Résultat de l'élection municipale 2026 à Passy : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Passy

Tête de listeListe
Catherine Parcevaux Fivel
Catherine Parcevaux Fivel Liste divers droite
ECOUTER ET AGIR POUR PASSY
  • Catherine Parcevaux Fivel
  • Alexis Mosimann
  • Anabela Dos Santos Fernandes de Carvalho
  • Philippe Pernin
  • Mathilde Laoust
  • Serge Costa
  • Badiaa Herve
  • Colin Calvo
  • Ludivine Springer
  • Gilles Petitjean Genaz
  • Chantal Callens
  • Brian Ferreira
  • Véronique Malczuk
  • Bastien Berthet
  • Patricia Benand
  • Michel Maret
  • Pascale Thiebaut
  • Christian Favre
  • Véronique Mosimann
  • Pascal Grosset-Janin
  • Sandrine Roch Felisaz
  • Denis Reynaud
  • Monique Poullot
  • Michel Roiesnel
  • Marie-Agnès Fournier
  • Jean-Sébastien Herve
  • Orélie Payraud
  • Xavier Bader
  • Gisèle Berger
  • Eric Devillaz
  • Danièle Dumax-Baudron
  • Bertrand Filippin
  • Fanny Legon
  • Sébastien Roux
  • Anne-Marie Favre
Raphaël Castéra
Raphaël Castéra Liste divers gauche
REUSSIR POUR PASSY
  • Raphaël Castéra
  • Vanessa Tournier
  • Clément Valentin
  • Christèle Rébet
  • Ludovic Ducerf
  • Cécile Reguis
  • Jean Fontaine
  • Delphine Chatrian
  • Jean-Yves Demelun
  • Natacha Chakhaloff
  • Patrick Amadei
  • Lisa Grosset
  • Taouffig Dous
  • Annette Bordon
  • Ludovic Pichon
  • Véronique Vizet
  • Pierre Morel
  • Anne-Marie Fontaine
  • Jean-Pierre Morin
  • Pauline Thierriaz
  • Tristan Gonzalez
  • Elise Fayard
  • Maurice Sadzot
  • Muriel Ravelojaona
  • Sébastien Simond
  • Laurence Rech
  • Nicolas Poulain
  • Aurélie Le Navenan
  • Gaël Armand
  • Céline Sicoli
  • Rémi Klein
  • Belgin Cetin
  • André Thimjo
  • Liliane Duval
  • Xavier Pognant
André Pasteris
André Pasteris Liste divers droite
PASSY PASSION
  • André Pasteris
  • Pauline Bouvier
  • Fabrice Dugerdil
  • Annick Cachat
  • Jean-Pierre Gallioz
  • Nadine Perrin
  • Gérard Delemontex
  • Valéry Maziere
  • David Cabarat
  • Valérie Gillieron
  • Jean-Lou Fabbro
  • Marie-Joëlle Challamel
  • Nicolas Francois
  • Fabienne Bellante
  • Mathieu Gavard
  • Marie Jeanne Athurion-Bantigny
  • Serdar Kilicaslan
  • Léane Mosca
  • Zohir Zouaoui
  • Nadège Monnin Racloz
  • David Hache
  • Marie Gasser
  • Eric Fleurant
  • Marie-Pierre Ravasi
  • David Fery
  • Laurence Brondex
  • Frank Mosca
  • Laëtitia Soudan
  • Carlos Silva
  • Valérie Brunet Bernard
  • Cédric Gaillard
  • Cédrine Parcevaux
  • Patrick Padelli

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël Castéra
Raphaël Castéra (27 élus) Réussir pour passy 		1 923 61,61%
  • Raphaël Castéra
  • Christèle Rébet
  • Jean Fontaine
  • Annette Bordon
  • Alain Roger
  • Belgin Cetin
  • André Thimjo
  • Delphine Chatrian
  • Clément Valentin
  • Nadejda Handzhiev
  • Jean-Yves Demelun
  • Vanessa Tournier
  • Rémi Klein
  • Aurélie Le Navenan
  • Maurice Sadzot
  • Céline Sicoli
  • Romain Bonnet
  • Claire Metral
  • Patrick Amadei
  • Véronique Vizet
  • Ludovic Pichon
  • Liliane Duval
  • Taouffig Dous
  • Véronique Naumovic
  • Ludwig Bianchin
  • Renée Trachez-Gicquel
  • Bruno Valentin
André Pasteris
André Pasteris (6 élus) Passypassion 		1 198 38,38%
  • André Pasteris
  • Nadine Cantele
  • Fabrice Dugerdil
  • Jocelyne Berruex
  • Olivier Doré
  • Marie-Charlotte Aubry
Participation au scrutin Passy
Taux de participation 37,84%
Taux d'abstention 62,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 237

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël Castéra
Raphaël Castéra Réussir pour passy 		1 415 42,25%
André Pasteris
André Pasteris Passypassion 		780 23,29%
Patrick Kollibay
Patrick Kollibay Entreprendre innover réussir pour passy 		626 18,69%
Laurent Nardi
Laurent Nardi Passy vraiment a gauche 		528 15,76%
Participation au scrutin Passy
Taux de participation 40,29%
Taux d'abstention 59,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 441

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Kollibay
Patrick Kollibay (22 élus) Union et ambitions pour passy 		1 330 29,56%
  • Patrick Kollibay
  • Nadine Cantele
  • Philippe Drevon
  • Albanne Lemperriere
  • Gérard Delemontex
  • Nicole Vaucher
  • Paul Dugerdil
  • Stéphanie Piedvin
  • André Payraud
  • Myriam Rech
  • Valentin Durand-Warembourg
  • Pascale Jasak
  • Daniel Duret
  • Christiane Daudin
  • Fabrice Payraud
  • Ophélie Nier
  • Olivier Vezinhet
  • Danièle Dumax-Baudron
  • Michel Pitzalis
  • Sylvie Campoy
  • Michel Metivier
  • Monique Poullot
Anne-Marie Berlioux
Anne-Marie Berlioux (4 élus) Construisons un avenir pour passy 		1 264 28,09%
  • Anne-Marie Berlioux
  • Yannick Le Gall
  • Christele Rebet
  • Hervé Bosson
Guy Sansano
Guy Sansano (3 élus) Passy, passyonnément 		841 18,69%
  • Guy Sansano
  • Martine Perroud Née Chareyre
  • Pierre Gueguen
Michel Duby
Michel Duby (2 élus) Du bon sens pour passy 		553 12,29%
  • Michel Duby
  • Annette Bordon
Laurent Nardi
Laurent Nardi (2 élus) Rassemblement vraiment a gauche 		511 11,35%
  • Laurent Nardi
  • Sylvie Brianceau
Participation au scrutin Passy
Taux de participation 57,86%
Taux d'abstention 42,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,09%
Nombre de votants 4 691

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Kollibay
Patrick Kollibay Union et ambitions pour passy 		1 046 23,40%
Anne-Marie Berlioux
Anne-Marie Berlioux Construisons un avenir pour passy 		743 16,62%
Guy Sansano
Guy Sansano Passy, passyonnément 		722 16,15%
Michel Duby
Michel Duby Du bon sens pour passy 		668 14,94%
Laurent Nardi
Laurent Nardi Rassemblement vraiment a gauche 		667 14,92%
Philippe Beghein
Philippe Beghein Passy, une montagne d'actions 		623 13,94%
Participation au scrutin Passy
Taux de participation 57,90%
Taux d'abstention 42,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,79%
Nombre de votants 4 694

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