Dagnaud
François Dagnaud (12 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		30 542 64,45%
  • François Dagnaud
  • Halima Jemni
  • Roger Madec
  • Colombe Brossel
  • Bernard Jomier
  • Léa Filoche
  • Sergio Tinti
  • Aurélie Solans
  • Nicolas Nordman
  • Fanny Gaillanne
  • Mao Peninou
  • Fatoumata Kone
Jean-Jacques Giannesini
Jean-Jacques Giannesini (2 élus) Union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		16 845 35,54%
  • Jean-Jacques Giannesini
  • Anne-Constance Onghena
Participation au scrutin Paris 19e Arrondissement
Taux de participation 51,85%
Taux d'abstention 48,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,10%
Nombre de votants 49 413
Résultat municipales à Paris 19e Arrondissement

Paris 20e Arrondissement - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédérique Calandra
Frédérique Calandra (11 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes 		31 163 55,07%
  • Frédérique Calandra
  • Julien Bargeton
  • Antoinette Guhl
  • Jacques Baudrier
  • Virginie Daspet
  • David Assouline
  • Marinette Bache
  • Jérôme Gleizes
  • Raphaëlle Primet
  • Frédéric Hocquard
  • Nathalie Maquoi
Atanase Perifan
Atanase Perifan (2 élus) Liste d'union ump-modem avec nathalie kosciusko-morizet 		17 690 31,26%
  • Atanase Perifan
  • Nathalie Fanfant
Danielle Simonnet
Danielle Simonnet (1 élu) Front de gauche - a paris, place au peuple ! 		7 732 13,66%
  • Danielle Simonnet
Participation au scrutin Paris 20e Arrondissement
Taux de participation 54,71%
Taux d'abstention 45,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Nombre de votants 58 745
Résultat municipales à Paris 20e Arrondissement

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