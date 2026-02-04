Résultat de l'élection municipale 2026 à Paris : des scores serrés au 1er tour ? Suivez le scrutin en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Paris [EN DIRECT]
Les résultats de l'élection municipale à Paris seront parmi les plus observés en France ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez les scores des candidats dès leur publication.
L'actu des élections municipales 2026 à Paris
- Le premier tour des élections municipales 2026 à Paris se tient ce dimanche 15 mars et opposent neuf listes de candidats.
- Les résultats des sondages sur l'élection municipale à Paris, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, donnaient Emmanuel Grégoire en tête (31%) suivie de Rachida Dati (26%) et de trois autres candidats en mesure de se qualifier pour le second tour.
- Suivez cette journée d'élection municipale à Paris jusqu'à l'annonce des résultats."
09:01 - Les élections municipales parisiennes nécessitent des précautions
Les Parisiens voteront jusqu'à ce soir aux élections municipales, avec des bureaux ouverts de 8h à 20h. Pour éviter les files d'attente, il est conseillé de voter en début de matinée ou après 13h. Cette année, le temps au bureau de vote pourrait être plus long en raison de la nécessité de voter pour deux instances, les conseillers d'arrondissement et de Paris. Lire sur actu.fr
08:16 - Plus de 1,4 millions d'électeurs parisiens attendus aux urnes ce dimanche
À Paris, le premier tour des élections municipales se tient ce dimanche15 mars 2026, avec plus de 1,4 million d'électeurs appelés aux urnes pour élire un successeur à Anne Hidalgo, qui ne se représente pas. 903 bureaux de vote seront disponibles, et des changements d'adresses ont été nécessaires pour certains d'entre eux. Les électeurs doivent vérifier leur bureau de vote avant de se déplacer. Lire sur leparisien.fr
07:59 - Ouverture des bureaux de vote à Paris !
Le premier tour des élections municipales débute ce dimanche dans tout le pays. Lors des précédentes élections municipales, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 899 bureaux de vote de Paris sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. Découvrez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Paris. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections municipales à Paris dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
07:43 - Ces arrondissements cruciaux pour l'élection municipale à Paris
Les élections municipales de 2026 à Paris s'annoncent cruciales avec une compétition serrée entre Rachida Dati et Emmanuel Grégoire. Le résultat du premier tour sera déterminant, notamment pour les arrondissements où des basculements politiques sont possibles. Parmi les points chauds à surveiller en voici quelques-uns : le Ve au la maire sortante de droite brigue un troisième mandat face à une gauche avec le vent en poupe ; le VIIIe où la maire sortante brigue un nouveau mandat en tant que candidate dissidente à droite face à la liste de Rachida Dati et de la gauche unie ; le XIe où un nouveau maire sera nommé quoi qu'il arrive avec le sacrifice du maire sortant au nom de l'union de la gauche ; le XIIe où Lucie Castets représente la gauche et le XVIe où Sarah Kanfo brigue une maire d'arrondissement. Lire sur leparisien.fr
07:06 - Cette particularité du nouveau mode de scrutin pourrait priver le Conseil de Paris de majorité
Les élections municipales de 2026 à Paris sont marquées par la mise en place d'une nouvelle loi modifiant le mode de scrutin, qui introduit une prime majoritaire de 25 % des sièges. Cela pourrait entraîner une absence de majorité absolue au Conseil de Paris, car la liste en tête devra obtenir un minimum de 33,33 % des voix pour s'assurer la majorité. Ce changement pourrait compliquer le paysage politique parisien et rendre le résultat moins prévisible. Lire sur leparisien.fr
06:29 - De nombreux enjeux et beaucoup d'incertitude avant la municipales à Paris
Les élections municipales à Paris, prévues ce dimanche 15 mars, suscitent un vif intérêt avec 1,4 million d'électeurs. Ce scrutin est marqué par plusieurs incertitudes : la politique de l'après-Hidalgo avec un match entre un nouveau candidat de gauche et la droite, le nombre de candidats qui seront présents au second tour avec jusqu'à cinq qualifications possibles; ou encore le taux de participation et la mobilisation de chaque électorat qui risque d'influencer l'issue du scrutin. Lire sur leparisien.fr
14/03/26 - 19:27 - Les Parisiens voteront deux fois lors des municipales
À Paris, les élections municipales de mars 2026 introduiront un nouveau mode de scrutin où les électeurs voteront deux fois le même jour pour élire les conseillers d'arrondissement et les membres du Conseil de Paris. Ce mode de vote est le résultat d'une réforme qui touche aussi Lyon et Marseille, où les citoyens participeront à plusieurs scrutins. Cette organisation, logistique inédite nécessitera davantage d'assesseurs pour garantir un bon déroulement des élections. Lire sur leparisien.fr
14/03/26 - 17:45 - Ce changement fait s'envoler le budget pour l'organisation du scrutin des municipales à Paris
À Paris, le nouveau mode de scrutin des municipales 2026 sera introduit pour la première fois, nécessitant des infrastructures renforcées. Les électeurs utiliseront deux bulletins distincts pour élire le conseil d'arrondissement et le conseil municipal, impliquant des changements logistiques significatifs. Le budget pour l'organisation du scrutin à Paris a considérablement augmenté, atteignant 8,5 millions d'euros. Lire sur cnews.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Paris
Nouveau : les élections municipales à Paris changent en 2026. Lors de ce scrutin, les Parisiens élisent pour la première fois leur conseil municipal au suffrage direct. Voici les candidats de la municipale pour la mairie de Paris.
|Tête de listeListe
|
Marielle Saulnier
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Thierry Mariani
Liste d'union à l'extrême-droite
RETROUVONS PARIS
|
|
Emmanuel Grégoire
Liste d'union à gauche
Paris est à vous! avec Emmanuel Grégoire L'union de la gauche et des écologistes
|
|
Blandine Chauvel
Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires - PARIS, ouvrière et révolutionnaire
|
|
Sarah Knafo
Liste d'extrême droite
SARAH KNAFO POUR PARIS - UNE VILLE HEUREUSE
|
|
Pierre-Yves Bournazel
Liste d'union au centre
PARIS APAISÉ AVEC PIERRE-YVES BOURNAZEL
|
|
Rachida Dati
Liste d'union à droite
CHANGER PARIS AVEC RACHIDA DATI
|
|
Sophia Chikirou
Liste de La France insoumise
LE NOUVEAU PARIS POPULAIRE
|
|
Mahel Pierot-Guimbaud
Liste d'extrême-gauche
Les coupes budgétaires à Paris ça suffit !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Candidats des municipales 2026 pour les conseils d’arrondissement de Paris
Pour les municipales 2026 à Paris, les conseils d'arrondissement sont désormais élus séparément. Découvrez les candidats pour chaque conseil d’arrondissement.
- Paris 1er Arrondissement (75001)
- Paris 2e Arrondissement (75002)
- Paris 3e Arrondissement (75003)
- Paris 4e Arrondissement (75004)
- Paris 5e Arrondissement (75005)
- Paris 6e Arrondissement (75006)
- Paris 7e Arrondissement (75007)
- Paris 8e Arrondissement (75008)
- Paris 9e Arrondissement (75009)
- Paris 10e Arrondissement (75010)
- Paris 11e Arrondissement (75011)
- Paris 12e Arrondissement (75012)
- Paris 13e Arrondissement (75013)
- Paris 14e Arrondissement (75014)
- Paris 15e Arrondissement (75015)
- Paris 16e Arrondissement (75016)
- Paris 17e Arrondissement (75017)
- Paris 18e Arrondissement (75018)
- Paris 19e Arrondissement (75019)
- Paris 20e Arrondissement (75020)
Résultat de l'élection municipale 2020
Paris 1er Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ariel Weil (7 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris
|13 813
|53,32%
|
|Aurélien Véron (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|8 464
|32,67%
|
|Pacôme Rupin Ensemble pour paris avec agnes buzyn
|3 627
|14,00%
|Participation au scrutin
|Paris 1er Arrondissement
|Taux de participation
|40,42%
|Taux d'abstention
|59,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|26 495
Paris 2e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ariel WEIL (7 élus) ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS
|13 813
|53,32%
|
|Aurélien VÉRON (1 élu) ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI
|8 464
|32,67%
|
|Pacôme RUPIN ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN
|3 627
|14,00%
|Participation au scrutin
|Paris 2e Arrondissement
|Taux de participation
|40,42%
|Taux d'abstention
|59,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|26 495
Paris 3e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ariel WEIL (7 élus) ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS
|13 813
|53,32%
|
|Aurélien VÉRON (1 élu) ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI
|8 464
|32,67%
|
|Pacôme RUPIN ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN
|3 627
|14,00%
|Participation au scrutin
|Paris 3e Arrondissement
|Taux de participation
|40,42%
|Taux d'abstention
|59,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|26 495
Paris 4e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ariel WEIL (7 élus) ANNE HIDALGO - PARIS EN COMMUN ET L'ECOLOGIE POUR PARIS
|13 813
|53,32%
|
|Aurélien VÉRON (1 élu) ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS, AVEC RACHIDA DATI
|8 464
|32,67%
|
|Pacôme RUPIN ENSEMBLE POUR PARIS AVEC AGNES BUZYN
|3 627
|14,00%
|Participation au scrutin
|Paris 4e Arrondissement
|Taux de participation
|40,42%
|Taux d'abstention
|59,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|26 495
Paris 5e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence Berthout (3 élus) Liste d'union de la droite et du centre pour le 5e
|8 457
|51,91%
|
|Marie-Christine Lemardeley (1 élu) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|7 832
|48,08%
|
|Participation au scrutin
|Paris 5e Arrondissement
|Taux de participation
|44,90%
|Taux d'abstention
|55,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 774
Paris 6e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Lecoq (2 élus) L'union pour le 6e
|5 309
|52,26%
|
|Céline Hervieu (1 élu) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|3 341
|32,89%
|
|Gaspard Gantzer Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|1 508
|14,84%
|Participation au scrutin
|Paris 6e Arrondissement
|Taux de participation
|39,24%
|Taux d'abstention
|60,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 357
Paris 7e Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rachida Dati (4 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|7 678
|50,69%
|
|Alexandre Missoffe Ensemble pour paris avec agnes buzyn
|3 506
|23,14%
|Diana Filippova Anne hidalgo - paris en commun
|1 731
|11,42%
|Manon Laporte Le nouveau paris 7
|868
|5,73%
|Denis Gouzerh L'écologie pour paris 7 avec david belliard
|608
|4,01%
|Jean-Sébastien Baschet Agir ensemble pour le 7
|324
|2,13%
|Virginie Bouilliez Aimer paris
|216
|1,42%
|Samia Hasnaoui Décidons paris 7
|101
|0,66%
|Valérie Lecasble Parisiennes, parisiens
|69
|0,45%
|Frédéric Louvradoux Liberons paris
|45
|0,29%
|Participation au scrutin
|Paris 7e Arrondissement
|Taux de participation
|46,29%
|Taux d'abstention
|53,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 276
Paris 8e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanne D'hauteserre (3 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|4 088
|46,33%
|
|Athénaïs Michel Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris
|1 679
|19,03%
|Sophie Segond Ensemble pour paris avec agnes buzyn
|1 543
|17,49%
|Catherine Lécuyer Une nouvelle énergie pour le 8e avec catherine lecuyer, liste de rassemblement de la droite et du centre.
|1 512
|17,13%
|Participation au scrutin
|Paris 8e Arrondissement
|Taux de participation
|36,18%
|Taux d'abstention
|63,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 937
Paris 9e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Delphine Bürkli (3 élus) Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|7 110
|43,67%
|
|Arnaud Ngatcha (1 élu) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|6 428
|39,48%
|
|Pierre Maurin Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|2 741
|16,83%
|Participation au scrutin
|Paris 9e Arrondissement
|Taux de participation
|41,65%
|Taux d'abstention
|58,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 519
Paris 10e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandra Cordebard (7 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|14 036
|67,94%
|
|Bertil Fort Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|4 448
|21,53%
|Karim Amellal Ensemble pour paris avec agnes buzyn
|2 175
|10,52%
|Participation au scrutin
|Paris 10e Arrondissement
|Taux de participation
|38,11%
|Taux d'abstention
|61,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 266
Paris 11e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Vauglin (10 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris
|22 939
|66,73%
|
|Nelly Garnier (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|7 875
|22,90%
|
|Guillaume Poitoux Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|3 561
|10,35%
|Participation au scrutin
|Paris 11e Arrondissement
|Taux de participation
|38,42%
|Taux d'abstention
|61,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|35 358
Paris 12e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Grégoire (8 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|18 671
|54,97%
|
|Valérie Montandon (2 élus) Engagés pour changer paris avec rachida dati
|11 140
|32,80%
|
|Sandrine Mazetier Ensemble pour paris 12eme
|4 151
|12,22%
|Participation au scrutin
|Paris 12e Arrondissement
|Taux de participation
|38,13%
|Taux d'abstention
|61,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|34 933
Paris 13e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Coumet (11 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris
|23 805
|63,87%
|
|Jean-Baptiste Olivier (2 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|9 857
|26,44%
|
|Chang Hua Peng Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|3 606
|9,67%
|Participation au scrutin
|Paris 13e Arrondissement
|Taux de participation
|35,09%
|Taux d'abstention
|64,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|38 718
Paris 14e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carine Petit (8 élus) Anne hidalgo, paris en commun - l'ecologie pour paris
|15 738
|47,90%
|
|Marie-Claire Carrere-Gee (2 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|9 917
|30,18%
|
|Cédric Villani Le nouveau paris 14
|4 368
|13,29%
|Éric Aziere Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|2 828
|8,60%
|Participation au scrutin
|Paris 14e Arrondissement
|Taux de participation
|39,27%
|Taux d'abstention
|60,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|33 565
Paris 15e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Agnès Evren (14 élus) Engages pour changer paris avec rachida dati
|28 761
|53,53%
|
|Anouch Toranian (3 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|18 899
|35,17%
|
|Catherine Ibled (1 élu) Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|6 066
|11,29%
|
|Participation au scrutin
|Paris 15e Arrondissement
|Taux de participation
|38,51%
|Taux d'abstention
|61,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|55 090
Paris 16e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Szpiner (12 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|22 807
|76,20%
|
|Hanna Sebbah (1 élu) Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|7 122
|23,79%
|
|Participation au scrutin
|Paris 16e Arrondissement
|Taux de participation
|32,55%
|Taux d'abstention
|67,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 455
Paris 17e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Geoffroy Boulard (10 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|20 206
|55,92%
|
|Karen Taïeb (2 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|11 217
|31,04%
|
|Agnès Buzyn Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|4 705
|13,02%
|Participation au scrutin
|Paris 17e Arrondissement
|Taux de participation
|36,70%
|Taux d'abstention
|63,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|36 914
Paris 18e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Lejoindre (13 élus) Anne hidalgo - paris en commun et l'ecologie pour paris
|21 866
|62,06%
|
|Rudolph Granier (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|7 488
|21,25%
|
|Pierre-Yves Bournazel (1 élu) Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|5 878
|16,68%
|
|Participation au scrutin
|Paris 18e Arrondissement
|Taux de participation
|33,76%
|Taux d'abstention
|66,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|36 428
Paris 19e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Dagnaud (12 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|21 914
|67,87%
|
|Marie Toubiana (2 élus) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|7 444
|23,05%
|
|Olivier Rouxel Ensemble pour paris avec agnes buzyn
|2 927
|9,06%
|Participation au scrutin
|Paris 19e Arrondissement
|Taux de participation
|31,34%
|Taux d'abstention
|68,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|33 285
Paris 20e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Pliez (12 élus) Anne hidalgo - paris en commun - l'ecologie pour paris
|22 612
|56,95%
|
|François-Marie Didier (1 élu) Engagés pour changer paris, avec rachida dati
|8 504
|21,42%
|
|Danielle Simonnet (1 élu) Décidons paris 20
|4 921
|12,39%
|
|Frédérique Calandra Ensemble pour paris avec agnès buzyn
|3 663
|9,22%
|Participation au scrutin
|Paris 20e Arrondissement
|Taux de participation
|35,16%
|Taux d'abstention
|64,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|40 747
Résultat de l'élection municipale 2014
Paris 1er Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Legaret (1 élu) 100% premier avec jean-françois legaret
|3 144
|51,71%
|
|Loïg Raoul Anne hidalgo paris qui ose
|1 663
|27,35%
|Elisabeth Bourguinat Liste citoyenne d'ouverture soutenue par europe ecologie-les verts
|659
|10,84%
|Olivier Rauch Paris capitale de la france avec wallerand de saint just soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine
|306
|5,03%
|Dominique Magniette Front de gauche - a paris, place au peuple !
|154
|2,53%
|Laurent Guignon Les ecologistes - mouvement ecologiste independant
|123
|2,02%
|Marielle Saulnier Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|30
|0,49%
|Participation au scrutin
|Paris 1er Arrondissement
|Taux de participation
|59,61%
|Taux d'abstention
|40,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Nombre de votants
|6 214
Paris 2e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Boutault (2 élus) Anne hidalgo, vivre le 2eme, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|3 965
|58,24%
|
|Christophe Lekieffre Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|2 843
|41,75%
|Participation au scrutin
|Paris 2e Arrondissement
|Taux de participation
|57,58%
|Taux d'abstention
|42,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,23%
|Nombre de votants
|7 035
Paris 3e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Aidenbaum (2 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|7 012
|60,44%
|
|Marie-Laure Harel (1 élu) Liste d'union modem-udi-ump avec nathalie kosciusko-morizet pour le 3ème
|4 589
|39,55%
|
|Participation au scrutin
|Paris 3e Arrondissement
|Taux de participation
|58,96%
|Taux d'abstention
|41,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,35%
|Nombre de votants
|12 003
Paris 4e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Girard (2 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|5 253
|50,26%
|
|Vincent Roger Union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|5 198
|49,73%
|Participation au scrutin
|Paris 4e Arrondissement
|Taux de participation
|62,43%
|Taux d'abstention
|37,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|10 786
Paris 5e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence Berthout (3 élus) Une energie nouvelle pour le vème
|11 720
|51,29%
|
|Marie-Christine Lemardeley (1 élu) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|11 127
|48,70%
|
|Participation au scrutin
|Paris 5e Arrondissement
|Taux de participation
|66,53%
|Taux d'abstention
|33,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|23 552
Paris 6e Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Lecoq (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|7 766
|52,61%
|
|Romain Levy Anne hidalgo paris qui ose
|3 855
|26,11%
|Emmanuel Pierrat Oh ! les beaux jours, liste soutenue par europe ecologie les verts avec christophe najdovski
|982
|6,65%
|Paul Marie Couteaux Paris capitale de la france, avec wallerand de saint just, soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine
|708
|4,79%
|Geneviève Bertrand Pour le 6ème avant tout
|537
|3,63%
|Dominique Baud L'alternative à droite pour regagner paris avec charles beigbeder
|496
|3,36%
|Anaïs Goudmand Front de gauche - a paris, place au peuple !
|349
|2,36%
|Patrick Planque Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|66
|0,44%
|Participation au scrutin
|Paris 6e Arrondissement
|Taux de participation
|58,80%
|Taux d'abstention
|41,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Nombre de votants
|15 054
Paris 7e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rachida Dati (4 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nkm
|9 785
|55,46%
|
|Christian Le Roux J'aime le 7ème
|4 287
|24,30%
|Capucine Edou Anne hidalgo paris qui ose
|3 569
|20,23%
|Participation au scrutin
|Paris 7e Arrondissement
|Taux de participation
|57,51%
|Taux d'abstention
|42,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,05%
|Nombre de votants
|18 011
Paris 8e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanne D'hauteserre (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|6 875
|56,44%
|
|Charles Beigbeder Libérez le 8ème !
|2 948
|24,20%
|Corine Barlis Anne hidalgo paris qui ose
|2 358
|19,35%
|Participation au scrutin
|Paris 8e Arrondissement
|Taux de participation
|54,17%
|Taux d'abstention
|45,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,38%
|Nombre de votants
|12 478
Paris 9e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Delphine Burkli (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|11 077
|50,36%
|
|Pauline Veron (1 élu) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|10 918
|49,63%
|
|Participation au scrutin
|Paris 9e Arrondissement
|Taux de participation
|62,97%
|Taux d'abstention
|37,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Nombre de votants
|22 567
Paris 10e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi Feraud (6 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|17 898
|66,04%
|
|Déborah Pawlik (1 élu) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|9 203
|33,95%
|
|Participation au scrutin
|Paris 10e Arrondissement
|Taux de participation
|56,04%
|Taux d'abstention
|43,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,15%
|Nombre de votants
|28 273
Paris 11e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Vauglin (9 élus) Anne hidalgo paris qui ose
|29 915
|64,37%
|
|Christian Saint-Etienne (2 élus) Un nouveau souffle pour le 11è union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|16 554
|35,62%
|
|Participation au scrutin
|Paris 11e Arrondissement
|Taux de participation
|58,24%
|Taux d'abstention
|41,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|48 389
Paris 12e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Baratti-Elbaz (8 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|27 577
|53,04%
|
|Valérie Montandon (2 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|24 415
|46,95%
|
|Participation au scrutin
|Paris 12e Arrondissement
|Taux de participation
|62,10%
|Taux d'abstention
|37,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,52%
|Nombre de votants
|53 891
Paris 13e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme Coumet (11 élus) Anne hidalgo paris qui ose
|35 859
|62,42%
|
|Edith Gallois (2 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|21 588
|37,57%
|
|Participation au scrutin
|Paris 13e Arrondissement
|Taux de participation
|57,43%
|Taux d'abstention
|42,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,51%
|Nombre de votants
|60 158
Paris 14e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carine Petit (8 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|26 575
|53,08%
|
|Nathalie Kosciusko-Morizet (2 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|23 482
|46,91%
|
|Participation au scrutin
|Paris 14e Arrondissement
|Taux de participation
|64,68%
|Taux d'abstention
|35,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,31%
|Nombre de votants
|51 771
Paris 15e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Goujon (15 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nkm pour paris et philippe goujon votre maire dans le 15ème
|51 154
|63,37%
|
|Anne Hidalgo (3 élus) Anne hidalgo paris qui ose
|29 563
|36,62%
|
|Participation au scrutin
|Paris 15e Arrondissement
|Taux de participation
|61,49%
|Taux d'abstention
|38,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|83 208
Paris 16e Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Goasguen (12 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|30 100
|63,04%
|
|Thomas Lauret (1 élu) Anne hidalgo paris qui ose
|6 197
|12,98%
|
|David Alphand Ensemble choisissons le 16ème
|4 445
|9,31%
|Gérard David Paris capitale de la france avec wallerand de saint just, soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine
|2 865
|6,00%
|Valérie Sachs Nous citoyens
|2 534
|5,30%
|Pascale Ourbih Vivre mieux à paris, liste soutenue par europe ecologie les verts, avec christophe najdovski
|1 103
|2,31%
|Lucas Gomez Front de gauche - a paris, place au peuple !
|497
|1,04%
|Participation au scrutin
|Paris 16e Arrondissement
|Taux de participation
|53,08%
|Taux d'abstention
|46,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,69%
|Nombre de votants
|48 564
Paris 17e Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Kuster (10 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|26 836
|53,53%
|
|Annick Lepetit (2 élus) Anne hidalgo paris qui ose
|12 727
|25,38%
|
|Pauline Delpech Vivre mieux à paris - liste écologiste et citoyenne soutenue par eelv avec christophe najdovski
|3 302
|6,58%
|Patrick Auzou Paris capitale de la france avec wallerand de saint just soutenue par le front national et le rassemblement bleu marine
|3 234
|6,45%
|Thomas Rebaud Pour un 17eme actif avec charles beigbeder
|2 221
|4,43%
|Xavier Duchaussoy Front de gauche - a paris, place au peuple !
|1 544
|3,08%
|Annick Marty Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|264
|0,52%
|Participation au scrutin
|Paris 17e Arrondissement
|Taux de participation
|55,47%
|Taux d'abstention
|44,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,32%
|Nombre de votants
|51 317
Paris 18e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Lejoindre (12 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|32 387
|62,42%
|
|Pierre-Yves Bournazel (3 élus) Liste d'union ump-udi-modem avec nkm et pierre-yves bournazel
|19 494
|37,57%
|
|Participation au scrutin
|Paris 18e Arrondissement
|Taux de participation
|54,32%
|Taux d'abstention
|45,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,24%
|Nombre de votants
|54 177
Paris 19e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Dagnaud (12 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|30 542
|64,45%
|
|Jean-Jacques Giannesini (2 élus) Union ump-udi-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|16 845
|35,54%
|
|Participation au scrutin
|Paris 19e Arrondissement
|Taux de participation
|51,85%
|Taux d'abstention
|48,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,10%
|Nombre de votants
|49 413
Paris 20e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédérique Calandra (11 élus) Anne hidalgo paris qui ose, rassemblement de la gauche et des ecologistes
|31 163
|55,07%
|
|Atanase Perifan (2 élus) Liste d'union ump-modem avec nathalie kosciusko-morizet
|17 690
|31,26%
|
|Danielle Simonnet (1 élu) Front de gauche - a paris, place au peuple !
|7 732
|13,66%
|
|Participation au scrutin
|Paris 20e Arrondissement
|Taux de participation
|54,71%
|Taux d'abstention
|45,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,68%
|Nombre de votants
|58 745
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