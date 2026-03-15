Résultat de l'élection municipale 2026 à Parthenay : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Parthenay [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Parthenay sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Parthenay.
L'actu des élections municipales 2026 à Parthenay
13:46 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Parthenay
À Parthenay, pour ce qui est des contributions locales, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 1 079 € en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 907 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 48,33 % en 2024 (contre près de 29,45 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 292 600 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 1 924 830 € engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 17,70 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.
11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Jean-Michel Prieur à Parthenay
Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a 6 ans à Parthenay ? Dès le premier tour de scrutin, Jean-Michel Prieur (Divers centre) a imposé son rythme en totalisant 2 097 bulletins (59,02%). En deuxième position, Xavier Argenton (Divers) a engrangé 40,97% des suffrages. Cette victoire au premier tour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Parthenay, ce décor pose les bases. Les forces d'opposition devront améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche afin de renverser cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Parthenay
Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Parthenay. Le premier tour des élections municipales 2026 est organisé ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de renouveler les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. En comparaison, le 15 mars 2020, le premier tour des municipales s’est tenu dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de coronavirus. Consultez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Parthenay. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Parthenay
|Tête de listeListe
|
Béatrice Largeau
Liste divers droite
NOUVEL ELAN POUR PARTHENAY
|
|
Jean-Michel Prieur
Liste divers centre
DiverCité
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Prieur (27 élus) Divercité
|2 097
|59,02%
|
|Xavier Argenton (6 élus) Horizon parthenay
|1 456
|40,97%
|
|Participation au scrutin
|Parthenay
|Taux de participation
|49,05%
|Taux d'abstention
|50,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 636
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Argenton (26 élus) J'aime parthenay
|2 693
|58,10%
|
|Françoise Bély (7 élus) Parthenay au coeur
|1 942
|41,89%
|
|Participation au scrutin
|Parthenay
|Taux de participation
|66,71%
|Taux d'abstention
|33,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,06%
|Nombre de votants
|4 831
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Argenton J'aime parthenay
|2 305
|48,76%
|Françoise Bély Parthenay au coeur
|1 233
|26,08%
|Anne-Laure Blouin Reconquete
|1 189
|25,15%
|Participation au scrutin
|Parthenay
|Taux de participation
|67,58%
|Taux d'abstention
|32,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,47%
|Nombre de votants
|4 897
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