Résultat municipale 2026 à Paulhan (34230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Paulhan - Tour 1
- Election municipale 2026 à Paulhan [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Paulhan
- Paulhan (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Paulhan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Paulhan, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Paulhan [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude VALERO (21 élus) ENSEMBLE PAULHAN PASSIONNEMENT
|980
|50,10%
|
|Mohamed NOUGOUM (6 élus) RÉINVENTONS PAULHAN
|976
|49,90%
|
|Participation au scrutin
|Paulhan
|Taux de participation
|61,48%
|Taux d'abstention
|38,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,12%
|Nombre de votants
|2 027
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Paulhan [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Paulhan en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Paulhan
19:17 - Paulhan : municipales et dynamiques démographiques
Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Paulhan comme partout. Avec ses 4 022 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 318 entreprises, Paulhan offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (21,73%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,25% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 424 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,77%, révélant une situation économique fragile. À Paulhan, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.
17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Paulhan
Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Paulhan il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 36,25% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 62,08% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 31,89% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite obtenait 54,30% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 45,18% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 52,48% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 57,28% le dimanche suivant, et un siège remporté par Stéphanie Galzy.
16:58 - Les électeurs de Paulhan peu mobilisés lors des scrutins
Lors des municipales de 2020, la participation à Paulhan s'était élevée à 50,76 % lors du premier tour, dans la moyenne nationale. C'étaient 1 560 votants qui s'étaient mobilisés, nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été rapporté à 74,37 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 49,68 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 63,94 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 42,94 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins participative que la moyenne. Pour cette municipale 2026, cette réalité à Paulhan sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'issue du scrutin.
15:59 - Paulhan : retour sur les élections de 2024
Lors du match européen de 2024, les citoyens de Paulhan avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 45,18% des bulletins. Stéphanie Galzy (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Paulhan après la dissolution de l'Assemblée avec 52,48%. Aurélien Manenc (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 30,97%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphanie Galzy culminant à 57,28% des suffrages exprimés dans la localité. Une confirmation très claire des résultats des élections deux ans plus tôt d'une certaine manière.
14:57 - Paulhan : regard sur les résultats clés de la dernière présidentielle
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Paulhan portaient leur choix sur Stéphanie Galzy (RN) avec 31,89% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stéphanie Galzy virant de nouveau en tête avec 54,30% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Paulhan plaçaient Marine Le Pen en tête avec 36,25% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 22,10%. Lors de la finale de l'élection à Paulhan, les électeurs accordaient 62,08% pour Marine Le Pen, contre 37,92% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.
12:58 - Les premières municipales à Paulhan depuis la réforme fiscale
Alors que les impôts locaux ont augmenté à Paulhan entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,83 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de près de 91 700 euros la même année, loin des 802 380 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Paulhan a évolué pour se fixer à environ 52,09 % en 2024 (contre 30,64 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Paulhan s'est chiffrée à 929 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 816 € relevés en 2020.
11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Claude Valero s'est imposé à Paulhan
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont plus que jamais influencés par le résultat des dernières élections à Paulhan. Au terme du premier tour à l'époque, Claude Valero (Divers) a fait la course en tête en rassemblant 51,11% des bulletins. En deuxième position, Aleksandra Djurovic (Divers) a obtenu 352 voix (23,15%). Gérard Garin-Michaud (Divers) était troisième, avec 286 électeurs (18,81%). Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Paulhan, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Paulhan ?
Les 3 bureaux de vote de la localité de Paulhan ferment leurs portes à 18 h. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux électeurs de Paulhan de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la localité. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste des candidats aux municipales à Paulhan. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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