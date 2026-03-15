Résultat de l'élection municipale 2026 à Parmain : les infos en direct

Programme de Loïc Taillanter à Parmain (PARMAIN PAR COEUR)

Engagement citoyen

Depuis 2020, le Maire de Parmain, Loïc Taillanter, s'est engagé à protéger l'identité et le cadre de vie de la commune. Cet engagement se traduit par une volonté d'agir dans l'intérêt général, en étant à l'écoute des habitants et des acteurs locaux. La participation citoyenne est au cœur de cette démarche pour faire évoluer la ville sans renier ses valeurs.

Transformation urbaine

La rénovation du centre-ville de Parmain est un projet phare qui symbolise une ambition retrouvée pour la commune. Ce chantier vise à rendre la ville plus belle et plus vivante, tout en la faisant sortir de son statut de simple lieu de transit. La transformation urbaine s'accompagne d'une volonté de dynamiser la vie locale et de renforcer l'attractivité de la ville.

Gestion financière responsable

Dans un contexte financier difficile, la commune a opté pour une gestion rigoureuse et responsable. L'endettement communal a été réduit de 40 % depuis 2020, permettant ainsi de baisser la taxe foncière tout en maintenant un service public de qualité. Cette approche vise à garantir un avenir serein pour Parmain tout en préservant ses ressources.

Qualité de vie

Le Maire souhaite que Parmain demeure une ville à taille humaine, respectueuse de son environnement et fière de son patrimoine. L'attention portée au cadre de vie est primordiale pour assurer le bien-être des habitants. La commune s'engage à maintenir un équilibre entre développement et préservation de son identité.