Résultat municipale 2026 à Pauillac (33250) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pauillac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pauillac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pauillac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Pierre BARRAUD
Philippe Pierre BARRAUD (22 élus) AGIR ENSEMBLE ET MAINTENANT 		1 021 51,00%
  • Philippe Pierre BARRAUD
  • Corinne POUGNAULT
  • Dominique FOUIN
  • Daniele MERIAN
  • Vincent SELLE
  • Patricia OSTIN
  • Bruno Pierre MARTIN
  • Elodie TAUZIER
  • Didier PONTET
  • Cynthia Adeline EVARISTE
  • Mickael RENARD
  • Heliane DUFORT
  • Bruno MINARD
  • Mouna AIT HAMMA
  • Denis NEMOFF
  • Lydie VANSTEENE
  • Jean Michel ROULET
  • Sabrina NOYRE
  • Michel CASTERA
  • Sophie MERLE
  • Gregory GENOT
  • Leslie BERROUET
Anne CHARRY
Anne CHARRY (7 élus) REVEILLONS PAUILLAC ! 		981 49,00%
  • Anne CHARRY
  • Grégoire DE FOURNAS
  • Karine LAURIER
  • Jérémy IFFLY
  • Marie-Nathalie GONCALVES-LEGRAND
  • Max DARGILAS
  • Florence CHADOURNE
Participation au scrutin Pauillac
Taux de participation 64,25%
Taux d'abstention 35,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Nombre de votants 2 060

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Gironde. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Pauillac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne CHARRY
Anne CHARRY (Ballotage) REVEILLONS PAUILLAC ! 		674 42,20%
Philippe Pierre BARRAUD
Philippe Pierre BARRAUD (Ballotage) AGIR ENSEMBLE ET MAINTENANT 		472 29,56%
Florent FATIN
Florent FATIN (Ballotage) pauillac demain 		451 28,24%
Julie COSTA
Julie COSTA POUR PAUILLAC 		0 0,00%
Participation au scrutin Pauillac
Taux de participation 61,80%
Taux d'abstention 38,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 18,48%
Nombre de votants 1 980

Villes voisines de Pauillac

En savoir plus sur Pauillac