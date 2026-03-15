Résultat municipale 2026 à Parmain (95620) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Parmain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Parmain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Parmain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïc TAILLANTER
Loïc TAILLANTER (24 élus) PARMAIN PAR COEUR 		1 423 61,07%
  • Loïc TAILLANTER
  • Nadine CALVES
  • Alexis PENPENIC
  • Valérie MICHEL
  • Alain PRISSETTE
  • Louise FEINSOHN
  • Stephane GEAY
  • Marie-France TRINQUESSE
  • Erwan JEAN-BAPTISTE
  • Naïma NAÏT-SEGHIR
  • Stéphane ALONSO
  • Manon MORIN
  • Michel DAMERVAL
  • Renée BOU ANICH
  • Pierre LEUX
  • Corinne AJAS-DUCHÊNE
  • Arthur WUCHNER
  • Estelle GLONDU
  • Olivier MANCHERON
  • Armelle BLAISOT LE STANGUENNEC
  • Patrick LECHAT
  • Maria NOBLE
  • Jean-Luc JOLIT
  • Virginie VERRINO
Sandrine COCHETEUX
Sandrine COCHETEUX (5 élus) PARMAIN 2026 VOTRE VOIX NOTRE VILLE 		907 38,93%
  • Sandrine COCHETEUX
  • Didier PONNET
  • Emilie PORTIER
  • Philippe TOUZALIN
  • Isabelle LASTERNAS
Participation au scrutin Parmain
Taux de participation 55,94%
Taux d'abstention 44,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 2 389

Source : ministère de l’Intérieur

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