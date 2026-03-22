Résultat municipale 2026 à Peipin (04200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Peipin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Peipin, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Peipin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Farid RAHMOUN (15 élus) Imaginons ensemble le Peipin de demain
|445
|55,49%
|
|Frédéric DAUPHIN (4 élus) PEIPIN CAP SUR L'AVENIR
|357
|44,51%
|
|Participation au scrutin
|Peipin
|Taux de participation
|77,10%
|Taux d'abstention
|22,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Nombre de votants
|825
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Peipin - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Farid RAHMOUN (Ballotage) Imaginons ensemble le Peipin de demain
|358
|44,64%
|Frédéric DAUPHIN (Ballotage) PEIPIN CAP SUR L'AVENIR
|297
|37,03%
|Gwenael MAGGI (Ballotage) Un autre chemin pour Peipin
|147
|18,33%
|Participation au scrutin
|Peipin
|Taux de participation
|76,15%
|Taux d'abstention
|23,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|814
Election municipale 2026 à Peipin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Peipin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Peipin.
L'actu des élections municipales 2026 à Peipin
18:35 - En marge de la dissolution, comment Peipin a-t-elle voté ?
L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Peipin demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, dans la droite ligne de la présidentielle 2022. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Peipin avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (46,85%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 12,44% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Christian Girard (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 48,58% au premier tour, devant Felix Blanc (Union de la gauche) avec 25,52%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christian Girard culminant à 57,46% des suffrages exprimés dans la commune.
15:57 - Municipales 2020 à Peipin : un résultat scellé dès le premier tour
À Peipin, les résultats des élections municipales il y a six ans ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Dès le dimanche du premier tour, Frédéric Dauphin a viré en tête en obtenant 51,74% des bulletins. À ses trousses, Farid Ahmed Rahmoun a rassemblé 276 voix (48,25%). Cette victoire au premier tour de Frédéric Dauphin a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette municipale 2026 à Peipin, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Les opposants devront améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche afin de remettre en cause cette domination, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour des élections à Peipin
Comme le précise la liste des candidats au second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la confrontation continue donc ce dimanche, avec la liste "Imaginons Ensemble Le Peipin De Demain" emmenée par Farid Rahmoun et Frédéric Dauphin avec la liste "Peipin Cap Sur L'avenir". À noter que Gwenael Maggi, qui pouvait concourir grâce à son score du premier tour, est absent. Les citoyens de la commune peuvent se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Peipin, pour passer au vote.
11:59 - L'élection a déjà livré un résultat instructif
Les élections municipales 2026 à Peipin ont vu Farid Rahmoun terminer en tête dimanche dernier avec 44,64 % des voix. Derrière, Frédéric Dauphin est arrivé en deuxième position avec 37,03 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Gwenael Maggi pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Peipin, le rendez-vous électoral a vu 76,15 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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