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19:16 - Analyse socio-économique de Payns : perspectives électorales Quel portrait faire de Payns, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 578 logements pour 1 396 habitants, la densité de la commune est de 82 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 85 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 703 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (89,97%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 32,28% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 48,94% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 130,52 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Payns contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Payns Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à Payns il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 39,95% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 57,92% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 43,78% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 61,98% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 54,76% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 58,08% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 67,70% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Angélique Ranc.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Payns ? Il y a six ans à Payns, le premier tour de l'élection municipale avait vu 53,48 % des électeurs venir aux isoloirs dans la commune, au-dessus de la moyenne nationale. 522 votants s'étaient alors manifestés alors que l'épidémie de coronavirus semait le doute dans la population. Avec les présidentielles, les municipales restent en effet le moment où les électeurs votent le plus massivement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été mesuré à 78,06 %. En 2022, les législatives livraient quant à elles une participation de 51,26 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 71,22 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 57,74 % des électeurs. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune s'affiche in fine comme une contrée civiquement engagée. En ce jour d'élections municipales à Payns, cette réalité sera en tout cas suivie à la loupe.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Payns Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Payns avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (54,76%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 10,03% des voix. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Payns soutenaient en priorité Angélique Ranc (Rassemblement National) avec 58,08% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Angélique Ranc culminant à 67,70% des suffrages exprimés sur place. Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Payns demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, sans revirement par rapport à 2022.

14:57 - À Payns, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le Rassemblement national L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Payns se positionne comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Payns privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (39,95%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 22,08%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,92% pour Marine Le Pen, contre 42,08% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Payns plébiscitaient Angélique Ranc (RN) avec 43,78% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,98%.

12:58 - Fiscalité en hausse à Payns : un effet sur les municipales À Payns, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 603 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 510 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 38,56 % en 2024 (contre 19,14 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 3 500 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 168 900 euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 13,25 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Liste Des Interets Communaux" majoritaire à Payns À Payns, les résultats des municipales de 2020 se sont avérés très éclairants sur le paysage politique local. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Michel Sainton a devancé tous ses rivaux en rassemblant 64,29% des soutiens. Derrière, Olivier Gallois a recueilli 181 votes (35,70%). Cette victoire écrasante de Michel Sainton a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ces municipales 2026 à Payns, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le bloc minoritaire devra soulever des montagnes ce dimanche pour contester cette suprématie, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.