Résultat municipale 2026 à Passy (74190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Passy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Passy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Passy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël CASTÉRA
Raphaël CASTÉRA (25 élus) REUSSIR POUR PASSY 		2 391 50,86%
  • Raphaël CASTÉRA
  • Vanessa TOURNIER
  • Clément VALENTIN
  • Christèle RÉBET
  • Ludovic DUCERF
  • Cécile REGUIS
  • Jean FONTAINE
  • Delphine CHATRIAN
  • Jean-Yves DEMELUN
  • Natacha CHAKHALOFF
  • Patrick AMADEI
  • Lisa GROSSET
  • Taouffig DOUS
  • Annette BORDON
  • Ludovic PICHON
  • Véronique VIZET
  • Pierre MOREL
  • Anne-Marie FONTAINE
  • Jean-Pierre MORIN
  • Pauline THIERRIAZ
  • Tristan GONZALEZ
  • Elise FAYARD
  • Maurice SADZOT
  • Muriel RAVELOJAONA
  • Sébastien SIMOND
Catherine PARCEVAUX FIVEL
Catherine PARCEVAUX FIVEL (5 élus) ECOUTER ET AGIR POUR PASSY 		1 490 31,70%
  • Catherine PARCEVAUX FIVEL
  • Alexis MOSIMANN
  • Anabela DOS SANTOS FERNANDES DE CARVALHO
  • Philippe PERNIN
  • Mathilde LAOUST
André PASTERIS
André PASTERIS (3 élus) PASSY PASSION 		820 17,44%
  • André PASTERIS
  • Pauline BOUVIER
  • Fabrice DUGERDIL
Participation au scrutin Passy
Taux de participation 53,81%
Taux d'abstention 46,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 4 813

Source : ministère de l’Intérieur

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