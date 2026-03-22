Résultat municipale 2026 à Peipin (04200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Peipin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Peipin, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Peipin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Farid RAHMOUN
Farid RAHMOUN (15 élus) Imaginons ensemble le Peipin de demain 		445 55,49%
  • Farid RAHMOUN
  • Alexandra PUT
  • Xavier BOISSONNET
  • Alix PERRIN
  • Eric TEDESCHI
  • Sophie DUPARCHY
  • Jean-Marc DAUMAS
  • Charlotte ANSELMO
  • Fabien RODRIGUEZ
  • Amina LEGHRIBI
  • Julien CHANDRE
  • Marylise NICOLAS
  • Cédric COIMET
  • Christiane FERRERI
  • Christophe LECOMPERE
Frédéric DAUPHIN
Frédéric DAUPHIN (4 élus) PEIPIN CAP SUR L'AVENIR 		357 44,51%
  • Frédéric DAUPHIN
  • Sabine PTASZYNSKI
  • Philippe BOTALLA
  • Dorothée DUPONT
Participation au scrutin Peipin
Taux de participation 77,10%
Taux d'abstention 22,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 825

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Peipin - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Farid RAHMOUN
Farid RAHMOUN (Ballotage) Imaginons ensemble le Peipin de demain 		358 44,64%
Frédéric DAUPHIN
Frédéric DAUPHIN (Ballotage) PEIPIN CAP SUR L'AVENIR 		297 37,03%
Gwenael MAGGI
Gwenael MAGGI (Ballotage) Un autre chemin pour Peipin 		147 18,33%
Participation au scrutin Peipin
Taux de participation 76,15%
Taux d'abstention 23,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 814

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