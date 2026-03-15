Résultat de l'élection municipale 2026 à Passy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Passy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Passy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Passy.
L'actu des élections municipales 2026 à Passy
13:09 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Passy ?
Quelle avait été l'issue des dernières élections municipales à Passy ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Raphaël Castéra (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 42,25% des voix. Juste derrière, André Pasteris (Divers) a engrangé 23,29% des bulletins valides. Patrick Kollibay (Divers droite) était à la troisième place, obtenant 626 bulletins (18,69%). Cet écart visible semblait annoncer un rapport de force très net au terme du 1er round. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Raphaël Castéra l'a finalement emporté avec 1 923 bulletins (61,61%), face à André Pasteris qui a obtenu 1 198 électeurs inscrits (38,38%). Divers gauche a certainement profité des votes des listes éliminées, engrangeant 508 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Elections à Passy : les horaires des 10 bureaux de vote
Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Passy. En 2026, les votants de Passy sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Passy est mise à disposition ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Passy
|Tête de listeListe
|
Catherine Parcevaux Fivel
Liste divers droite
ECOUTER ET AGIR POUR PASSY
|
|
Raphaël Castéra
Liste divers gauche
REUSSIR POUR PASSY
|
|
André Pasteris
Liste divers droite
PASSY PASSION
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raphaël Castéra (27 élus) Réussir pour passy
|1 923
|61,61%
|
|André Pasteris (6 élus) Passypassion
|1 198
|38,38%
|
|Participation au scrutin
|Passy
|Taux de participation
|37,84%
|Taux d'abstention
|62,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 237
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raphaël Castéra Réussir pour passy
|1 415
|42,25%
|André Pasteris Passypassion
|780
|23,29%
|Patrick Kollibay Entreprendre innover réussir pour passy
|626
|18,69%
|Laurent Nardi Passy vraiment a gauche
|528
|15,76%
|Participation au scrutin
|Passy
|Taux de participation
|40,29%
|Taux d'abstention
|59,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 441
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Kollibay (22 élus) Union et ambitions pour passy
|1 330
|29,56%
|
|Anne-Marie Berlioux (4 élus) Construisons un avenir pour passy
|1 264
|28,09%
|
|Guy Sansano (3 élus) Passy, passyonnément
|841
|18,69%
|
|Michel Duby (2 élus) Du bon sens pour passy
|553
|12,29%
|
|Laurent Nardi (2 élus) Rassemblement vraiment a gauche
|511
|11,35%
|
|Participation au scrutin
|Passy
|Taux de participation
|57,86%
|Taux d'abstention
|42,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,09%
|Nombre de votants
|4 691
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Kollibay Union et ambitions pour passy
|1 046
|23,40%
|Anne-Marie Berlioux Construisons un avenir pour passy
|743
|16,62%
|Guy Sansano Passy, passyonnément
|722
|16,15%
|Michel Duby Du bon sens pour passy
|668
|14,94%
|Laurent Nardi Rassemblement vraiment a gauche
|667
|14,92%
|Philippe Beghein Passy, une montagne d'actions
|623
|13,94%
|Participation au scrutin
|Passy
|Taux de participation
|57,90%
|Taux d'abstention
|42,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,79%
|Nombre de votants
|4 694
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