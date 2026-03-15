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19:21 - Les défis socio-économiques de Passy et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Passy se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 10 852 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 183 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 926 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (25,06%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 655 résidents étrangers, Passy est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,76%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 560 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Passy, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quelle est la place du RN à Passy ? Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des élections municipales à Passy en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 22,82% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 42,24% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 18,50% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste validait 39,33% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 32,18% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 36,08% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il achèvera sa course avec 41,06% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Passy : le point sur l'abstention La participation s'élevait à 40,29 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Passy, un score dans la norme, de nombreux électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de l'épidémie de Covid. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 73,40 %. Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais il est intéressant d'étudier la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 42,85 % au premier tour en 2022 à 66,15 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 52,05 % (51,49 % en France). Regarder ce parcours lors des dernières élections permet de ranger Passy comme une contrée assez peu mobilisée. En ce jour d'élections municipales à Passy, cette contingence sera en tout cas très observée.

15:59 - Passy : retour sur la dernière année électorale en date En juin 2024, les élections législatives à Passy avaient placé en tête Charles Prats (Union de l'extrême droite) avec 36,08% au premier tour, devant Xavier Roseren (Majorité présidentielle) avec 30,43%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Xavier Roseren (Ensemble !), avec 58,94%. Les élections européennes précédemment à Passy avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,18%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 15,53% des voix. La physionomie politique de Passy a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - À Passy, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à le centre-droit Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Passy plébiscitaient Xavier Roseren (Ensemble !) avec 27,13% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,67% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Passy plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 25,22% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 22,82%. Lors de la finale de l'élection à Passy, les électeurs accordaient 57,76% pour Emmanuel Macron, contre 42,24% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Passy s'affirme comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Les impôts ont-ils été contenus à Passy avant les élections municipales de 2026 ? En matière d'impôts locaux à Passy, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 903 € en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 979 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à 30,95 % en 2024 (contre environ 17,45 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 638 360 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 3,46431 millions d'euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 19,13 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Passy ? Quelle avait été l'issue des dernières élections municipales à Passy ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Raphaël Castéra (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 42,25% des voix. Juste derrière, André Pasteris (Divers) a engrangé 23,29% des bulletins valides. Patrick Kollibay (Divers droite) était à la troisième place, obtenant 626 bulletins (18,69%). Cet écart visible semblait annoncer un rapport de force très net au terme du 1er round. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Raphaël Castéra l'a finalement emporté avec 1 923 bulletins (61,61%), face à André Pasteris qui a obtenu 1 198 électeurs inscrits (38,38%). Divers gauche a certainement profité des votes des listes éliminées, engrangeant 508 voix supplémentaires entre les deux tours.