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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Parmain Quel impact aura la population de Parmain sur le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,96%. De plus, le taux de ménages propriétaires (81,13%) met en avant l'importance des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 47 775 € par an souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 3002 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,87%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,94%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (45,35%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Parmain, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN marque des points à Parmain Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Parmain il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,40% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,33% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 17,90% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Parmain comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 30,02% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 33,95% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 46,32% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Parmain : le point sur la participation La participation des électeurs de Parmain constituera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour ces élections municipales. La mobilisation atteignait 39,30 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, proche des 44,7 % observés au niveau national, beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois fédéré 77,23 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 55,18 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 69,43 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 49,81 % des inscrits. Avec du recul, la municipalité s'affiche visiblement comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Comment Parmain a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Nadejda Remy (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des législatives à Parmain suite à la dissolution en 2024 avec 33,95%. Guillaume Vuilletet (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 28,21%. C'est finalement Ayda Hadizadeh (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 53,68% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Parmain s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,02%), challengée par Raphaël Glucksmann (14,44%) et Valérie Hayer (14,35%). Le paysage politique de Parmain a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Parmain reste un territoire tourné vers le centre La physionomie politique de Parmain dessine un fief de la majorité présidentielle. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Parmain accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,08%, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 21,40%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,67% pour Emmanuel Macron, contre 38,33% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Parmain portaient leur choix sur Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 30,25% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,50%.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Parmain Si on analyse la fiscalité de Parmain, le taux de la taxe d'habitation est passé à 21,77 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 137 240 € la même année. Une somme bien en-dessous des 2 593 110 € enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Parmain a évolué pour se fixer à 37,18 % en 2024 (contre 18,50 % en 2020). Cette proportion s'intègre dans un panorama national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Parmain a représenté environ 1 100 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 343 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Parmain Les résultats des précédentes élections municipales à Parmain ont livré un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous électoral, Loïc Taillanter (Divers) a pris l'ascendant sur ses rivaux avec 731 suffrages (44,65%). En deuxième position, Dominique Mourget (Divers) a obtenu 30,97% des votes. La troisième place est revenue à Sébastien Guerineau (Divers), rassemblant 399 suffrages (24,37%). Une nette différence. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Loïc Taillanter l'a finalement emporté avec 45,92% des suffrages, face à Dominique Mourget rassemblant 571 votants (35,48%) et Sébastien Guerineau avec 18,58% des voix. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Si Dominique Mourget a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 64 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.