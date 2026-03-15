Résultat municipale 2026 à Payns (10600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Payns a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Payns, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Payns [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry BOUTRELLE
Thierry BOUTRELLE (12 élus) LISTE DES INTERETS COMMUNAUX 		354 58,13%
  • Thierry BOUTRELLE
  • Marylene POTAUFEUX
  • Renaud PARMENTIER
  • Francoise LEBRUN-HUTINEL
  • Gerard LACAILLE
  • Sophie DESCHAMPS
  • Pierre BERGERAT
  • Emilie SIMON
  • Nicolas BUQUET
  • Francoise REINHART
  • Fabrice ROUSSEL
  • Cynthia THIEL
Philippe VILLAIN
Philippe VILLAIN (3 élus) Nouvel élan pour Payns 		255 41,87%
  • Philippe VILLAIN
  • Christine MAÎTRE
  • Bruno DALLEMAGNE
Participation au scrutin Payns
Taux de participation 59,89%
Taux d'abstention 40,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 627

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Aube ont le plus voté...
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