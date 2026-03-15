Résultat municipale 2026 à Paucourt (45200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Paucourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Paucourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Paucourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno VAILLANT
Bruno VAILLANT (12 élus) Paucourt en action, au coeur de notre village 		333 59,68%
  • Bruno VAILLANT
  • Marine LHOMME
  • Guy MOREAU
  • Christèle VAILLANT
  • Charles TALENS
  • Corinne COSTES
  • Gautier DURDUX
  • Anne-Sophie CUNHA
  • David TORREGANO
  • Valerie POMMIER
  • Franck HONGNON
  • Annick BOYER
Gérard LORENTZ
Gérard LORENTZ (3 élus) BIEN VIVRE A PAUCOURT 		225 40,32%
  • Gérard LORENTZ
  • Aurélie CAPINHA
  • Jean-Yves MOUNIER
Participation au scrutin Paucourt
Taux de participation 80,45%
Taux d'abstention 19,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 576

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Loiret ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans le . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Paucourt