Résultat de l'élection municipale 2026 à Parmain : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Parmain [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Parmain sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Parmain.
L'actu des élections municipales 2026 à Parmain
13:45 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Parmain
Si on analyse la fiscalité de Parmain, le taux de la taxe d'habitation est passé à 21,77 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 137 240 € la même année. Une somme bien en-dessous des 2 593 110 € enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Parmain a évolué pour se fixer à 37,18 % en 2024 (contre 18,50 % en 2020). Cette proportion s'intègre dans un panorama national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Parmain a représenté environ 1 100 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 343 € quatre ans auparavant.
11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Parmain
Les résultats des précédentes élections municipales à Parmain ont livré un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous électoral, Loïc Taillanter (Divers) a pris l'ascendant sur ses rivaux avec 731 suffrages (44,65%). En deuxième position, Dominique Mourget (Divers) a obtenu 30,97% des votes. La troisième place est revenue à Sébastien Guerineau (Divers), rassemblant 399 suffrages (24,37%). Une nette différence. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Loïc Taillanter l'a finalement emporté avec 45,92% des suffrages, face à Dominique Mourget rassemblant 571 votants (35,48%) et Sébastien Guerineau avec 18,58% des voix. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Si Dominique Mourget a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 64 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Parmain
Le premier tour des municipales 2026 se déroule ce dimanche à Parmain. Ce scrutin a pour but d'élire les maires de l'ensemble des communes françaises. En 2020, la crise sanitaire avait contraint les autorités à repousser le deuxième tour. Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats à Parmain. Les 4 bureaux de vote de la commune de Parmain sont ouverts de 8 h à 20 h pour permettre aux votants de décider. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Parmain dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Parmain
|Tête de listeListe
|
Sandrine Cocheteux
Liste Divers
PARMAIN 2026 VOTRE VOIX NOTRE VILLE
|
|
Loïc Taillanter
Liste Divers
PARMAIN PAR COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc Taillanter (22 élus) Parmain demain avec vous
|739
|45,92%
|
|Dominique Mourget (5 élus) Pour parmain / jouy-le-comte, l'experience a vos côtés
|571
|35,48%
|
|Sébastien Guerineau (2 élus) Parmain plus vous
|299
|18,58%
|
|Participation au scrutin
|Parmain
|Taux de participation
|38,21%
|Taux d'abstention
|61,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 638
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïc Taillanter Parmain demain avec vous
|731
|44,65%
|Dominique Mourget Pour parmain / jouy-le-comte, l'experience a vos côtés
|507
|30,97%
|Sébastien Guerineau Parmain plus vous
|399
|24,37%
|Participation au scrutin
|Parmain
|Taux de participation
|39,30%
|Taux d'abstention
|60,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 677
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Guichard (24 élus) Union pour parmain jouy le comte
|1 410
|60,90%
|
|Mario Steri (5 élus) Un nouveau souffle pour parmain - jouy le comte
|905
|39,09%
|
|Participation au scrutin
|Parmain
|Taux de participation
|56,85%
|Taux d'abstention
|43,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,77%
|Nombre de votants
|2 381
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