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19:18 - Paulx : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Paulx, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 042 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 96 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (86,70%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 36,72% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,80% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 168,44 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Paulx, les spécificités locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Paulx ? Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice lors de la dernière bataille municipale à Paulx en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 27,49% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 42,98% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 22,32% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Paulx comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 34,34% pour les européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 37,02% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 41,35% le dimanche suivant.

16:58 - Paulx : 53,70 % de votants aux dernières municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche à Paulx, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 53,70 % des électeurs se rendre aux bureaux de votes dans la commune, au-dessus de la moyenne nationale. 726 votants s'étaient alors mobilisés alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs en raison du Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été mesuré à 80,75 %. Il y a quatre ans, les législatives livraient pour leur part une participation de 48,58 % (47,51 % en France), avant de bondir à 67,58 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient attiré 49,05 % des électeurs (soit environ 696 votants). Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité apparaît donc plutôt comme une contrée assez participative. L'adhésion au scrutin des électeurs de Paulx constituera en conséquence un enjeu majeur pour cette municipale.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Paulx en 2024 Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Bastian Maldiney (Rassemblement National) en tête du peloton avec 37,02% au premier tour, devant Jean-Michel Brard (Divers droite) avec 34,61%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Jean-Michel Brard (Divers droite) jusqu'à la première place avec 58,65%. À l'occasion du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les citoyens de Paulx avaient cette fois donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 34,34% des bulletins. Le panorama politique de Paulx a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Paulx ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Paulx portaient leur choix sur Yannick Haury (Ensemble !) avec 25,23% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,91%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Paulx accordaient auparavant leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 33,30%, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 27,49%. Lors de la finale de l'élection à Paulx, les électeurs accordaient 57,02% pour Emmanuel Macron, contre 42,98% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Paulx comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Les contribuables de Paulx se prononceront-ils sur les impôts ? Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Paulx, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 422 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 265 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est resté figé à 27,81 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 6 400 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 153 390 € enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 11,01 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Christian Gauthier s'est imposé à Paulx Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Paulx se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour à l'époque, Christian Gauthier a distancé ses rivaux en recueillant 69,09% des bulletins. Sur la seconde marche, Sébastien Pluta a capté 30,90% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Christian Gauthier a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ce scrutin de 2026 à Paulx, cette dynamique a forcément dicté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition face à ce triomphe écrasant, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.