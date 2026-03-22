Résultat de l'élection municipale 2026 à Pénestin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pénestin

Le deuxième tour des élections municipales à Pénestin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christian Mahe
Christian Mahe Divers
Pénestin 2026, la voix de chacun, l'action de tous
  • Christian Mahe
  • Corinne Terrien
  • Dominique Durand
  • Hélène Boge-Cevaer
  • Frédéric Bernard
  • Martine Tampigny
  • Noël Joly
  • Marie-Christine Camaret
  • Jean-Paul Tual
  • Raphaela Le Gouvello
  • Fabrice Gergaud
  • Lalie Josso
  • Alain Jauny
  • Christine Beriard
  • Damien Fortassin
  • Marie-France Jegou
  • Marc Breugnerot
  • Martine Philippe
  • Didier Barbedet
  • Corinne Lerouvillois
  • Ludovic Ranseau
Pascal Puisay
Pascal Puisay Divers
Osons Pénestin osons l'avenir
  • Pascal Puisay
  • Isabelle Hellard
  • Jean-François Vallee
  • Muriel Bernard
  • Pierrick Jauny
  • Dorothée Fleury
  • Irwin Baron
  • Sandrine Lequitte Née Gomez
  • Karl Vallière
  • Laurie Crusson
  • Bruno Sicard
  • Alizée Laisne
  • Denis Laout
  • Lucie Maisonneuve
  • Jean-Pierre Bibal
  • Christiane Bretonneau
  • Patrice Abolin
  • Ingrid Bizeul
  • Jean-Louis Luttenauer
  • Annie Honoré
  • Damien Richeux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pénestin

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian MAHE
Christian MAHE (Ballotage) Pénestin 2026, la voix de chacun, l'action de tous 		769 43,64%
Pascal PUISAY
Pascal PUISAY (Ballotage) Osons Pénestin osons l'avenir 		764 43,36%
Claude-Hélène MALIVET
Claude-Hélène MALIVET (Ballotage) Pénestin, citoyenne. Vraiment ! 		229 13,00%
Participation au scrutin Pénestin
Taux de participation 74,35%
Taux d'abstention 25,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 1 809

Source : ministère de l’Intérieur

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