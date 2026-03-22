Résultat de l'élection municipale 2026 à Pau : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pau.
L'actu des élections municipales 2026 à Pau
11:52 - Quels étaient les résultats des municipales à Pau il y a une semaine ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Pau, c'est François Bayrou (Divers centre) qui est arrivé en tête en récoltant 33,83 % des bulletins valides. Ensuite, Jérôme Marbot (Union de la gauche) est arrivé en deuxième position avec 26,31 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Comme il y a six ans, François Bayrou est resté au sommet du classement, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 12 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Margaux Taillefer, étiquetée Rassemblement National, est arrivée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Pascal Boniface a obtenu 8,74 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. Enfin, concernant la participation à Pau, le rendez-vous électoral a vu 54,96 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pau
Le deuxième tour des élections municipales à Pau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François Bayrou
Liste divers centre
NOUS AIMONS PAU
|
|
Jérôme Marbot
Liste d'union à gauche
NOUVELLE ÈRE
|
|
Margaux Taillefer
Liste du Rassemblement National
L'ESPÉRANCE POUR PAU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pau
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François BAYROU (Ballotage) NOUS AIMONS PAU
|8 851
|33,83%
|Jérôme MARBOT (Ballotage) NOUVELLE ÈRE
|6 884
|26,31%
|Margaux TAILLEFER (Ballotage) L'ESPÉRANCE POUR PAU
|4 255
|16,26%
|Pascal BONIFACE PAU, C'EST VOUS !
|2 288
|8,74%
|Jean-François BLANCO PAU INSOUMISE ECOLOGISTE ET CITOYENNE
|1 841
|7,04%
|Philippe ARRAOU ARRAOU AVEC VOUS
|1 610
|6,15%
|Cyrille MARCONI LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|435
|1,66%
|Participation au scrutin
|Pau
|Taux de participation
|54,96%
|Taux d'abstention
|45,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|26 759
Source : ministère de l’Intérieur
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