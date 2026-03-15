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19:17 - Paulhan : municipales et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Paulhan comme partout. Avec ses 4 022 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 318 entreprises, Paulhan offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (21,73%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,25% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 424 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,77%, révélant une situation économique fragile. À Paulhan, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Paulhan Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Paulhan il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 36,25% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 62,08% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 31,89% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite obtenait 54,30% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 45,18% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 52,48% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 57,28% le dimanche suivant, et un siège remporté par Stéphanie Galzy.

16:58 - Les électeurs de Paulhan peu mobilisés lors des scrutins Lors des municipales de 2020, la participation à Paulhan s'était élevée à 50,76 % lors du premier tour, dans la moyenne nationale. C'étaient 1 560 votants qui s'étaient mobilisés, nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été rapporté à 74,37 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 49,68 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 63,94 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 42,94 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins participative que la moyenne. Pour cette municipale 2026, cette réalité à Paulhan sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Paulhan : retour sur les élections de 2024 Lors du match européen de 2024, les citoyens de Paulhan avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 45,18% des bulletins. Stéphanie Galzy (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Paulhan après la dissolution de l'Assemblée avec 52,48%. Aurélien Manenc (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 30,97%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphanie Galzy culminant à 57,28% des suffrages exprimés dans la localité. Une confirmation très claire des résultats des élections deux ans plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Paulhan : regard sur les résultats clés de la dernière présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Paulhan portaient leur choix sur Stéphanie Galzy (RN) avec 31,89% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stéphanie Galzy virant de nouveau en tête avec 54,30% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Paulhan plaçaient Marine Le Pen en tête avec 36,25% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 22,10%. Lors de la finale de l'élection à Paulhan, les électeurs accordaient 62,08% pour Marine Le Pen, contre 37,92% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Les premières municipales à Paulhan depuis la réforme fiscale Alors que les impôts locaux ont augmenté à Paulhan entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,83 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de près de 91 700 euros la même année, loin des 802 380 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Paulhan a évolué pour se fixer à environ 52,09 % en 2024 (contre 30,64 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Paulhan s'est chiffrée à 929 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 816 € relevés en 2020.

11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Claude Valero s'est imposé à Paulhan Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont plus que jamais influencés par le résultat des dernières élections à Paulhan. Au terme du premier tour à l'époque, Claude Valero (Divers) a fait la course en tête en rassemblant 51,11% des bulletins. En deuxième position, Aleksandra Djurovic (Divers) a obtenu 352 voix (23,15%). Gérard Garin-Michaud (Divers) était troisième, avec 286 électeurs (18,81%). Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Paulhan, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.