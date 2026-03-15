Résultat de l'élection municipale 2026 à Pélissanne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pélissanne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pélissanne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pélissanne.
L'actu des élections municipales 2026 à Pélissanne
13:09 - Une majorité Les Républicains issue du résultat des municipales de 2020 à Pélissanne
S'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Pélissanne peut être édifiant. À l'occasion du premier vote à l'époque, Pascal Montécot (Les Républicains) a imposé son rythme avec 52,44% des suffrages. Juste derrière, Brice Le Roux (Divers gauche) a engrangé 1 551 suffrages en sa faveur (33,47%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Pélissanne, cette géographie électorale a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante met l'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Pélissanne ?
Les 10 bureaux de vote de la ville de Pélissanne ferment leurs portes à 18 h. Les municipales se tiennent ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre de désigner les maires de toutes les communes françaises. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Ci-dessous, il est possible de parcourir la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Pélissanne. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pélissanne
|Tête de listeListe
|
Hervé Larminier
Liste divers droite
LE PÉLICAN BLEU
|
|
Pascal Montécot
Liste divers droite
ENSEMBLE AIMONS PELISSANNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Montécot (26 élus) Ensemble vivons pélissanne
|2 430
|52,44%
|
|Brice Le Roux (5 élus) Reunir pelissanne
|1 551
|33,47%
|
|Sylvain Beaume (2 élus) S'unir pour pelissanne
|652
|14,07%
|
|Participation au scrutin
|Pélissanne
|Taux de participation
|52,28%
|Taux d'abstention
|47,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 749
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Montécot (23 élus) Ensemble continuons pelissanne
|3 100
|52,60%
|
|Brice Le Roux (5 élus) Reunir pelissanne
|2 095
|35,55%
|
|Francis Granzotto (1 élu) Pelissanne autrement
|698
|11,84%
|
|Participation au scrutin
|Pélissanne
|Taux de participation
|70,71%
|Taux d'abstention
|29,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,11%
|Nombre de votants
|6 020
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