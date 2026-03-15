Résultat de l'élection municipale 2026 à Parmain : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Parmain

Tête de listeListe
Sandrine Cocheteux
Sandrine Cocheteux Liste Divers
PARMAIN 2026 VOTRE VOIX NOTRE VILLE
  • Sandrine Cocheteux
  • Didier Ponnet
  • Emilie Portier
  • Philippe Touzalin
  • Isabelle Lasternas
  • Guy Portier
  • Audrey Magnac
  • Alain Wanbecke
  • Anabela Anastacio
  • Freédéric Pan
  • Corinne Ptak
  • Christophe Faucomprez
  • Anne-Marie Grante
  • Emmanuel Bietrix
  • Viviane Valent-Falandry
  • Frédéric Landrin
  • Dominique Mourget
  • Christian Moussel
  • Annie-Christine Roma
  • Patrice Millet
  • Maéva Cocheteux
  • Dominique Fert
  • Sylvie Labussiere
  • Lionel Sauvion
  • Caroline Anastacio
  • Laurent Delaleu
  • Sophie Delinge
  • Patrice Lusardi
  • Annick Malherbe
  • Bruno Da Fonseca
  • Sylvie Picard
Loïc Taillanter
Loïc Taillanter Liste Divers
PARMAIN PAR COEUR
  • Loïc Taillanter
  • Nadine Calves
  • Alexis Penpenic
  • Valérie Michel
  • Alain Prissette
  • Louise Feinsohn
  • Stephane Geay
  • Marie-France Trinquesse
  • Erwan Jean-Baptiste
  • Naïma Naït-Seghir
  • Stéphane Alonso
  • Manon Morin
  • Michel Damerval
  • Renée Bou Anich
  • Pierre Leux
  • Corinne Ajas-Duchêne
  • Arthur Wuchner
  • Estelle Glondu
  • Olivier Mancheron
  • Armelle Blaisot Le Stanguennec
  • Patrick Lechat
  • Maria Noble
  • Jean-Luc Jolit
  • Virginie Verrino
  • Philippe Soltysiak
  • Nathalie Dupre
  • Patrice Van Der Ham
  • Eugenia Ribeiro
  • Daniel Feinsohn
  • Brigitte Seng
  • Jérôme Schäfer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc Taillanter
Loïc Taillanter (22 élus) Parmain demain avec vous 		739 45,92%
  • Loïc Taillanter
  • Nadine Calves
  • Antoine Santero
  • Valerie Michel
  • François Kisling
  • Martine Desry
  • Philippe Touzalin
  • Renée Bou Anich
  • Alain Prissette
  • Sylvie Becq
  • Michel Armand
  • Louise Feinsohn
  • Philippe Desry
  • Laetitia Iabbadene
  • Jean-Luc Jolit
  • Naïma-Kheloudja Naït-Seghir
  • Patrick Lechat
  • Amelie Santero
  • Bernard Pierron
  • Beatrice Belabbas
  • Alexis Penpenic
  • Evelyne Duret
Dominique Mourget
Dominique Mourget (5 élus) Pour parmain / jouy-le-comte, l'experience a vos côtés 		571 35,48%
  • Dominique Mourget
  • Frederick Fezard
  • Emilie Portier
  • Mario Steri
  • Caroline Chazal
Sébastien Guerineau
Sébastien Guerineau (2 élus) Parmain plus vous 		299 18,58%
  • Sébastien Guerineau
  • Solange Faucomprez
Participation au scrutin Parmain
Taux de participation 38,21%
Taux d'abstention 61,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 638

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc Taillanter
Loïc Taillanter Parmain demain avec vous 		731 44,65%
Dominique Mourget
Dominique Mourget Pour parmain / jouy-le-comte, l'experience a vos côtés 		507 30,97%
Sébastien Guerineau
Sébastien Guerineau Parmain plus vous 		399 24,37%
Participation au scrutin Parmain
Taux de participation 39,30%
Taux d'abstention 60,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 677

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Guichard
Roland Guichard (24 élus) Union pour parmain jouy le comte 		1 410 60,90%
  • Roland Guichard
  • Nicole Dodrelle
  • Michel Manchet
  • Sylvie Aubert-Druel
  • Guy Pigne
  • Michèle Bouchet
  • Serge Hatot
  • Anne-Marie Lachaux
  • François Kisling
  • Claudine Bouvard
  • Didier Ponnet
  • Emilie Portier
  • Alain Wambecke
  • Dominique Mourget
  • François-Régis Chatelier
  • Isabelle Gourbeault
  • Frédéric Pascal
  • Sylvie Larangeira
  • Patrick Valent-Falandry
  • Martine Desry
  • Christophe Faucomprez
  • Céline Foy
  • Gerhardus De Jong
  • Caroline Chazal
Mario Steri
Mario Steri (5 élus) Un nouveau souffle pour parmain - jouy le comte 		905 39,09%
  • Mario Steri
  • Anne Tievant
  • Gilles Deshayes
  • Fabienne Verrier
  • Gérard Fourneau
Participation au scrutin Parmain
Taux de participation 56,85%
Taux d'abstention 43,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Nombre de votants 2 381

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