En direct

19:20 - Démographie et politique à Pavilly, un lien étroit A mi-chemin des élections municipales, Pavilly fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 6 095 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité démographique. Ses 550 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (78,47%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 36,92% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 816 € par an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Ainsi, à Pavilly, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Pavilly ? Le parti à la flamme récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Pavilly en 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 34,86% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,27% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 31,57% au candidat RN au tour 1. Au second round, le parti nationaliste réunissait 47,60% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 44,86% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 44,65% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,62% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Gérard Leseul.

16:58 - Une abstention de 55,84 % à Pavilly aux dernières municipales Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Pavilly, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle essentiel sur les résultats. Aux municipales de 2020, la participation était allée jusqu'à 44,16 % lors du premier tour (un score dans la norme), en pleine pandémie à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 72,12 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 45,29 % au premier tour en 2022 à 64,69 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 50,04 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Si on suit la trajectoire globale, la ville se positionne donc sensiblement comme une contrée assez peu mobilisée.

15:59 - Pavilly : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Pavilly. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Pavilly avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,86% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Pavilly avaient ensuite placé en tête Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) avec 44,65% au premier tour, devant Gérard Leseul (Union de la gauche) avec 30,56%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Cyril Montier culminant à 51,62% des voix dans la localité.

14:57 - À Pavilly, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour l'extrême droite En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Pavilly tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 34,86% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,65%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,27% pour Marine Le Pen, contre 45,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Pavilly plébiscitaient Jean-Cyril Montier (RN) avec 31,57% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Gérard Leseul (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 52,40%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - La pression fiscale à Pavilly : une dynamique en hausse ces dernières années Pour ce qui concerne les contributions locales à Pavilly, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 753 euros en 2024 (dernières données en date) contre 529 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 55,08 % en 2024 (contre 23,06 % en 2020). Ce chiffre s'inscrit dans un cadre national où la moyenne avoisine les 40 %. Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 27 720 € en 2024, loin des 1,10315 million d'euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 19,58 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment François Tierce s'est imposé à Pavilly Les résultats du scrutin municipal précédent à Pavilly se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. À l'occasion du premier passage aux urnes, François Tierce (Divers) a viré en tête en obtenant 1 369 voix (64,85%). Dans la position de la principale opposante, Michèle Démares (Divers gauche) a rassemblé 18,00% des bulletins valides. Le podium a été complété par Maxime Da Silva (Divers gauche), rassemblant 17,14% des électeurs. Cette victoire sans appel du candidat Divers a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à Pavilly, ce décor pèsera irrémédiablement. Le camp adverse devra fournir un effort titanesque ce dimanche afin d'ébranler cette domination, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.