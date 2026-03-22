Résultat de l'élection municipale 2026 à Passa : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Passa

Le deuxième tour des élections municipales à Passa a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurent Girbau
Laurent Girbau Divers
AGIR POUR PASSA
  • Laurent Girbau
  • Lucette Cruzet
  • José Ortiz
  • Eve Bernole
  • Mathieu Roque
  • Marie Buxeda
  • Germain Bocktaels
  • Monique Nogues
  • Florian Boeuf
  • Véronique Humbert
  • Kevin Chiarotto
  • Manon Gasquez
  • Loïc Maignan
  • Lucie Simon
  • Hadrien Bailly
  • Alexandra Guitard
  • Claude Bonaventure
Patrick Bellegarde
Patrick Bellegarde Divers
UNIS POUR PASSA POURSUIVONS ENSEMBLE
  • Patrick Bellegarde
  • Claudine Carasco
  • Patrick François
  • Fabienne Guisset
  • Manuel Culebras
  • Cathy Rodriguez
  • Jean-Stéphane Zajac
  • Géraldine Klein
  • Philippe Sicart
  • Léonore Doffémont
  • Mickaël Rodriguez
  • Linda Belmahi
  • Sébastien Romeu
  • Nathalie Ghelfi
  • Thierry Daviot
Céline Davesa
Céline Davesa Divers
ENSEMBLE DECIDONS L'AVENIR DE PASSA
  • Céline Davesa
  • Renaud Rovira
  • Sandrine Pujol
  • Claude Sanguignol
  • Nathalie Randon
  • Hubert Jost
  • Melanie Sparapani
  • Thierry Lizano
  • Christine Asuncion
  • Jean-François Poucet
  • Marie-Noëlle Hertel Dupont
  • Benoit Spiaggia
  • Sylvie Moreno
  • Frederic Bart
  • Claire Davioud
  • David Asuncion
  • Rose Garcia

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Passa

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent GIRBAU
Laurent GIRBAU (Ballotage) AGIR POUR PASSA 		252 43,30%
Céline DAVESA
Céline DAVESA (Ballotage) ENSEMBLE DECIDONS L'AVENIR DE PASSA 		200 34,36%
Patrick BELLEGARDE
Patrick BELLEGARDE (Ballotage) UNIS POUR PASSA POURSUIVONS ENSEMBLE 		130 22,34%
Participation au scrutin Passa
Taux de participation 70,09%
Taux d'abstention 29,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 600

Source : ministère de l’Intérieur

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