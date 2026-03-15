Résultat municipale 2026 à Pendé (80230) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pendé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pendé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pendé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe FIRMIN
Philippe FIRMIN Agir pour notre commune 		300 43,35%
Jean-Michel DELOISON
Jean-Michel DELOISON ENSEMBLE, AGISSONS MAINTENANT ! 		207 29,91%
Thierry LECLERCQ
Thierry LECLERCQ L'EXPERIENCE D'HIER, L'ELAN DE DEMAIN 		185 26,73%
Participation au scrutin Pendé
Taux de participation 79,17%
Taux d'abstention 20,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 703

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Somme ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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