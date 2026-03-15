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19:18 - Paucourt : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Paucourt, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 27,04% de cadres supérieurs pour 920 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 47 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (89,16%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 58,20% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 37,46% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 589,12 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Paucourt, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux défis français.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Paucourt Le parti à la flamme n'était pas représenté à la dernière municipale à Paucourt il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 24,07% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,83% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 20,12% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN réunissait 59,45% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 33,98% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 41,08% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 59,81% lors du vote définitif et la victoire de Thomas Ménagé.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Paucourt La mobilisation s'élevait à 65,89 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Paucourt, une mobilisation très élevée alors que l'événement se déroulait en pleine pandémie de coronavirus. La présidentielle de 2022 a par la suite enregistré une participation très différente, s'élevant à 84,68 %. L'affluence pour les législatives, mesurée de son côté à 64,85 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 78,54 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 67,26 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée civiquement engagée. En ce jour d'élections municipales à Paucourt, cette donnée sera en tout cas observée de près.

15:59 - À Paucourt, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite En juin 2024, les élections législatives à Paucourt avaient placé en tête Thomas Ménagé (Rassemblement National) avec 41,08% au premier tour, devant Mélusine Harlé (Ensemble !) avec 21,21%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Thomas Ménagé culminant à 59,81% des suffrages exprimés sur place. Les Européennes précédemment à Paucourt avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,98%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 16,21% des suffrages. La préférence des électeurs de Paucourt a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Paucourt : ce qu'il faut comprendre En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Paucourt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,23% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,07%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en offrant 60,17% pour Emmanuel Macron, contre 39,83% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Paucourt plébiscitaient Jean-Michel Blanquer (Ensemble !) avec 26,90% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Thomas Ménagé (Rassemblement National) en première position avec 59,45% des suffrages. Cette physionomie politique de Paucourt laisse donc apparaître une place forte du courant central.

12:58 - Impôts locaux à Paucourt : une question brûlante à l'approche des municipales 2026 ? Si l'on observe la fiscalité de Paucourt, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 10,62 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 13 500 euros la même année, en net recul par rapport aux 155 300 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Paucourt atteint désormais un peu plus de 49,75 % en 2024 (contre 30,53 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Paucourt a représenté 1 159 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 901 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Paucourt L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Paucourt s'avère particulièrement éclairante. Dans la cité, le vote s'est déroulé par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste constituée, offrant ainsi aux votants la possibilité de panacher. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. Lors de la première manche électorale, Benjamin Cleret a recueilli le plus grand nombre de votes avec 392 soutiens (79,83%), devançant Jean-Luc Brémont qui a obtenu 79,22% des suffrages. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Muriel Paraskiova - Antonini, réunissant 388 voix (79,02%). Les deux candidats de tête se tenaient dans un mouchoir de poche. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les municipales 2026 à Paucourt, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à choisir leurs élus dans cette configuration si spéciale. Le mode de scrutin spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.