Résultat municipale 2026 à Pédernec (22540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pédernec a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pédernec, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pédernec [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien LE PESSOT
Damien LE PESSOT (16 élus) Bien vivre à Pédernec 		646 63,27%
  • Damien LE PESSOT
  • Tiphen BODILIS
  • Vincent LE GAC
  • Sandra QUEMENER
  • Gildas LE ROUX
  • Eveline CARVENNEC
  • Michel-Marie DE GUILLEBON
  • Christine BALDINHO
  • Stéphane RIOU
  • Jacqueline FEUVRIER
  • Pascal LE PEUCH
  • Gisèle GUELLEC
  • Alexandre FINETTI
  • Gwenola LE MERRER
  • Patrick LE BLEVENNEC
  • Patricia MADIGOU
Hervé RANNOU
Hervé RANNOU (3 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR PÉDERNEC 		375 36,73%
  • Hervé RANNOU
  • Fanny TANGUY
  • Matthieu LE BIHAN
Participation au scrutin Pédernec
Taux de participation 68,81%
Taux d'abstention 31,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,09%
Nombre de votants 1 068

Source : ministère de l’Intérieur

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