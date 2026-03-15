Résultat municipale 2026 à Pavilly (76570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pavilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pavilly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pavilly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François TIERCE
François TIERCE (24 élus) PAVILLY ÉNERGIE 		1 709 61,21%
  • François TIERCE
  • Mercedes MULET
  • Jimmy LEVESQUE
  • Emilie JACOB DELESCLUSE
  • Eddy LEFAUX
  • Christelle LEMONNIER
  • Laurent FOSSÉ
  • Aurélie CHEVALLIER
  • Raynald TOCQUEVILLE
  • Magali CAPRON
  • Alain AMIOT
  • Myriam HAVRET
  • Ahmed MERBAH
  • Laure VIGREUX
  • Jean-Luc QUÈVREMONT
  • Angélina CASCELLA
  • Christian DEMANNEVILLE
  • Delphine HONDIER
  • Laurent CARASCO
  • Gwénaëlle NICOL
  • Dominique LE MOING
  • Mathilde SÉNÉCHAL
  • Pierre MAERTEN
  • Séverine DELÉPINE
Agnès LARGILLET
Agnès LARGILLET (5 élus) Pavilly en commun 		1 083 38,79%
  • Agnès LARGILLET
  • Francis LÉCAUDÉ
  • Vanessa VINCENT-DUMESNIL
  • Benoit NICOLLE
  • Katy LÉCAUDÉ
Participation au scrutin Pavilly
Taux de participation 62,22%
Taux d'abstention 37,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 2 875

Source : ministère de l’Intérieur

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