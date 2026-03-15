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19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pauillac La composition démographique et la situation socio-économique de Pauillac déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec un taux de chômage de 19,43% et une densité de population de 227 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 252 euros/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1808 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 22,69% et d'une population étrangère de 21,39% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Pauillac mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,41% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le RN à Pauillac : quel résultat aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste avait obtenu 27,12% des bulletins exprimés lors de l'élection municipale à Pauillac en mars 2020. La liste revendiquait lors du deuxième tour 28,40% des bulletins exprimés. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 35,18% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 56,00% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 45,90% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite validait 64,41% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 48,05% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 53,52% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,12% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Pascale Got.

16:58 - Quelle abstention attendre à Pauillac aux municipales ? Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales à Pauillac avait été marqué par une abstention de 49,05 %, en deçà de la moyenne nationale (la participation se limitant à 50,95 %) alors que commençait l'épidémie de Covid-19. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une abstention de 31,83 % localement. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les deux dernières élections législatives restent parfaitement comparables entre elles. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 55,72 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 40,43 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 52,39 %. En regardant l'ensemble, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une contrée souvent détournée des bureaux de vote. En ce jour de municipales à Pauillac, cette réalité sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - À Pauillac, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Pauillac s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste. Lors des européennes, le podium à Pauillac s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,05%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,11%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,83%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Grégoire de Fournas (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 53,52% au premier tour, devant Pascale Got (Union de la gauche) avec 26,76%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Grégoire de Fournas culminant à 60,12% des voix localement.

14:57 - Pauillac : coup d'oeil sur les scores de la dernière présidentielle en date Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Pauillac accordaient leurs suffrages à Grégoire de Fournas (RN) avec 45,90% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Grégoire de Fournas virant de nouveau en tête avec 64,41% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Pauillac qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 35,18% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 21,21%. Lors de la finale de l'élection à Pauillac, les électeurs accordaient 56,00% pour Marine Le Pen, contre 44,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Pauillac comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité à Pauillac pour les municipales ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Pauillac, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 16,22 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 216 600 euros, marquant une forte baisse face aux 884 000 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Pauillac a évolué pour se fixer à 41,37 % en 2024 (contre 22,91 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Pauillac s'est établi à environ 1 338 euros en 2024 (contre 1 089 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Pauillac À l'occasion des élections municipales de 2020 à Pauillac, les résultats ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Florent Fatin (Divers centre) a creusé l'écart en obtenant 539 suffrages (34,64%). Juste derrière, Grégoire De Fournas (Rassemblement National) a rassemblé 27,12% des suffrages. Le podium a été complété par William Pouyalet (Divers), avec 415 suffrages (26,67%). Une nette distance. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Florent Fatin l'a finalement emporté avec 38,01% des bulletins, face à William Pouyalet rassemblant 33,57% des votants et Grégoire De Fournas obtenant 28,40% des bulletins. La consultation s'est au final avérée beaucoup plus serrée que prévu, le challenger parvenant à remonter la pente grâce à une bonne réserve de voix. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que William Pouyalet a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 130 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.