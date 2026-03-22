Résultat municipale 2026 à Pauillac (33250) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pauillac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pauillac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pauillac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Pierre BARRAUD (22 élus) AGIR ENSEMBLE ET MAINTENANT
|1 021
|51,00%
|
|Anne CHARRY (7 élus) REVEILLONS PAUILLAC !
|981
|49,00%
|
|Participation au scrutin
|Pauillac
|Taux de participation
|64,25%
|Taux d'abstention
|35,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Nombre de votants
|2 060
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Pauillac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne CHARRY (Ballotage) REVEILLONS PAUILLAC !
|674
|42,20%
|Philippe Pierre BARRAUD (Ballotage) AGIR ENSEMBLE ET MAINTENANT
|472
|29,56%
|Florent FATIN (Ballotage) pauillac demain
|451
|28,24%
|Julie COSTA POUR PAUILLAC
|0
|0,00%
|Participation au scrutin
|Pauillac
|Taux de participation
|61,80%
|Taux d'abstention
|38,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|18,48%
|Nombre de votants
|1 980
Election municipale 2026 à Pauillac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pauillac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pauillac.
L'actu des élections municipales 2026 à Pauillac
18:38 - En marge de la dissolution, comment Pauillac a-t-elle voté ?
Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Pauillac demeurait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Pauillac avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,05%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 11,11% des votes. Les élections législatives à Pauillac quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Grégoire de Fournas (Rassemblement National) en tête avec 53,52% au premier tour, devant Pascale Got (Union de la gauche) avec 26,76%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Grégoire de Fournas culminant à 60,12% des suffrages exprimés sur place.
15:57 - Un résultat serré pour l'élection de 2020 à Pauillac
À Pauillac, les résultats des municipales de 2020 se sont révélés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Florent Fatin (Divers centre) a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 34,64% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Grégoire De Fournas (Rassemblement National) a obtenu 27,12% des votes. William Pouyalet (Divers) était à la troisième place, avec 415 voix (26,67%). Un large retard. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Florent Fatin l'a finalement emporté avec 625 bulletins (38,01%), face à William Pouyalet avec 33,57% des votants et Grégoire De Fournas réunissant 28,40% des votants. À la surprise générale, le candidat arrivé en deuxième position a réussi à remonter la pente avec des reports de voix significatifs, ce qui a rendu l'issue très serrée. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que William Pouyalet a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 130 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. L'équipe concurrente se doit absolument de récupérer les suffrages qui ont manqué aujourd'hui, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Le 2e tour de l'élection à Pauillac donne lieu à un duel serré
Selon les candidatures officielles pour le second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le duel final oppose donc ce dimanche Philippe Pierre Barraud sous l'étiquette LDIV ("Agir Ensemble Et Maintenant") et Anne Charry (LRN) et sa liste "Reveillons Pauillac !". En dépit d'un score supérieur à 10 %, Florent Fatin a décidé de se mettre en retrait de cette élection finale. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 4 bureaux de vote de la ville de Pauillac permettent aux 3 204 inscrits de s'exprimer.
11:59 - Un premier constat à Pauillac avec les résultats du 1er tour
Dimanche dernier à Pauillac, le scrutin s'est soldé par une participation de 61,80 % localement, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Anne Charry (Rassemblement National) qui a pris la pole position en récoltant 42,20 % des bulletins valides. À sa suite, Philippe Pierre Barraud s'est classé deuxième avec 29,56 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. Par ailleurs, avec 28,24 %, Florent Fatin s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Julie Costa a récolté 0,00 % des voix, ne lui permettant ni de se maintenir ni de fusionner.
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