Résultat de l'élection municipale 2026 à Parthenay : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Parthenay

Tête de listeListe
Béatrice Largeau
Béatrice Largeau Liste divers droite
NOUVEL ELAN POUR PARTHENAY
  • Béatrice Largeau
  • Alexis Fouillet
  • Laurence Verdon
  • Dominique Pignon
  • Karine Hervé
  • Ludovic Gilbert
  • Pauline Ingremeau
  • Philippe Kouakou
  • Séverine Monory
  • Martial Favreau
  • Sylvie Chaigne
  • Didier Gautier
  • Brigitte Senechaud
  • Adelino Teixeira de Gouveia
  • Marie France Dubuis
  • Rodolphe Metais
  • Dounia Trivalle
  • Isaac Nguekam
  • Adeline Lardemer
  • Olivier Vallade
  • Emilie Voy
  • Gilles Bertin
  • Emilie Caquineau
  • Cédric Le Gleuher
  • Romane Guittard
  • Mathis Lemaitre
  • Gwendoline Trentesaux
  • Alexis Roger
  • Sylvie Defaye
  • Michel Morin
  • Christelle Fontaine
  • Yoann Grellier
  • Armelle You
  • Michel Baudoin
  • Nicole Lambert
Jean-Michel Prieur
Jean-Michel Prieur Liste divers centre
DiverCité
  • Jean-Michel Prieur
  • Véronique Reiss
  • Pierre-Alexandre Pelletier
  • Sylvie Duquesnoy
  • Mathis Commere
  • Elodie Thiesse
  • Anthony Pelletier
  • Pascale Robin
  • Jean-Luc Tréhorel
  • Annie Dupuis-Rat
  • Claude Beauchamp
  • Magaly Proust
  • Jérôme Bacle
  • Chantal Rivault
  • Philippe Chaudet
  • Cécile Chida Corbinus
  • Joël Denis
  • Lola Clech
  • Baptiste Guitton
  • Aurore Donnez
  • Kévin Merliot
  • Sonia Yansané
  • Albert-Pierre Boivin
  • Sylvie Bouillaud
  • David Wanschoor
  • Isabelle Chauvin
  • Dominique Chausseray
  • Myriam Petit
  • Joël Arnoul-Jarriault
  • Annie Menard
  • Jean-Pierre Guilbaud
  • Anne Allard
  • Jérôme Fournier
  • Sylvie Boutet
  • Gérard Landon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Prieur
Jean-Michel Prieur (27 élus) Divercité 		2 097 59,02%
  • Jean-Michel Prieur
  • Magaly Proust
  • Pierre-Alexandre Pelletier
  • Chantal Rivault
  • Claude Beauchamp
  • Bérengère Ayrault
  • Hervé Le Breton
  • Véronique Reiss
  • Jean-Luc Tréhorel
  • Catherine Magnaval
  • Jérôme Bacle
  • Cécile Chida-Corbinus
  • Anthony Pelletier
  • Pascale Robin
  • Jérôme Fournier
  • Lucile Mauillon
  • Franck Mongin
  • Caroline Marteau
  • Philippe Belaud
  • Myriam Petit
  • Joël Grison
  • Sonia Yansané
  • David Wanschoor
  • Sylvie Boutet
  • Kévin Merliot
  • Caroline Vincent
  • Antoine Descroix
Xavier Argenton
Xavier Argenton (6 élus) Horizon parthenay 		1 456 40,97%
  • Xavier Argenton
  • Karine Hervé
  • Jean-Luc Bardet
  • Béatrice Largeau
  • Joël Denis
  • Lucie Trouvé
Participation au scrutin Parthenay
Taux de participation 49,05%
Taux d'abstention 50,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 636

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Argenton
Xavier Argenton (26 élus) J'aime parthenay 		2 693 58,10%
  • Xavier Argenton
  • Béatrice Largeau
  • François Gilbert
  • Françoise Prestat-Berthelot
  • Laurent Rouvreau
  • Laurence Verdon
  • Nicolas Guilleminot
  • Nicole Lambert
  • Patrick Devaud
  • Brigitte Clisson
  • Jean-Pierre Guilbaud
  • Dominique Tezenas Du Montcel
  • Daniel Longeard
  • Nadia Grignon-Gendron
  • Gilles Bertin
  • Armelle You
  • Albert Boivin
  • Isabelle Prod'homme
  • Philippe Kouakou
  • Karine Hervé
  • Didier Gautier
  • Stéphanie Charprenet
  • Jean-Louis Grassignoux
  • Nora Si Ziani
  • Jean Girard
  • Sylvie Defaye
Françoise Bély
Françoise Bély (7 élus) Parthenay au coeur 		1 942 41,89%
  • Françoise Bély
  • Jean-Paul Garnier
  • Magaly Proust
  • Yvan Griffault
  • Marie-Christine Belaud
  • Judicaël Chevalier
  • Nicole Sécheret
Participation au scrutin Parthenay
Taux de participation 66,71%
Taux d'abstention 33,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,06%
Nombre de votants 4 831

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Argenton
Xavier Argenton J'aime parthenay 		2 305 48,76%
Françoise Bély
Françoise Bély Parthenay au coeur 		1 233 26,08%
Anne-Laure Blouin
Anne-Laure Blouin Reconquete 		1 189 25,15%
Participation au scrutin Parthenay
Taux de participation 67,58%
Taux d'abstention 32,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,47%
Nombre de votants 4 897

Villes voisines de Parthenay

En savoir plus sur Parthenay