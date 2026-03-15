Résultat municipale 2026 à Paulx (44270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Paulx a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Paulx, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Paulx [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian GAUTHIER
Christian GAUTHIER (17 élus) CONTINUONS PAULX ENSEMBLE 		613 70,06%
  • Christian GAUTHIER
  • Sonia MUSSEAU
  • Raphaël COUGNAUD
  • Cindy MAYER
  • Sébastien PLUTA
  • Hélène OLIVIER
  • Jean-Luc POTIRON
  • Rébecca HARAN
  • Olivier GUILLOUX
  • Sophie PINLOU
  • Jean-Luc LECHAT
  • Michelle LEROSIER
  • Sébastien THOMAS
  • Sylvie RAFFLEGEAU
  • Frédéric GUIHAL
  • Monique RABREAU
  • Kévin LEBRETON
Laurent OLLIO
Laurent OLLIO (2 élus) Bien Vivre ensemble à PAULX 		262 29,94%
  • Laurent OLLIO
  • Martine CHIFFOLEAU
Participation au scrutin Paulx
Taux de participation 61,16%
Taux d'abstention 38,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Nombre de votants 904

Source : ministère de l’Intérieur

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