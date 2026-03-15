Résultat de l'élection municipale 2026 à Parthenay : les infos en direct

Programme de Béatrice Largeau à Parthenay (NOUVEL ELAN POUR PARTHENAY)

Engagements pour Parthenay

La liste menée par Béatrice Largeau s'engage à renforcer la sécurité des habitants, considérée comme essentielle pour le bien-vivre ensemble. Elle prévoit également de développer l'activité économique et de redynamiser le commerce local. Enfin, un accent sera mis sur la solidarité à travers le soutien aux associations et l'accès aux soins pour tous.

Équipe renouvelée

Béatrice Largeau se présente avec une équipe qui allie expérience et jeunesse, représentant divers quartiers de la ville. Cette équipe est déterminée à agir ensemble pour améliorer le quotidien des Parthenaisiens. Leur objectif commun est de partager des valeurs humaines et de rester à l'écoute des besoins de la population.

Projets ambitieux

De nombreux projets ont déjà été réalisés grâce à la collaboration avec les citoyens, tels que la réhabilitation de l'église Saint-Laurent et le développement du stade l'Enjeu. Béatrice Largeau souhaite poursuivre cette dynamique en mettant l'accent sur des projets futurs comme le Palais des Congrès. Ces initiatives visent à redonner à Parthenay son statut de capitale de la Gatine.

Appel au vote

Les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 représentent une opportunité de changement pour Parthenay. Béatrice Largeau appelle les citoyens à voter pour une équipe audacieuse qui tiendra ses engagements. Elle promet d'être à l'écoute des préoccupations des habitants et de travailler pour un cadre de vie agréable.