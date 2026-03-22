Résultat de l'élection municipale 2026 à Pau : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pau

Le deuxième tour des élections municipales à Pau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François Bayrou
François Bayrou Liste divers centre
NOUS AIMONS PAU
  • François Bayrou
  • Sabine Poillion
  • Mohamed Amara
  • Patricia Wolfs
  • Philippe Arraou
  • Clarisse Johnson Le Loher
  • Jean-Marc Grussaute
  • Nadia Grammontin
  • Jean Lacoste
  • Josy Poueyto
  • Sulaymân Khalef
  • Laurence Farreng
  • Éric Saubatte
  • Véronique Lipsos-Sallenave
  • Régis Laurand
  • Marie-Laure Mestelan
  • Kenny Bertonazzi
  • Bénédicte Duport
  • Thibault Cheneviere
  • Françoise Marteel
  • Sébastien Ayerdi
  • Béatrice Jouhandeaux
  • Christian Lesport
  • Lise Arricastre
  • Pascal Giraud
  • Brigitte Andrieu
  • Laurent Jubier
  • Evelyne Mahou Mauhourat
  • Simon Bude
  • Chengjie Pène
  • Thomas Huerga
  • Néjia Bouchannafa
  • Xavier Lalande
  • Christelle Bonnemason-Carrère
  • Patrice Bartolomeo
  • Béatrice Bourguinat
  • Antoine Chevalier
  • Stéphanie Dumas
  • Elie Firah
  • Gaëlle Abadie
  • David Torres
  • Catherine Louvet
  • Philippe Pouget
  • Sarah Fauthoux
  • Guillaume Dutheil
  • Bernadette Abid
  • Amine Amrani
  • Laurence Laplace
  • Philippe Maennel
  • Sandrine Célébrin
  • Bertrand Candoré
  • Ceyda Ozyurt
  • Jean-Baptiste Sennes
  • Claire Bacqué
  • Denys de Béchillon
Jérôme Marbot
Jérôme Marbot Liste d'union à gauche
NOUVELLE ÈRE
  • Jérôme Marbot
  • Emmanuelle Camelot
  • Medhy Jabrane
  • Marion Bussy
  • Ivan Lanta
  • Marianne Lajarige
  • Franck Lamas
  • Cécile Faure
  • Frédéric Planells
  • Stéphanie Maza
  • Michel Rebelle
  • Émilie Alonso
  • Bernard Lamblin
  • Julie Burdin
  • Stéphane Estanguet
  • Nathalie Cabannes
  • Mounir Hajbi
  • Nathalie Torrejon
  • Sylvain Brévart
  • Naïma Baazizi
  • Tuncay çilgi
  • Sylviane Mazéas Dolorea
  • Michel Rietsch
  • Anne-Marie Batcabe
  • Frédéric Garcia
  • Virginie Leenknegt
  • Frédéric Lahore
  • Clémentine Chetaud
  • Éric Frasca
  • Marie-Claire Carresse
  • Maverick Martins
  • Nicole Biron
  • Lambert Georges Mopenzo'Suaka
  • Marie-Rosa Cabanillas
  • Abdelhziz Mostefasba
  • Claire Steins
  • Morgan Lechhab Vacossin
  • Ève Dubus
  • Dominique Boucheau
  • Aline Morize-Rielland
  • Bertrand Loudet
  • Carole Dufossez
  • Erwan Salmon
  • Christine Freches
  • Bertrand Ottmer
  • Sylvie Gibergues
  • Fabien Jovovic
  • Marianne Ligou
  • Tom Lesport--Torrejon
  • Danièle Iriart
  • Cédric Dienot
  • Frédérique Espagnac
  • Emeric Gardelle
  • Sylvaine Peyras
Margaux Taillefer
Margaux Taillefer Liste du Rassemblement National
L'ESPÉRANCE POUR PAU
  • Margaux Taillefer
  • Pierre Dussaut
  • Christine Sylvie Boisseau-Deschouarts
  • Dylan Guichaoua
  • Anne Castera
  • Maxime Riguidel
  • Caroline Bosmorin
  • David Ponsard Vidal
  • Marjorie Jeanson
  • Gabriel Rey
  • Evelyne Casenave
  • Yann Dartique
  • Corinne Dupas
  • Frédéric Wörgötter
  • Céline Barrau
  • Carlos Osorio
  • Simone Lepage
  • Sébastien Morand
  • Karine Miramon
  • Olivier Dunant
  • Louise Marchand
  • Denis Skrok
  • Delphine Pineau
  • Mikaël Manier
  • Jessica Prignon
  • Philippe Boëll
  • Véronique Vergnac
  • Eric Louis
  • Patricia Quincampoix
  • Fernand Lahon
  • Pauline Rey
  • Lionel Huet
  • Florence Guichaoua
  • Alexandre Rey
  • Dominique Irsutti
  • Jean-Paul Grisé
  • Cécile Faure
  • Denevan Fouquet
  • Annie Cuillerat
  • Jérémie Bonnery
  • Jacqueline Maysounave
  • Xan Guichaoua
  • Nicole Collinet-Ourthe
  • Thierry Regnier
  • Marie-Hélène Fourticq-Esqueoute
  • Claude Mauront
  • Maria Dubois
  • Pierre Gorde
  • Jeanne Baradat
  • Michel Ferriz
  • Marie-Madeleine Candau
  • Joseph Gabach
  • Nathalie Ariza
  • Cédric Prête
  • Annie Dumas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pau

Tête de listeListe Voix % des voix
François BAYROU
François BAYROU (Ballotage) NOUS AIMONS PAU 		8 851 33,83%
Jérôme MARBOT
Jérôme MARBOT (Ballotage) NOUVELLE ÈRE 		6 884 26,31%
Margaux TAILLEFER
Margaux TAILLEFER (Ballotage) L'ESPÉRANCE POUR PAU 		4 255 16,26%
Pascal BONIFACE
Pascal BONIFACE PAU, C'EST VOUS ! 		2 288 8,74%
Jean-François BLANCO
Jean-François BLANCO PAU INSOUMISE ECOLOGISTE ET CITOYENNE 		1 841 7,04%
Philippe ARRAOU
Philippe ARRAOU ARRAOU AVEC VOUS 		1 610 6,15%
Cyrille MARCONI
Cyrille MARCONI LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		435 1,66%
Participation au scrutin Pau
Taux de participation 54,96%
Taux d'abstention 45,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 26 759

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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