Résultat de l'élection municipale 2026 à Passa : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Passa [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Passa sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Passa.
L'actu des élections municipales 2026 à Passa
11:44 - Quels étaient les résultats des élections à Passa il y a une semaine ?
Les élections municipales 2026 à Passa ont vu Laurent Girbau terminer en tête dimanche dernier avec 43,30 % des voix. Dans son sillage, Céline Davesa a obtenu la seconde place avec 34,36 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Patrick Bellegarde s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Passa, le vote a enregistré une participation de 70,09 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Passa
Le deuxième tour des élections municipales à Passa a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurent Girbau
Divers
AGIR POUR PASSA
|
|
Patrick Bellegarde
Divers
UNIS POUR PASSA POURSUIVONS ENSEMBLE
|
|
Céline Davesa
Divers
ENSEMBLE DECIDONS L'AVENIR DE PASSA
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Passa
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent GIRBAU (Ballotage) AGIR POUR PASSA
|252
|43,30%
|Céline DAVESA (Ballotage) ENSEMBLE DECIDONS L'AVENIR DE PASSA
|200
|34,36%
|Patrick BELLEGARDE (Ballotage) UNIS POUR PASSA POURSUIVONS ENSEMBLE
|130
|22,34%
|Participation au scrutin
|Passa
|Taux de participation
|70,09%
|Taux d'abstention
|29,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|600
Source : ministère de l’Intérieur
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