Résultat municipale 2026 à Parthenay-de-Bretagne (35850) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Parthenay-de-Bretagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Parthenay-de-Bretagne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Parthenay-de-Bretagne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LE GALL
Philippe LE GALL (15 élus) L'alernative citoyenne 		482 54,65%
  • Philippe LE GALL
  • Annelise BRUN
  • Alexandre CANTIN
  • Gaëlle POMMEREUL
  • Jean-Philiippe MOUTOUSSAMY
  • Audrey COSSON
  • Pascal MOREAUX
  • Sandrine SCHWOB
  • Matthieu DELANDHUY
  • Angélique LESNE
  • Vivian COURDE
  • Lisa O'BEIRNE
  • Benjamin GRAVELEAU
  • Anne-Lise GORIEUX-LOUAPRE
  • Jacky SAVIN
Khalil BETTAL
Khalil BETTAL (4 élus) Expérience et Renouveau 		400 45,35%
  • Khalil BETTAL
  • Béatrice MILLET
  • Ludovic THOUVENIN
  • Angélique PICOIS
Participation au scrutin Parthenay-de-Bretagne
Taux de participation 68,30%
Taux d'abstention 31,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 905

Source : ministère de l’Intérieur

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