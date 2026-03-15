Résultat municipale 2026 à Pauillac (33250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pauillac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pauillac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pauillac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne CHARRY
Anne CHARRY REVEILLONS PAUILLAC ! 		674 42,20%
Philippe Pierre BARRAUD
Philippe Pierre BARRAUD AGIR ENSEMBLE ET MAINTENANT 		472 29,56%
Florent FATIN
Florent FATIN pauillac demain 		451 28,24%
Julie COSTA
Julie COSTA POUR PAUILLAC 		0 0,00%
Participation au scrutin Pauillac
Taux de participation 61,80%
Taux d'abstention 38,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 18,48%
Nombre de votants 1 980

Source : ministère de l’Intérieur

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