Résultat de l'élection municipale 2026 à Paris : découvrez le candidat en tête et tous les scores

Marielle Saulnier Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière - le camp des travailleurs Voir la liste des candidats

Marielle Saulnier

Abdellah Aksas

Corinne Roethlisberger

Eric Challal

Sophie Robin

Nordine El-Marbati

Charline Joliveau

Frédéric Christoph

Olivia Lewi

Laurent Vinciguerra

Sylvie Naudet

Georges Millot

Annick Marty

Rémy Behin

Olivia Baille

Philippe Marsault

Sylviane Bugey

Stéphane Le Goff

Catherine Guidot

Arnaud Sarrazin

Marie Providence

Eric Aunoble

Nadine Pinochet

Philippe Bajda

Anne Bernon

Didier Moreau

Marie-Anne Meunier

Pierre Levenard

Valentine Schehl

Emmanuel Thebault

Christine Lafont

Nazaire Alibay

Hieng Srieu Ung

Yahya Ouisti

Aliette Delorme

François Boëthas

Sabrina Carré

Bernard Fauverte

Charlotte Midy

Nicolas Maranget

Natasha Piazzini

Laurent Mauduit

Murielle Vannod

Vincent Lebon

Valérie Florand

Gérard Langlois

Catherine de Richaud

Franck Catala

Françoise Gassiot

Laurent Burtaire

Marie-Josée Marie-Moutou

Emmanuel Reilhac

Jeanne Lafont

Bouziane Bouznada

Annie Lequeu

Jean-Christophe Salvi

Thaïs Poulle

Laurent Boucard

Haby Konte

Maurice Tymen

Marisa Albarenga

Jean-Jacques Campini-Sinel

Solange Parizot

Constantin Fortunat

Loreline Gerlach

Théo Karabilikian

Valérie Bron

Samuel Chicheportiche

Véronique Gabbai

Loïc Douroux

Marianne Noel

Vincent Pezon

Éléonore Bernal-Clément

Alexandre Chaumont

Géraldine Gouelle

Frédéric Rumeau

Liliane Allain

Jérôme Cap

Agnès Champetier

Abdelhamid Cheraga

Vera Di Bianca

Cyrille Foasso

Céline Cros

Stéphane Lateltin

Nadine Nicole

Jean-Paul Renoir

Véronique Brunet

Dorian Borissevitch

Barbara Bordes

Pascal Castera

Chantale Lavillonniere

Lotfi Kilani

Julia Dewez

Pascal Moussy

Charlotte Couplet

André Christian

Camille Denizot

Dominique Chapron

Cécile Guillemot

Adrien Papuchon

Miren Chaize

Jean-Louis Guyomard

Claire Neuville

Jean-François Bonny

Justine Louis

Ludovic Tac

Sophie Gomez

Amirouche Hammache

Sylvie Prioul

Johad Sonnier

Bridget Ndombe Diavisi

Georges Malzieux

Montserrat Comas

Philippe Lothon

Valérie Benony

Olivier Houdart

Silvia Mazzocchi

Léo Jérémie

Sophie Ramparany

Gaëtan Minardi

Paulette Delpont

Christophe Vaudran

Véronique Ajzenberg

Pierre Chaze

Anne Lagarde

Bernard Fuentes

Patricia Oxandaboure

Michaël Piera

Monique Manier

Jean-Pierre Lecesne

Valentine Brault

Stephen Goldberg

Zohra Ferhati

Sylvian Goismier

Marie-Josée Borsari

Mario Micaletti

Marie-Adelaïde Doublet

Enrique Munoz

Monique Chauveau

Julien Rauche

Marie-Madeleine Lacroix

Roland Riuz

Bénédicte Poujade

Adrien Capron

Odette Dieng

Thomas Stehlin

Josiane Veau

Paul Palacio

Simona Castria

Edgardo Fraticelli

Christine Merle

Alan Catheline

Annie Souchon

Jean-Louis Ajzenberg

Ayacha Aksas

Alain Monniaux

Kareen Scaglia

Vincent Bour

Lantonirina Rakotonavahy

Jean-Louis Gaillard

Marina Podgorny

Michel Rodinson

Chantal Cauquil

Thierry Mariani Liste d'union à l'extrême-droite

RETROUVONS PARIS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thierry Mariani Programme de Thierry Mariani à Paris (RETROUVONS PARIS) Élections municipales 2026 Les élections municipales à Paris se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Thierry Mariani, député au Parlement européen, se présente comme candidat. Son objectif est de rassembler les Parisiens autour d'une vision patriote pour la ville. Priorités de sécurité Une des priorités de Thierry Mariani est d'assurer la sécurité à Paris avec une police municipale renforcée. Il propose la création de brigades spécialisées pour lutter contre la délinquance et améliorer la sécurité des citoyens. Cette initiative vise à rattraper le retard de la ville par rapport aux autres grandes métropoles européennes. Accès à la propriété Thierry Mariani souhaite permettre à 40 000 familles d'accéder à la propriété à Paris. Il propose des mesures pour lutter contre les dégradations dans le logement social et modifier le PLU-b pour favoriser la construction. L'objectif est de garantir une harmonie architecturale tout en répondant aux besoins des Parisiens. Démocratie de proximité Le candidat prône l'instauration d'une véritable démocratie de proximité à Paris. Il propose des référendums d'initiative populaire et l'élection des conseils de quartiers tous les trois ans. Ces mesures visent à renforcer l'écoute des citoyens et leur implication dans la gestion de leur ville.

Thierry Mariani

Céline Dupuis Lagarde

Patrice Hubert

Philippine Perrot

Louis Piquet

Sonja Markovic

Jean-Jacques Pany

Anne Rouquier

Sébastien Bonnet

Elia Cordier

Amaury Bouton Pozzo Di Borgo

Julia Jakubowicz

Raphael Fuzelier Bourgadel

Claire Lambert

Jonathan Verbeken

Anne-Sophie Prault

Joshua Colin

Sabine Caylet

Thibaut Experton

Milvia Mangano

Valentin Lambert

Isabelle Jaffray

Julien Abitbol

Thérèse Bertaud

Jean-Philippe Guillin

Pierrette Nurisso

David Dazieu

Line Tirefort

Franck Mousseaux

Claire de Nicolay

Vincent Fleurot

Anita Maupois

Philippe d'Arvisenet

Patricia Fontaine

François Samain

Kaïna Méné-Benali

Alexandre Jabard

Valérie Lenglet

Jacques Ducreux

Danielle Choquet

Jean-François Belmondo

Violette Badoual

Rémy Durrieu de Madron

Fanny Cassassoles

Romain Lemaire

Horyana Merzoug

Aubert Hamet

Micheline Guesnier

Alexandre Kadur

Alexandra Esquier

Arthur Perrier

Marija Stanojevic

Jean-Jacques Ramon

Sharon Goroch

Enrick Marchand

Anne Pernot

Yves Sanchez

Philippine de Marliave

Vincent Pedretti

Véronique Lhardy

Paul Trotin

Margaux Kieffer

Michel Démogé

Sabine Du Campe de Rosamel

Didier Bercier

Virginie Barbet

Yves Douérin

Eliane Housse

Matteo Puglisi

Yasmina Smaili

Cyrille Lobjois

Alice Saule

Zivadin Dimitrijevic

Laure Joly

Vincent Catan

Marie Duvignau

Maurice Benusilho

Nada Despinic

Georges Daujat

Maria Gallfy

Thierry Perruchot

Elisabeth Guinet

Radisa Brankovic

Frédérique Meneroux

Adly Lotfy Mahmoud

Marie-Madeleine Cholet

Pascal Résende

Christiane Dailly

Alain Puiffe de Magondeau

Anna Lagarde

Christian Delsart

Dominique Amiot

David Attia

Svetlana Dimitrijevic

François Bertrand

Souad Adda

Fabien Driquez

Estelle Ferré

Stefan Zivkovic

Marie Noëlle Plessy

Constantin Gantelet

Élise Laplace

Tristan Choppin Haudry de Janvry

Alexandra Ilbert

Pierre Juntas

Jessica Ferré

Fabien Marini

Marie-Ange Lopez

Abdelkader Thabet

Cécile Beresnikoff

Luc Lahalle

Zaklina Ilbert

Jean Dandrau

Sophie Guil

Sylvain Cheyssiere

Emmanuelle Benichou

Bertrand Lefebvre

Jeanne Paulus

Mathys Guérillot

Aleksandra Krstic

Philippe Supplisson

Gisèle Grosz

Thierry Roche

Isabelle Gaillard

Mathis Delommel

Vesna Pavlovic

Arnaud Jordi

Céline Blot

Athanase Andreu

Juliette Levy

Philippe Lebental

Rhonda Weiss

Rémi Ducros

Krassimira Stoyanova

Paul Van Den Houten

Cécile Audebert

Bratislav Dzonic

Yelena Ilbert

Philippe Coffre

Marie Levacher

Charles Roquin

Suzana Milenkovic

Patrick Dartois

Valérie Dardé

Bernard Claverie

Iris Miconnet

Matthieu Guenard

Thérèse Redolfi

Anthony Roy

Dominique Beke

Anthony Laib

Rachel Le Dentec

Paul Péan

Hortense Petit

Guillaume Lezan

Julie Delaveau

François Paradol

Sara Sawaya

Lucien Sion

Mayté Dumontet

Matthieu Chaput

Corine Schoukroun

Alexandre Varaut

Emmanuel Grégoire Liste d'union à gauche

Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Emmanuel Grégoire Programme de Emmanuel Grégoire à Paris (Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes) Logement Abordable Le projet de l'union de la gauche et des écologistes met l'accent sur la nécessité de créer 60 000 logements publics supplémentaires. Cela inclut des mesures pour la rénovation thermique et l'encadrement des loyers. L'objectif est de lutter contre la spéculation immobilière et de garantir un accès au logement pour tous les Parisiens. Écologie Urgente Un Paris plus vert est une priorité, avec des initiatives comme la transformation de 10 boulevards en jardins publics. Le projet prévoit également l'ajout de 10 km de ceinture verte pour améliorer la biodiversité. Ces actions visent à rendre la ville plus propre et à réduire la pollution. Soutien aux Services Publics La défense des services publics est essentielle pour garantir l'accès à l'éducation, à la santé et à la sécurité. Le programme propose de renforcer les infrastructures de santé avec 100 maisons de santé supplémentaires. De plus, il prévoit le recrutement de 1 000 agents de police pour améliorer la sécurité dans toute la ville. Participation Citoyenne La méthode de l'hyperproximité sera mise en œuvre pour favoriser la participation des citoyens. Emmanuel Grégoire s'engage à organiser des consultations régulières et à rendre compte de l'action municipale chaque année. Cette approche vise à donner plus de pouvoir aux maires d'arrondissement et à renforcer l'aménagement de l'espace public.

Emmanuel Grégoire

Lamia El Aaraje

David Belliard

Anne-Claire Boux

Ian Brossat

Marine Rosset

Eric Pliez

Fatoumata Koné

Jérôme Coumet

Lucie Castets

Antoine Alibert

Raphaëlle Primet

François Dagnaud

Théa Fourdrinier

Eric Lejoindre

Aminata Niakaté

Dan Lert

Alexandra Cordebard

Adrien Tiberti

Isabelle Rocca

François Vauglin

Johanne Kouassi

Maxime Crosnier

Halima Jemni

Guillaume Durand

Laurence Patrice

Ariel Weil

Mélody Tonolli

Paul Simondon

Emma Rafowicz

Laurent Sorel

Audrey Pulvar

Karim Ziady

Alice Timsit

Maxime Sauvage

Anouch Toranian

Pierre Benassaya

Agnès Bertrand

Maxime Des Gayets

Amina Bouri

Saïd Benmouffok

Carine Rolland

Jean-Noël Aqua

Céline Hervieu

Richard Bouigue

Carine Petit

Thomas Chevandier

Annah Bikouloulou

Nicolas Rouveau

Manon Havet

Antoine Guillou

Marion Waller

Alexandre Mennucci

Juliette Sabatier

Bechir Saket Bouderbala

Barbara Gomes

Florian Sitbon

Marie-Pierre Marchand

Mams Yaffa

Carine Ekon

Jacques Baudrier

Alexandra Jardin

Sylvain Raifaud

Azadeh Akrami-Castanon

Kévin Havet

Rania Kissi

Arnaud Lehoux

Yasmina Merzi

Valentin Guénanen

Camille Naget

Antoine Dupont

Lila Bouadma

Gaston Laval

Marion-Emi Alix

Mathieu Delmestre

Gabrielle Siry-Houari

Nicolas Bonnet Oulaldj

Ophélie Madinier

Adji Ahoudian

Dominique Kielemoës

Nour Durand-Raucher

Elisa Yavchitz

Pierre Rabadan

Hélène Bidard

Tom Rouffio

Camille Vizioz-Brami

Ladji Sakho

Frédérique Dutreuil

Luc Lebon

Kadiatou Coulibaly

Simon Duquerroir

Rym Karaoun Gouezou

Sylvain Maschino

Geneviève Garrigos

Daniel Tran

Jeanne Ouvret

Pierre Lombard

Karine Barbagli

Charles Mergey

Laëtitia Vipard

Irénée Frerot

Gwenaëlle Austin

Yvain Bourgeat-Lami

Sylvia Juif

Frédéric Hocquard

Morgane Lacombe

Epency Epara Epara

Eléonore Slama

Frédéric Badina-Serpette

Pauline Joubert

Christian Galani

Sandra Estingoy-Hardy

Aïmane Bassiouni

Marie Atallah

Alexandre Courban

Anne-Claire Mathis-Aide

Frédéric Benhaim

Colette Régis

Vincent Goulin

Elise Bruhat

Jérôme Meyer

Anne-Flore Rouillon

Andréas Pilartz

Nina Karam-Leder

Pierre-Yvain Arnaud

Shirley Wirden

Martin Bussy

Elodie Guillerme

Laurent Miermont

Maya Akkari

Jonas Costagliola

Dorine Bregman

Jordan Charlet

Mariam Fofana

Didier Antonelli

Evelyne Renault-Tessier

Clément Galland

Sigrid Gerardin

Jean-Philippe Daviaud

Chloé Hilgros

Vincent Verbavatz

Aurore Barbier

Zoé Salaris

Ahlem Girard

Anthony Rodrigues

Fadila Taïeb

Marc Eloy

Isabelle Roy

Mario Gonzalez

Gaëlle Capitaine

David Andic

Johanna Barasz

Tom Tallieu

Stéphanie Dembak-Dijoux

Olivier Munoz

Alexane Riou

Thomas Galarneau

Laetitia Bucchini

Fabien Evezard

Eva Montarello Rodrigues

Boris Jamet-Fournier

Danielle Simonnet

Raphaël Bonnier

Blandine Chauvel Liste d'extrême-gauche

NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire Voir la liste des candidats

Blandine Chauvel

Benjamin Guignard

Océane Bouriat

Maurice Amzallag

Alison Fayol

Bruno Domfront

Amira Taoubas

Mathis Aversenq

Madjouline Boukili

Abdou Drame

Irina Breugnot

Marcello Ferreri

Safa Mosbah

Max Delahaye

Hortense Villenave

Louis Ducasse

Florence Brossat

Salomon Ben Aych

Hajar Amanzou

Pascal Monnier

Dounia Salim

Hadrien Masson

Danya Meley

Philippe Poissonnier

Esperenza Sierra

Thomas Beguet

Maryse Bouhedja

Aurélien Golhen

Victoire Vager

Mathieu Cohen-Granval

Elsa Anglade Hibou

Robert Aversenq

Danielle Salaün

Valentin Baylac

Jade Marly

Tanguy Cattin

Geneviève Chateau

Sylvain Chollet

Caroline Duchenne

Alexandre Dury

Sarah Duvivier

Théo Bernard

Marie-Gabrielle Guernion

Samuel Harmand

Anaïs Jacquemard

Louis Huguet

Laurence Nicolas

Elias Jabbari

Albane Kerdraon

Olivier Kerrien

Léna Kulig

Camille Rousset

Jeanne Le Bouder

Etienne Le Louët

Gabrielle Mabire

Aleix Pineda

Anaïs Maitre

Jérémie Martin

Julia Martin

Vincent Leger

Aurélie Chollet-Weiblen

Hervé Lagadec

Céline Moreau

Karl Morence

Emma Dageville

Marie Béguin

Arianna Pineda

Paul Andre-Febrero

Marie Ruck

Jean Mabire

Emilie Valverde-Rivera

Joachim Mileschi

Mathilde Saquet

Louis Stavonhagen

Fanny Bultel

Arthur Talbot

Joséphine Vadepied

Stanislas Meulemans

Marie-Odile Vervisch

Christophe Mileschi

Susanne Weiblen

Léo Asens Delorme

Marie Atchade

Hugo Chaouad

Céline Barrier

Victor Fuchs

Garance Blaise

Guillaume Bernard

Chloé Brochon

Noam Dibongue

Marie-Laure Capon

Valentin Nguyen

Constance Djaadi

Matar Mbengue

Laura Dufour

Thomas Pananceau

Armande Esnault

François Frison

Adèle Bouheret

Benoît Gandon

Moïra Geffray

Yanis Ouchan

Suzanne Gerin--Henry

Raphael Golhen

Laura Sauterey

Léonard Guiot Raulin

Elisa Faulon

Eliott Heude

Node Heurtebise Node

Arthur Huault

Simone Lambert

Evan Le Bihan

Caroline Lelorrain

Paul Mahieu

Lila Sagui- Luciani

Noam Medina

Jay Minec

Jérémie Montfort

Johanna Morel

Richard Wagman

Lotis Nicolle

Raphaël Rondepierre

Chloé Pottier

Auguste Rota

Angela Stefanatos

Gabriel Vigny

Sybille Vyers

Sacha Zaouti

Helena Zennaf

Ugo Ballocchi

Jeanne Bambaggi

Hugues Bonnet

Lucie Cagnard

Felix Camicas

Anne Oudiou

Sébastien Chevalier

Emilie Lebas

Éric Delaune

Léonie Roger

Roman Droux

Claudette Besnard

François Duron

Joelle Filippi

Théo Engel

Sarah Filippi

Louis Payen

Elia Gaillard

Vincent Gavois

Nina Gernigon

Raffaele Guetta

Anna Laurent

Bernard Filippi

Katia Makedonski

Emile Rebours

Marie Mikolajczak

Quentin Schibler

Mila Tabourin

Solal Thomas

Pauline Zylberberg

Augustin Baylac

Irène Véra Gasarian

Mathieu Duloutre

Nelly Arman-Piacere

Sarah Knafo Liste d'extrême droite

SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sarah Knafo Programme de Sarah Knafo à Paris (SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE) Une ville heureuse La vision de Sarah Knafo pour Paris repose sur l'idée d'une "ville heureuse" qui se construit avec la participation des habitants. Elle souligne l'importance d'une ville qui protège ses résidents et qui ne perd pas de vue ses ambitions. Cette approche vise à renforcer le lien entre la municipalité et les Parisiens. Gestion des finances Sarah Knafo met l'accent sur sa capacité à gérer le budget municipal, ayant été magistrate à la Cour des comptes. Elle s'engage à identifier et à éliminer les gaspillages pour assurer une utilisation efficace de l'argent public. Son objectif est de redonner aux Parisiens le contrôle sur leurs finances publiques. Participation citoyenne Un des piliers de la candidature de Sarah Knafo est la participation active des citoyens dans les décisions municipales. Elle promet que les grands projets seront soumis à un référendum, garantissant ainsi que la voix des Parisiens soit entendue. Cette approche vise à instaurer un climat de confiance et de respect entre la mairie et les habitants. Vision d'avenir Sarah Knafo souhaite que Paris soit perçue comme une ville vivante et tournée vers l'avenir, plutôt que comme un musée ou un chantier. Elle propose de créer un nouvel âge d'or pour la ville, en se concentrant sur des solutions innovantes et adaptées aux besoins des Parisiens. Sa vision inclut un changement de système pour améliorer la qualité de vie dans la capitale.

Sarah Knafo

Pierre Noizat

Edith d'Aubert

Samuel Lafont

Diane Ouvry

Hilaire Bouyé

Marine Chiaberto

René Boustany

Aurélie Assouline

Philippe Cuignache d'Apreval

Laure Cohen

Arthur Paris

Sonia Aït Mansour

Olivier Herman

Mondane Langlois

Mourad Amellal

Emilie Thelot

Jannick Trunkenwald

Dominique Mahé

Olivier Courtois

Patricia Courtois

Victor Chrzanowski

Marie Collin

Denis Lapôtre

Marion Bottou

Rémy Pierre

Manon Hasselmann

Tarik Dali

Anessa Lahouassa

Franck Serfati

Caroline Brisard

Roger Bertholon

Yoneko Kikuchi

Yann Le Her

Marie Toubiana

Christian Guillot

Cécile Fischer

René-Paul Bartoli

Rebecca Sirois

Antoine Bucaille

Clotilde Derouard

Philippe Buscal

Anne Chevalier

Pierre-François Logereau

Anne-Marie Taranne

Scott Peretti

Marie Bernot

Geoffrey Lévêque

Bénédicte Boyer

Simon O'Connor

Marie Poli

Arnaud Hababou

Mireille de Loubens

Charles Delort

Nathalie Grison

Natan Chognard

Kelly Manette

Bruno Martin-Gay

Sophie Samochin

Amaury Faivre d'Arcier

Elahe Azari

Jerome Louvel

Joana Abou Khalil

David Haddad

Anne Pascale Valton

Antoine Mallet

Laure Candlot

Hippolyte Loire

Anne Dubrulle

Gerard Cattan

Amélie Staquet

Sylvain Delagrange

Chantal Bonfill

Bruno Lopez

Helcy Rozencweig

Eric Poulain

Tiphaine Luciani

Lomig Unger

Rosa Campoy

Pierre Vallée

Axelle Preel

Marc Fass

Lise Caillaud

Louis Corne-Demajaux

Lola Kerdiles

Gabriel Negrotto

Joelle Widmer

Amadis Guerin

Clara André

Antoine Blanche

Linda Dawudian

Michel Piotin

Marie Toscano

Marc Bombardier

Michelle Marnat

Benoit d'Halluin

Diane Peyrac

Aurélien Prevost

Francine Isabelle Besançon

Jean-Pierre Ravelli

Tess de Castilla

Pierre Parodi

Martine Gabrielle Lucie Hazan

Jeremy Bouchan

Isabelle Chanoine-Martiel

Eric Gontier

Rosette Attia

Pierre-Louis Baudey-Vignaud

Marlène Tsala

Benjamin Chevarin

Chantal Osvald-Paris

Bernard Montané

Marie Christine Lemoine

Sébastien Beucher

Madeleine Jeanne Véronique Luguel

Vianney Legraverend

Nicole Galloula

Philippe Abergel

Alice Hernandez

Bernard Rey

Sylvia Bellaïche

Jonathan Soussan

Celine Haddad

Thierry Tchenquela

Laurene Berdugo

Benjamin Scaratti

Zahra Caroline Assor-Taieb

Raphaël Ader

Myriam Dahan

Joseph Dhavernas

Frédérica Duvillier

Nathanel Levy

Florence Maninet

Gonzague Boscher

Elisabeth Roussey

Roland Thomas

Bénédicte Demangeat

Frédéric Delfau

Béatrice Greffe

Emmanuel Sala

Céline Mévellec

Alexandre Berthaut

Marie Bellan

Philippe Boulland

Jacqueline Michel

Fabien Collet

Elena Zins

Boris Dorès

Eléonore Kraftschenko

Amaury Rostain

Nadine Levieux

Cedric Segal

Elsa Wojtowicz

Nicolas Lin

Marie-Amélie Rocoplan

Loup Garcin

Florence Montagnon

Sixte Ginesty

Victoria Nguyen

Alexis Baron

Galina Cressent

Hugues Bizot

Louise Hirel

Pierre-Yves Bournazel Liste d'union au centre

PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pierre-Yves Bournazel Programme de Pierre-Yves Bournazel à Paris (PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL) Engagement Politique Depuis 18 ans, Pierre-Yves Bournazel s'est engagé en politique pour défendre des valeurs de respect, de travail et d'effort. Élu dans le 18e arrondissement et au Conseil de Paris, il a œuvré pour un Paris plus juste et plus sûr. Son expérience de terrain lui permet de proposer un projet basé sur les attentes et les besoins des Parisiens. Propositions pour Paris Le projet de Pierre-Yves Bournazel inclut des mesures concrètes pour améliorer la vie à Paris, telles que le recrutement d'une police municipale de proximité et la création de nouveaux logements. Il souhaite également réhabiliter des espaces publics pour favoriser la circulation piétonne et réduire la pollution. Ces propositions visent à rendre Paris plus habitable et agréable pour tous. Élections Municipales Les élections des 15 et 22 mars prochains représentent un tournant pour Paris, avec le départ de Anne Hidalgo. Les Parisiens auront l'opportunité de choisir leur prochain Maire et de décider de l'orientation future de la ville. Pierre-Yves Bournazel appelle à un changement de gestion pour un Paris plus apaisé et accessible. Soutiens et Alliances Pierre-Yves Bournazel bénéficie du soutien de personnalités politiques comme Hervé Morin et Édouard Philippe, qui renforcent sa légitimité. Ces alliances témoignent d'un projet partagé pour l'avenir de Paris. Le soutien d'autres figures politiques souligne l'importance de l'alternance dans la gestion municipale.

Pierre-Yves Bournazel

Emmanuelle Hoffman

Clément Beaune

Florence Berthout

Daniel-Georges Courtois

Marlène Schiappa

Rayan Nezzar

Julie Boillot

Antoine Lesieur

Catherine Ibled

Abdoulaye Kanté

Rachel-Flore Pardo

Simon Goldblat

Clara Chassaniol

Mohamad Gassama

Alexia Germont

Benoît Pernin

Pegah Malek-Ahmadi

Sébastien Dulermo

Fanta Berete

Olivier Mousson

Catherine Michaud

Benjamin Djiane

Bérangère Abba

Hugo Kunstlinger

Martine Figuéroa

David Ouzilou

Christine Gavini

Mathias Brugère

Sofia Him

Félix de Vidas

Véronique Bucaille

Samir Belaïd

Corinne Picaut

Benjamin Mallo

Esther Salat-Baroux

Benjamin Isare

Sophie Segond

Gaspard Richard

Catherine Amalric

Olivier Ponsoye

Delphine Goater

Paul Delmas

Héloïse Mathurin

Fares Goucha

Farida Kerboua

Bertrand Hellion

Stéphanie Rivoal

Anthony de Lassée

Chayma Drira

David Smadja

Aurore Murat

Eric Bascle

Noémie Maman

Jean-Sébastien Baschet

Lynda Aba

Bruno Auplat

Estelle Lê

Grégory Lentz

Anne-Claire Pichon

Maxime Depardieu

Barbara Duboucheron

Léo Allaire

Clémentine Sillam

Tim Ejchenrand

Gypsie Bloch

Thomas Hartog

Virginie Roitman

Xavier Labadens

Sophie Javary

Lounis Jahidi

Hélène Hautval

Matthieu Seingier

Vanessa Durand

Grigori Michel

Gwënaelle Coulon

Olivier Saulnier d'Anchald

Mireille Faton

Victor Bouissou Thomas

Ophélie Rota

Christophe Lomonte

Jade Landman Vu

Benjamin Igranaissi

Corinne Gabadou

Jacques Meurin

Giulia Orso Giacone

Jimmy-Jonathan Brun

Audrey de Garidel

Julien Vick

Sarah Le Berre-Sandrin

Sacha Metzker

Isabelle Riviere

Théophile Piveteau

Emmanuelle Lartigue

Arthur Lionel-Marie

Isabelle Négrier

Sylvain Clamagirand

Sarah Hinderer

Alexandre Mallet

Isabelle Reux-Brown

Patrick Olson

Marie Galloo Parcot

Jean-Pierre Rouland

Bianca Obert-Sauvagnac

Farid Temsamani

Lisa Berdah

Eric Pestel

Victoria Briat-Meurger

William Tinaugus

Tatiana Paulange-Vivier

Stéphane Champrigaud

Nathalie Picot

Yannick Debain

Clarisse Ruffié

Luca Bénard

Isabelle Motta

Mathieu Bénard

Béatrice Gelbmann-Ziv

Arthur Gourvest

Margaret Kopoka

Melchior Beslon Derouet

Nathalie Cockenpot

Paul Donn

Gaëlle Nguyen Van

Yanis Racouët

Adélaïde Melero

Madiba Ousmane Guirassy

Sibylle Blumenfeld

Pascal Etzol

Hannah Starman

Emmanuel Goddat

Aude Brassart

Modeste Marques

Laurence Dermenonville

Pierre Vissiere

Nathalie Bonnechère

Michel Guémy

Sophie David

Corentin Misan

Catherine Anne Isel

Alexandre Berthou

Emmanuelle Robin-Teinturier

Antoine Barde

Diane Pourageaud

Didier Semah

Pascale Gimet

Julien Beaufreton

Laure Thévenin

Kheir Mayouf

Geneviève Carriou-Schreiber

Gaétan Lemoine

Estelle Océane Dumas

Sébastien Duché

Maya Didouche

Jean-Roch Sergent

Sharmila de Souza

Jean-Paul Biard

Arlette Zilberg

Charles Raimbault

Julie Gaxieu

Alexandre Machtou-Chalabi

Audrey Frut Gautier

Jean-Basptiste Guillemot

Rachida Dati Liste d'union à droite

CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Rachida Dati Programme de Rachida Dati à Paris (CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI) Propreté et sécurité La propreté et la sécurité sont des priorités essentielles pour le futur de Paris. Un engagement est pris pour rendre la ville propre 24 heures sur 24, tout en luttant contre la délinquance quotidienne. La mise en place d'une police municipale armée est envisagée pour garantir la sécurité des Parisiens. Qualité de vie Améliorer la qualité de vie des habitants de Paris est au cœur du projet. Cela inclut un plan de circulation favorisant les piétons et une attention particulière à l'urgence climatique. Des projets de végétalisation et la protection des arbres matures sont prévus pour rendre la ville plus agréable. Gestion des finances publiques Un budget rectificatif sera adopté pour redresser les finances publiques de Paris. Ce budget vise à stopper les projets d'aménagements non prioritaires et à geler les subventions aux associations non essentielles. L'objectif est de réorienter les ressources vers des initiatives qui servent directement les intérêts des Parisiens. Protection des enfants La protection des enfants est une priorité absolue dans le programme. Une refonte totale du périscolaire est envisagée pour répondre aux préoccupations liées à la sécurité des enfants dans les écoles. Ce chantier vise à garantir un environnement sain et sécurisé pour tous les jeunes Parisiens.

Rachida Dati

Sylvain Maillard

Maud Gatel

Eric Schahl

Agnès Evren

Geoffroy Boulard

Delphine Bürkli

Benjamin Haddad

Nelly Garnier

Jean-Pierre Lecoq

Valérie Montandon

Philippe Goujon

Catherine Dumas

David Alphand

Emmanuelle Dauvergne

Pierre Baty

Marie-Claire Carrere-Gee

Grégory Canal

Béatrice Lecouturier

Jérémy Redler

Inès de Raguenel

François-Marie Didier

Anne Biraben

Jean-Baptiste Olivier

Catherine Lecuyer

Aurélien Veron

Séverine de Compreignac

Jérôme Sterkers

Valentine Serino

Pierre Liscia

Barbara de Vos

Thierry Guerrier

Brigitte Kuster

Pierre Casanova

Eléonore Creuze

Antoine Beauquier

Samia Brahimi

Karl Astie

Anne-Claire Tyssandier

Jules Pasquier

Véronique Baldini

Frederic Pechenard

Guendalina Bettinelli

Eric Helard

Joséphine Missoffe

Alexis Govciyan

Alexandra Nicol

Sandro Gozi

Martine Ollie

René-François Bernard

Aurélie Pirillo

Vincent Barbet-Massin

Caroline Deprez

Carel Nemecek

Corinne Atlan-Tapiero

Jean-Didier Berthault

Alix Bougeret

Max Guazzini

Isabelle Ruisseau

Amine El-Khatmi

Bérengère Gree

Franck Margain

Valérie Nahmias

Jean-Marie Taphoureau

Hélène Hamelle

Jean-Christophe Martin

Laurence Sailliet

Jean-Philippe Luce

Iris Berthomier

Jérôme Loriau

Samia Badat-Karam

Rodrigo Diaz Romero

Marie-Laure Ripoll

Jean-Baptiste Houriez

Chantal Lambert

Geoffroy Majnoni d'Intignano

Ingrid Leddet

Guillaume Voisard

Josiane Gaude

Jack-Yves Bohbot

Aline Bessis

Marc Laloux

Angélique Michel

Romain Vismara

Soureya Nadji

Claude Ribbe

Adeline Guillemain

Amaury Hoymans

Blandine Muller

Chang-Hua Peng

Maxence Ansel

Christophe Poisson

Sabine Hammond

François Margolin

Marie-Victoria Frey

Ronan Guevel

Anna Ferron-Gautie

Habib Shoukry

Valérie Levy

Charles Mariaud

Hélène Jacquemont

Florent Brunetti

Sarah Dehry

Ouahmed Hami

Marie-Claude Perrin

Jean-Jacques Curiel

Aurélie Gadjendra

Julien Rouet

Aurore Mouysset

Frédéric Getton

Alice Clergeau

Eric Ehlers

Anne Giudicelli

Louis Gundermann

Katia Ousdidene

Raphaël Vigier

Gilberte-Emmanuelle Nkana

Laurent Racape

Nastasia Pedanou

Fabrice Taratte

Clotilde Avenet

Sylvain Leblanc

Charlotte Rocher

Mathieu Luinaud

Oznur Gattegno

Sébastien Henriet

Sylvie Dao

Térence Blanc

Lucile Gelebart Caitucoli

Hugo Beauvais

Valérie Giovannucci

Marc Bernier-Crepin

Mounya Taggae

Scévole de Livonniere

Marguerite de Soos

Jean-Michel Gache

Marie-Lourdie Chardavoine

Franck Darteil

Sandrine Voizot

Jean-Marc Gailis

Sofia Essafi

Antoine Sigwalt

Françoise Marcin

Jean-Marie Jouannic

Jade Martinez

Antoine Jumel

Catherine-Christine Salmochi

Adrien Hall

Claire-Amélie Pelosse

Bruno Brouchiquan

Victoria Renaud

Aymeric Beaumont

Noura Ouchenir

Alexandre Levy

Elisabeth Guery

Franck Vial

Marie-Caroline Jourdan

Pierre d'Ornano

Olivia Leboyer

Adrien Aulagnier

Azadeh Thiriez-Arjangi

Gérard Gachet

Marie-Josée Roger

Sophia Chikirou Liste de La France insoumise

LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sophia Chikirou Programme de Sophia Chikirou à Paris (LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE) Logement Abordable La priorité est de baisser les loyers pour garantir un logement accessible à tous. Cela inclut le gel des loyers dans le logement social et un contrôle strict de l'encadrement des loyers dans le privé. L'objectif est de créer 80 000 logements en six ans pour répondre à la demande croissante. Éducation Inclusive Le programme propose la gratuité de la cantine et des fournitures scolaires pour les familles modestes. Il vise également à augmenter le nombre d'animateurs mieux formés et rémunérés dans les écoles. Ces mesures sont essentielles pour garantir une éducation de qualité pour tous les enfants parisiens. Transition Écologique Une fin de la construction de bureaux dans Paris est prévue pour favoriser la création d'espaces verts. Le programme inclut également un plan de lutte contre la pollution sonore et lumineuse. L'objectif est de transformer Paris en une ville plus verte et plus agréable à vivre. Inclusion Sociale Le programme met en avant la création d'un fonds parisien pour lutter contre le racisme et les discriminations. Il inclut également des initiatives pour améliorer l'accès au logement pour tous. Ces actions visent à renforcer la cohésion sociale et à garantir l'égalité des droits pour tous les citoyens parisiens.

Sophia Chikirou

Émile Meunier

Céline Verzeletti

Roland Timsit

Sonia Chaouche

Rodrigo Arenas

Sophie de la Rochefoucauld

Christophe Prudhomme

Sabrina Nouri

Anis Marzougui

Caroline Mecary

Jérôme Gleizes

Marion Beauvalet

Bastien Parisot

Fanta Marena

Mohamed Sadoun

Romane Mayer

Oscar Maslard

Nathalie Laville

Mathis Aubert Brielle

Claire Parmantier

Benjamin Sbriglio

Sarah Legrain

Boris Bouzol-Broitman

Manal Khallouk

Ludovic Hetzel

Mazarine Albert

Cédric Panizzi

Elsa Delannée

Wagui Coulibaly

Embla Fautra

Amrane Medjani

Coline Bouret

Clément Evans

Corine Faugeron

Raphaël Arcis

Louise Heritier

Bruno Gaccio

Manon Luquet

Emre öngün

Perrine Thomas

Guillaume Poignet

Fanny Milagres

Clarence Mac Dougall

Una Jullien

Arthur Guillon

Oumou Sissoko

Eloi Sirieix

Zoé Pébay

Djamal Issahnane

Léa Pitorre

Raphaël Qnouch

Sirine Bechouel

Loup Loubet

Aude Sinuvong

Toihir Youssouf

Maïa Meunier

Sami El Hajjam

Aissatou Diassigui

Merwan Bitat

Luce Fauré

Lukas Ah-Son

Marylène Viverge

Anthony Pinto

Saliha Benabdelmoumene

Rami Abou Eid

Héloïse Vaucelle

Etienne Lecoffre

Taous Khamis

Foucault Jacquemain

Christine Diabley

Cyprien Astier

Julie Kamionka

Omar Jelassi

Nadine Dunis

Carl Blin

Khady Mane

Aliou Bouné

Marina Zuccon

Mathieu Lévy

Rita Daguerre

Maxime Oueslati

Margaux Tandy

Christophe de Jouvancourt

Catherine Garcia

Raphaël Merlini

Nayla Khalaf

Romain Nauthonnier

Rikinaze Madi Tabibou

Julien Trevisan

Camille Delhommeau

Benjamin Gavrois

Camille Noury

Léo Bewa

Anne Bailly

Nicolas Briand

Barbara Zauli

Diego Portola

Catherine Cochain

Michel Mongkhoy

Constance Rambaud

Myrian Tasse Tagne

Jacqueline Ekollo Nkoth Bisseck

Mathieu Rateau

Amanda Chaachoua

Théo Guerni

Estelle Guéville

Pierre Evenot

Angèle Argimon

Boualem Chabira

Fiona Steffan

Stéphane Rodet

Marie Bouysse

Ali Kasamally

Silvia Manzio

Antoine Lanher

Jennifer Kamgueu

Thibault Quéré

Farah Menad

Mamadou Yossi

Sabine Bröhl

Grégoire Humbert-Basset

Emeline Gargadennec

Gianni Corvi

Clarisse Delalondre

Louis Duris

Christine Schmitt

Jean Giraud

Hélène Yvonne Meynaud

Elton Pumo

Marie Laurence Floch

Eol Vachter

Angelina Roche

Jean-Baptiste Talleux

Anaïs Barthe

Issam Lahjouji

Melissandre Mallee

Serge Sebban

Agnès Lamesi

Hugo Rota

Gaëlle Ducastaing

Foucauld Boutte Du Jonchay

Virginie Votier

Montassar Mezrigui

Aichetou Hadi

Yanis Zaki

Malaïka Samuel

Nicolas Czternasty

Sophie Duval

Colin Debroise

Marie-France Moretti

Mathieu Marcarini

Caroline Le

Messaoud Zerrouk

Hélène Kerner

Djaffar Bouguerouche

Laurence Nayman

Sofiane Kolli

Pascale Gillot

Thibault Lacoste

Martine Billard

Stathis Kouvélakis

Leila Chaibi

Jean-Marc Schiappa

Manon Aubry

Mahel Pierot-Guimbaud Liste d'extrême-gauche

Les coupes budgétaires à Paris ça suffit ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Mahel Pierot-Guimbaud Programme de Mahel Pierot-Guimbaud à Paris (Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !) Coups budgétaires à Paris Le texte dénonce les coupes budgétaires imposées à la ville de Paris, qui affectent les services publics essentiels. Il appelle à annuler les hausses de charges et à réquisitionner les logements vacants pour répondre aux besoins de la population. Cette situation est présentée comme une urgence nécessitant des décisions politiques immédiates. Remunicipalisation des services Une des propositions phares est la remunicipalisation des services privatisés, tels que les piscines et la gestion des ordures ménagères. Le texte souligne l'importance de rétablir des services publics accessibles à tous les citoyens. Cela inclut également la réouverture de crèches publiques fermées, afin de répondre aux besoins des familles. Critique des partis politiques Le texte critique sévèrement les partis politiques traditionnels, notamment la droite et la gauche, pour leur complicité dans les coupes budgétaires. Il souligne que ces partis ont déjà pris des décisions qui nuisent à la population parisienne. L'auteur appelle à un changement radical pour garantir que les besoins des citoyens soient prioritaires dans la gestion municipale. Mobilisation citoyenne Le texte appelle à une mobilisation de la population pour revendiquer des changements significatifs dans la gestion de Paris. Il insiste sur la nécessité d'une municipalité qui respecte le mandat des citoyens et qui s'engage à défendre leurs intérêts. La participation active des citoyens est présentée comme essentielle pour faire entendre leur voix face aux décisions gouvernementales.