Résultat de l'élection municipale 2026 à Pendé : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pendé

Le deuxième tour des élections municipales à Pendé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Firmin
Philippe Firmin Divers
Agir pour notre commune
  • Philippe Firmin
  • Camille Ducrocq
  • Bernard Duponchelle
  • Camille Get
  • Jean-Michel Houard
  • Sophie Bureau
  • Sébastien Pruvost
  • Marie-France Macle
  • Jean-Claude Blondin
  • Brigitte Deloison
  • Hubert Get
  • Rose-Marie Blond
  • Romain Moncond'Huy
  • Julie Clercq
  • Gilbert Quennessen
  • Christiane Moncond'Huy
Jean-Michel Deloison
Jean-Michel Deloison Divers
UNE ALLIANCE POUR L'INTERET DE TOUS
  • Jean-Michel Deloison
  • Annick Bovin
  • Thierry Leclercq
  • Sylvie Chiara
  • Jean-Michel Delabie
  • Eliette Sauvage
  • Corentin Dufrien
  • Marie-Aimée Hurtel
  • Jean Dieudonne
  • Gerilise Guerville
  • Christophe Clercq
  • Régine Perque
  • Tony Clercq
  • Corinne Dumont
  • Alexandre Desenclos
  • Severine Lemonnier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pendé

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe FIRMIN
Philippe FIRMIN (Ballotage) Agir pour notre commune 		300 43,35%
Jean-Michel DELOISON
Jean-Michel DELOISON (Ballotage) ENSEMBLE, AGISSONS MAINTENANT ! 		207 29,91%
Thierry LECLERCQ
Thierry LECLERCQ (Ballotage) L'EXPERIENCE D'HIER, L'ELAN DE DEMAIN 		185 26,73%
Participation au scrutin Pendé
Taux de participation 79,17%
Taux d'abstention 20,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 703

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Somme ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Somme. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Pendé

En savoir plus sur Pendé