Résultat de l'élection municipale 2026 à Pendé : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pendé [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pendé sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pendé.
L'actu des élections municipales 2026 à Pendé
11:46 - Qui est en tête à Pendé avant le 2e tour de cette municipale 2026 ?
Lors du premier volet des municipales à Pendé, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 20,83 %. Pour ce premier tour, c'est Philippe Firmin qui a terminé premier en récoltant 43,35 % des voix. Ensuite, Jean-Michel Deloison a obtenu la seconde place avec 29,91 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré un ascendant très fort. Pour compléter ce tableau, avec 26,73 %, Thierry Leclercq est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pendé
Le deuxième tour des élections municipales à Pendé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Firmin
Divers
Agir pour notre commune
|
|
Jean-Michel Deloison
Divers
UNE ALLIANCE POUR L'INTERET DE TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pendé
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe FIRMIN (Ballotage) Agir pour notre commune
|300
|43,35%
|Jean-Michel DELOISON (Ballotage) ENSEMBLE, AGISSONS MAINTENANT !
|207
|29,91%
|Thierry LECLERCQ (Ballotage) L'EXPERIENCE D'HIER, L'ELAN DE DEMAIN
|185
|26,73%
|Participation au scrutin
|Pendé
|Taux de participation
|79,17%
|Taux d'abstention
|20,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|703
Source : ministère de l’Intérieur
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