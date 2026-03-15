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19:21 - Parthenay : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et le profil socio-économique de Parthenay façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,20%. Le taux de familles détenant au moins une voiture (68,35%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4592 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (19,11%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (12,65%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Parthenay mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 34,18% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Parthenay Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Parthenay en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 20,75% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 33,58% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 16,13% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Parthenay comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 25,76% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 26,80% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 31,77% lors du vote définitif.

16:58 - Parthenay classée chez les abstentionnistes avant ces municipales L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 50,95 % à Parthenay pour le premier tour des municipales de 2020, un score dans la norme alors que la pandémie du coronavirus commençait à frapper le pays. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'établir à 26,60 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 51,69 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 36,55 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 51,14 %. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le portrait d'une commune souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux tendances françaises. Pour ces élections municipales, cette réalité à Parthenay sera en définitive fondamentale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - À Parthenay, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Lors des dernières européennes, le podium à Parthenay s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,76%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,74%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (18,44%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Parthenay plébiscitaient ensuite Delphine Batho (Ecologistes) avec 44,57% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Delphine Batho culminant à 68,23% des voix sur place. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Parthenay : retour sur les résultats clés de la dernière présidentielle en date La physionomie politique de Parthenay révèle un territoire aux votes hétérogènes. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Parthenay plaçait en effet Emmanuel Macron en pole position avec 33,82% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 21,95%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,42% pour Emmanuel Macron, contre 33,58% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Parthenay accordaient leurs suffrages à Delphine Batho (Nupes) avec 39,16% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,57%.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Parthenay À Parthenay, pour ce qui est des contributions locales, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 1 079 € en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 907 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 48,33 % en 2024 (contre près de 29,45 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 292 600 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 1 924 830 € engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 17,70 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Jean-Michel Prieur à Parthenay Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a 6 ans à Parthenay ? Dès le premier tour de scrutin, Jean-Michel Prieur (Divers centre) a imposé son rythme en totalisant 2 097 bulletins (59,02%). En deuxième position, Xavier Argenton (Divers) a engrangé 40,97% des suffrages. Cette victoire au premier tour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Parthenay, ce décor pose les bases. Les forces d'opposition devront améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche afin de renverser cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.