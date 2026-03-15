En direct

19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pédernec Quel portrait faire de Pédernec, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 891 habitants répartis dans 1 023 logements, cette localité présente une densité de 70 habitants/km². Ses 91 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la localité, 18,88% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,28% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,02% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,98% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 546,96 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Finalement, à Pédernec, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Le RN en posture de force à Pédernec pour la municipale 2026 Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Pédernec en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 26,08% des suffrages lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,52% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 15,43% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Pédernec comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,38% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 37,75% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 47,44% le dimanche suivant.

16:58 - Pédernec : 51,82 % d'abstention à la dernière élection municipale Six ans avant l'élection de ce dimanche à Pédernec, le premier tour du scrutin municipal avait vu 48,18 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid bousculait l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 79,46 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 58,90 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,61 % au premier tour, contre 51,86 % en 2022. Prendre du recul sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier Pédernec comme une commune fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France. Pour cette élection municipale 2026, cette particularité à Pédernec sera en définitive capitale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Pédernec La physionomie politique de Pédernec a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Pédernec avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 34,38% des bulletins. Noël Lude (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Pédernec après la dissolution de l'Assemblée avec 37,75%. Murielle Lepvraud (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 29,42%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Murielle Lepvraud (Union de la gauche), avec 52,56%.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Pédernec ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Pédernec comme une zone au paysage politique évolutif. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Pédernec était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 27,67% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 26,08%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,48% pour Emmanuel Macron, contre 42,52% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Pédernec accordaient leurs suffrages à Murielle Lepvraud (Nupes) avec 26,86% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,46% des suffrages.

12:58 - Fiscalité en hausse à Pédernec : une incidence sur les municipales En ce qui concerne la fiscalité locale de Pédernec, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 547 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 477 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 37,75 % en 2024 (contre environ 16,42 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point depuis 2020. Cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 26 350 € en 2024. Un total bien loin des 237 300 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 16,32 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Pédernec S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Pédernec peut être intéressant. Seule en lice, 'Pour pédernec, poursuivons ensemble' menée par Séverine Le Bras a sans surprise obtenu 484 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Pédernec, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. La naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux après cette élection sans réelle compétition. La liste des candidatures fournit assurément d'ores et déjà une première réponse.