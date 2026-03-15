Résultat municipale 2026 à Paulhan (34230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Paulhan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Paulhan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Paulhan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude VALERO
Claude VALERO (21 élus) ENSEMBLE PAULHAN PASSIONNEMENT 		980 50,10%
  • Claude VALERO
  • Christine RICARD
  • Jean-Pierre BOUTONNIER-BOUSQUET
  • Isabelle GAVINET
  • Grégory GUERIN
  • Sophie ROYON
  • Marcel LAMBERT
  • Hélène DAVIT
  • Vincent BONSIGNORI
  • Mylène BOUISSON
  • Brice LENTHERIC
  • Véronique CAMPOY
  • Stéphane NEGRE
  • Véronique PONCE
  • Jacky DUMOUCHEL
  • Cécile MARCHESE
  • Léon JAURION
  • Martine BONNET
  • Jérôme GAUTRON
  • Julia PEREZ
  • Gilbert ESCOURBIAC
Mohamed NOUGOUM
Mohamed NOUGOUM (6 élus) RÉINVENTONS PAULHAN 		976 49,90%
  • Mohamed NOUGOUM
  • Aleksandra DJUROVIC
  • Bertrand ALEIX
  • Carine BALP COSTAL
  • Jean-Claude ROUSSÉ
  • Mélisa MARTINEZ
Participation au scrutin Paulhan
Taux de participation 61,48%
Taux d'abstention 38,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Nombre de votants 2 027

Source : ministère de l’Intérieur

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