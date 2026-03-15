Résultat de l'élection municipale 2026 à Pélissanne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pélissanne

Tête de listeListe
Hervé Larminier
Hervé Larminier Liste divers droite
LE PÉLICAN BLEU
  • Hervé Larminier
  • Nathalie Genna
  • Cyrille Terrier
  • Carine Charoulet
  • Alban Triaire
  • Christelle Semoulin
  • Jean-Christophe Henry
  • Marine Vetroff
  • Jean-Pierre Langiu
  • Mireille Loubié
  • Remy Pinna
  • Alexia Marcantetti
  • Daniel Bouvier
  • Rima Martin
  • Patrice Ravat
  • Natacha Madureira
  • Joseph Caputo
  • Patricia Gea Ferrara
  • Jean Gérard Chevassu
  • Maryse Corriaux
  • Olivier Tarralle
  • Marie-Hélène Ravat
  • Julien Besson
  • Suzanne Morin
  • Christophe Holdrinet
  • Vanessa Vetroff
  • Jean-Luc Daoust
  • Annette Florand
  • Alain Marcantetti
  • Sabine Bonnet
  • Noa Portes
  • Isabelle Coppin
  • Horace Aiello
Pascal Montécot
Pascal Montécot Liste divers droite
ENSEMBLE AIMONS PELISSANNE
  • Pascal Montécot
  • Aurélie Nicolas
  • Éric Condé
  • Eugénie Gazzano-Françoise
  • Frédéric Bicheron
  • Armelle Puloc'h
  • Ludovic Huet-Arika
  • Stéphanie Volpini
  • Florian Blanchard
  • Ingrid Flé
  • Franck Tayssedre
  • Sandrine Chinappi
  • Aurélien Finart
  • Stéphanie Gouirand
  • Romain Séry
  • Corinne Roussel
  • Raphaël Silvan-Talpain
  • Chantal Pizoard
  • Gregory Krempp
  • Carole Bardaro
  • Philippe Pouzin
  • Sophia Toccafondi
  • Christophe Bride
  • Sanae El Kaoune
  • Christophe Fernandez
  • Anne Guillet
  • Jean Ronger
  • Gaëlle Fouillant
  • Enzo Rolando
  • Céline Hournon
  • Jean-Pierre Hernout
  • Brigitte Gambotti
  • François Bidault
  • Françoise Fernandez
  • Aurélien Jean-Desgraupes

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Montécot
Pascal Montécot (26 élus) Ensemble vivons pélissanne 		2 430 52,44%
  • Pascal Montécot
  • Hélène Mura
  • Éric Condé
  • Aurélie Nicolas
  • Frédéric Bicheron
  • Armelle Puloc'h
  • Éric Donzel
  • Ingrid Flé
  • Ludovic Baudry
  • Françoise Fernandez
  • Bernard Descaves
  • Corinne Roussel
  • Romain Séry
  • Lucy Lavison
  • David Piovesan
  • Chantal Pizoard
  • David Coltelli
  • Carole Bardaro
  • Franck Tayssedre
  • Christina Martinez
  • Guillaume Eymard
  • Corinne Séry
  • Christophe Fernandez
  • Catherine Ciret
  • Laurent Catani
  • Stéphanie Gouirand
Brice Le Roux
Brice Le Roux (5 élus) Reunir pelissanne 		1 551 33,47%
  • Brice Le Roux
  • Magalie Abdoun
  • Laurent Vasquez
  • Virginie Lamoureux Ludovico
  • Christophe Modica
Sylvain Beaume
Sylvain Beaume (2 élus) S'unir pour pelissanne 		652 14,07%
  • Sylvain Beaume
  • Marie Paule Pelletier
Participation au scrutin Pélissanne
Taux de participation 52,28%
Taux d'abstention 47,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 749

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Montécot
Pascal Montécot (23 élus) Ensemble continuons pelissanne 		3 100 52,60%
  • Pascal Montécot
  • Françoise Fernandez
  • Sylvain Beaume
  • Patricia Charlemagne
  • Frédéric Bicheron
  • Aline Sucetti
  • Eric Condé
  • Armelle Puloc'h
  • Ludovic Baudry
  • Corinne Roussel
  • Jacky Szule
  • Marie-Paule Pelletier
  • Grégory Reynaud
  • Ingrid Papa
  • Bernard Descaves
  • Hélène Mura
  • Frank Zouggar
  • Florence Rivière
  • David Piovesan
  • Corinne Séry
  • David Coltelli
  • Stéphanie Gouirand
  • René Delenclos
Brice Le Roux
Brice Le Roux (5 élus) Reunir pelissanne 		2 095 35,55%
  • Brice Le Roux
  • Cécile Perin
  • Max Gonzalez
  • Annie Pottiez
  • Jacques Aimone
Francis Granzotto
Francis Granzotto (1 élu) Pelissanne autrement 		698 11,84%
  • Francis Granzotto
Participation au scrutin Pélissanne
Taux de participation 70,71%
Taux d'abstention 29,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Nombre de votants 6 020

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