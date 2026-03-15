En direct

19:17 - Élections municipales à Pechbonnieu : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les habitants de Pechbonnieu peuvent-ils peser sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,34% et une densité de population de 637 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres, atteignant 32,30%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (16,33%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,85%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,96%), témoignent d'une population instruite à Pechbonnieu, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Pechbonnieu Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Pechbonnieu en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 20,41% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,97% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 18,60% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Pechbonnieu comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,57% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 34,25% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 35,25% lors du vote final.

16:58 - Pechbonnieu : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En marge de l'élection municipale, la valeur de la participation pèsera lourdement sur les résultats de Pechbonnieu. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 1 511 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 44,90 % (un score dans la norme) alors que le rendez-vous avait été maintenu dans un contexte d'épidémie de Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs suscité un fort engouement, avec 82,59 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 17,41 %). La mobilisation atteignait pour sa part 56,59 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 75,49 %, contre seulement 52,43 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste du pays.

15:59 - Comment a voté Pechbonnieu il y a deux ans ? La préférence des électeurs de Pechbonnieu a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (27,57%). Frank Khalifa (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Pechbonnieu après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 34,25%. Anne Stambach-Terrenoir (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 30,19%. Au second tour, c'est en revanche Anne Stambach-Terrenoir (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 35,25% des suffrages exprimés.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Pechbonnieu ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Pechbonnieu était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 29,82% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 20,65%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,03% pour Emmanuel Macron, contre 38,97% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Pechbonnieu accordaient leurs suffrages à Anne Stambach-Terrenoir (Nupes) avec 30,28% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jean-Luc Lagleize (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 54,94% des suffrages. Cette physionomie politique de Pechbonnieu laisse ainsi apparaître une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité locale à Pechbonnieu pour les municipales ? Pour ce qui est de la fiscalité de Pechbonnieu, la facture moyenne réglée par foyer fiscal a atteint 837 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 732 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 39,13 % en 2024 (contre près de 17,23 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 22 800 euros en 2024, contre 972 620 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 13,62 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Sabine Geil-Gomez gagnante de la dernière élection à Pechbonnieu Les résultats des dernières municipales à Pechbonnieu ont livré un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Sabine Geil-Gomez (Parti socialiste) a raflé la première place en récoltant 73,54% des soutiens. À ses trousses, Pierre Laffont (Divers droite) a recueilli 391 suffrages en sa faveur (26,45%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Sabine Geil-Gomez a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pechbonnieu, ce décor pose les bases. Renverser une majorité aussi écrasante sera le principal défi pour les opposants ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.