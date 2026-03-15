Résultat municipale 2026 à Parthenay (79200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Parthenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Parthenay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Parthenay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel PRIEUR
Jean-Michel PRIEUR (26 élus) DiverCité 		2 398 58,09%
  • Jean-Michel PRIEUR
  • Véronique REISS
  • Pierre-Alexandre PELLETIER
  • Sylvie DUQUESNOY
  • Mathis COMMERE
  • Elodie THIESSE
  • Anthony PELLETIER
  • Pascale ROBIN
  • Jean-Luc TRÉHOREL
  • Annie DUPUIS-RAT
  • Claude BEAUCHAMP
  • Magaly PROUST
  • Jérôme BACLE
  • Chantal RIVAULT
  • Philippe CHAUDET
  • Cécile CHIDA CORBINUS
  • Joël DENIS
  • Lola CLECH
  • Baptiste GUITTON
  • Aurore DONNEZ
  • Kévin MERLIOT
  • Sonia YANSANÉ
  • Albert-Pierre BOIVIN
  • Sylvie BOUILLAUD
  • David WANSCHOOR
  • Isabelle CHAUVIN
Béatrice LARGEAU
Béatrice LARGEAU (7 élus) NOUVEL ELAN POUR PARTHENAY 		1 730 41,91%
  • Béatrice LARGEAU
  • Alexis FOUILLET
  • Laurence VERDON
  • Dominique PIGNON
  • Karine HERVÉ
  • Ludovic GILBERT
  • Pauline INGREMEAU
Participation au scrutin Parthenay
Taux de participation 58,45%
Taux d'abstention 41,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 4 301

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Deux-Sèvres ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Deux-Sèvres. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Parthenay