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19:17 - Comprendre l'électorat de Parthenay-de-Bretagne : un regard sur la démographie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Parthenay-de-Bretagne mettent en lumière des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 44% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,50%. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (8,40%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 953 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,75%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,96%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,87% à Parthenay-de-Bretagne, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.

17:57 - Avant les municipales, l'avancée du Rassemblement national à Parthenay-de-Bretagne Le mouvement lepéniste n'était pas représenté à la dernière municipale à Parthenay-de-Bretagne il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 15,04% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 25,44% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 12,58% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Parthenay-de-Bretagne comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 20,00% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 25,05% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 25,33% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Parthenay-de-Bretagne Au soir de cette municipale de 2026, le degré de la participation agira lourdement sur les résultats de Parthenay-de-Bretagne. La participation s'élevait à 39,01 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un score dans la norme) alors que la pandémie du Covid avait découragé de nombreux électeurs. Le choix du locataire de l'Elysée avait cependant suscité un fort engouement, avec 80,73 % de participation dans la ville (19,27 % d'abstention). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 54,46 % des électeurs (soit environ 696 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 74,57 %, bien au-delà des 53,66 % enregistrés en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée civiquement engagée par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Parthenay-de-Bretagne il y a deux ans Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que Parthenay-de-Bretagne restait à l'époque une terre sans déterminisme électoral. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Parthenay-de-Bretagne avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (20,00%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 18,68% des suffrages. Claudia Rouaux (Union de la gauche) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Parthenay-de-Bretagne après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 38,55%. Charlotte Faillé (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 30,99%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Claudia Rouaux culminant à 44,35% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Parthenay-de-Bretagne, une commune difficile à étiqueter au regard des résultats d'élections Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Parthenay-de-Bretagne plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 35,22% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 25,44%. Le duel final se soldait finalement par un score de 74,56% pour Emmanuel Macron, contre 25,44% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Parthenay-de-Bretagne soutenaient en priorité Claudia Rouaux (Nupes) avec 42,55% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Claudia Rouaux virant de nouveau en tête avec 55,66% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune politiquement très disputée.

12:58 - Les contribuables de Parthenay-de-Bretagne voteront-ils sur la fiscalité ? Si l'on examine la fiscalité de Parthenay-de-Bretagne, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,60 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 3 900 euros environ. Un montant loin des 283 400 euros engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Parthenay-de-Bretagne atteint désormais 41,29 % en 2024 (contre 17,33 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Parthenay-de-Bretagne s'est chiffrée à environ 629 euros en 2024 contre 582 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Parthenay-de-Bretagne Il y a 6 ans, qui avait remporté le scrutin municipal à Parthenay-de-Bretagne ? Seule en lice, 'Agissons pour un avenir durable' menée par Khalil Bettal a naturellement rassemblé 352 voix (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Parthenay-de-Bretagne, ce décor pèsera irrémédiablement. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. C'est vraisemblablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à chercher.