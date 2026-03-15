En direct

19:20 - Pendé : élections municipales et dynamiques démographiques Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Pendé, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 9,66% d'agriculteurs pour 1 035 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 42 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 338 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 14,11% des résidents sont des enfants, et 10,72% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 39,47% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 58,28% des familles sont des couples sans enfant. Ainsi, Pendé incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Pendé Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Pendé en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 41,53% des suffrages lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 61,76% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 36,76% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste arrachait 52,16% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 49,30% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 55,33% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 59,70% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Matthias Renault.

16:58 - À Pendé, la participation s'annonce forte aux municipales Les archives de 2020 révèlent que 550 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Pendé, ce qui donnait un taux de participation de 65,24 %, un niveau remarquable alors que progressait le Covid. Il est en effet communément admis que l'élection municipale reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les Français participent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi rassemblé 76,22 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Il y a quatre ans, les législatives affichaient pour leur part une participation de 51,97 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 68,83 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 58,12 % des électeurs. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville soucieuse de voter. Au soir des municipales, la valeur de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Pendé.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Pendé a-t-elle voté ? Les Européennes du printemps 2024 à Pendé avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (49,30%), avec en deuxième position Jean Lassalle qui avait récolté 15,97% des votes. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Matthias Renault (Rassemblement National) en tête avec 55,33% au premier tour, devant Emmanuel Maquet (Les Républicains) avec 27,67%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Matthias Renault culminant à 59,70% des votes localement. .

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Pendé : les points à analyser En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Pendé voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 41,53% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 26,24%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,76% pour Marine Le Pen, contre 38,24% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Pendé portaient leur choix sur Nicolas Lottin (RN) avec 36,76% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Lottin virant de nouveau en tête avec 52,16% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Pendé une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Pendé Du côté de la fiscalité de Pendé, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 794 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 553 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 47,49 % en 2024 (contre 21,95 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 41 100 euros de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 134 100 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 13,78 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Agir Ensemble" majoritaire à Pendé À Pendé, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont révélés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier tour à l'époque, Bernard Ducrocq a pris l'ascendant sur ses rivaux en récoltant 55,92% des suffrages. Derrière, Jean-Michel Deloison a engrangé 188 votes (34,81%). Ce succès d'emblée de Bernard Ducrocq a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Pendé, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront décupler le nombre de voix favorables ce dimanche pour ébranler cette domination, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.