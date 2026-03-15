Résultat municipale 2026 à Pauillac (33250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pauillac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pauillac, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pauillac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne CHARRY REVEILLONS PAUILLAC !
|674
|42,20%
|Philippe Pierre BARRAUD AGIR ENSEMBLE ET MAINTENANT
|472
|29,56%
|Florent FATIN pauillac demain
|451
|28,24%
|Julie COSTA POUR PAUILLAC
|0
|0,00%
|Participation au scrutin
|Pauillac
|Taux de participation
|61,80%
|Taux d'abstention
|38,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|18,48%
|Nombre de votants
|1 980
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Pauillac [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Pauillac en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Pauillac
19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pauillac
La composition démographique et la situation socio-économique de Pauillac déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec un taux de chômage de 19,43% et une densité de population de 227 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 252 euros/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1808 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 22,69% et d'une population étrangère de 21,39% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Pauillac mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,41% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.
17:57 - Le RN à Pauillac : quel résultat aux municipales 2026 ?
Le mouvement nationaliste avait obtenu 27,12% des bulletins exprimés lors de l'élection municipale à Pauillac en mars 2020. La liste revendiquait lors du deuxième tour 28,40% des bulletins exprimés. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 35,18% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 56,00% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 45,90% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite validait 64,41% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 48,05% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 53,52% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,12% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Pascale Got.
16:58 - Quelle abstention attendre à Pauillac aux municipales ?
Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales à Pauillac avait été marqué par une abstention de 49,05 %, en deçà de la moyenne nationale (la participation se limitant à 50,95 %) alors que commençait l'épidémie de Covid-19. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une abstention de 31,83 % localement. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les deux dernières élections législatives restent parfaitement comparables entre elles. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 55,72 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 40,43 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 52,39 %. En regardant l'ensemble, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une contrée souvent détournée des bureaux de vote. En ce jour de municipales à Pauillac, cette réalité sera en tout cas particulièrement scrutée.
15:59 - À Pauillac, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite
L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Pauillac s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste. Lors des européennes, le podium à Pauillac s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,05%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,11%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,83%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Grégoire de Fournas (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 53,52% au premier tour, devant Pascale Got (Union de la gauche) avec 26,76%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Grégoire de Fournas culminant à 60,12% des voix localement.
14:57 - Pauillac : coup d'oeil sur les scores de la dernière présidentielle en date
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Pauillac accordaient leurs suffrages à Grégoire de Fournas (RN) avec 45,90% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Grégoire de Fournas virant de nouveau en tête avec 64,41% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Pauillac qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 35,18% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 21,21%. Lors de la finale de l'élection à Pauillac, les électeurs accordaient 56,00% pour Marine Le Pen, contre 44,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Pauillac comme un territoire dominé par l'extrême droite.
12:58 - Comment a évolué la fiscalité à Pauillac pour les municipales ?
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Pauillac, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 16,22 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 216 600 euros, marquant une forte baisse face aux 884 000 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Pauillac a évolué pour se fixer à 41,37 % en 2024 (contre 22,91 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Pauillac s'est établi à environ 1 338 euros en 2024 (contre 1 089 € en 2020).
11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Pauillac
À l'occasion des élections municipales de 2020 à Pauillac, les résultats ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Florent Fatin (Divers centre) a creusé l'écart en obtenant 539 suffrages (34,64%). Juste derrière, Grégoire De Fournas (Rassemblement National) a rassemblé 27,12% des suffrages. Le podium a été complété par William Pouyalet (Divers), avec 415 suffrages (26,67%). Une nette distance. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Florent Fatin l'a finalement emporté avec 38,01% des bulletins, face à William Pouyalet rassemblant 33,57% des votants et Grégoire De Fournas obtenant 28,40% des bulletins. La consultation s'est au final avérée beaucoup plus serrée que prévu, le challenger parvenant à remonter la pente grâce à une bonne réserve de voix. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que William Pouyalet a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 130 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
09:57 - À quelle heure ferment les 4 bureaux de vote à Pauillac ?
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Pauillac sont les suivants : de 8 h à 18 h. Les élections municipales se déroulent ce dimanche à Pauillac. Ce scrutin a pour but de désigner les maires des 35 000 communes françaises. En comparaison, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Pauillac est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
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