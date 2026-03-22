Résultat de l'élection municipale 2026 à Pénestin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pénestin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pénestin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pénestin.
L'actu des élections municipales 2026 à Pénestin
11:43 - Que disaient les résultats des élections municipales à Pénestin la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Pénestin ont vu Christian Mahe prendre la première place il y a une semaine avec 43,64 % des votes. Dans son sillage, Pascal Puisay est arrivé en deuxième position avec 43,36 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, avec 13,00 %, Claude-Hélène Malivet s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Pénestin, le rendez-vous électoral a mobilisé 74,35 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pénestin
Le deuxième tour des élections municipales à Pénestin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christian Mahe
Divers
Pénestin 2026, la voix de chacun, l'action de tous
|
|
Pascal Puisay
Divers
Osons Pénestin osons l'avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pénestin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian MAHE (Ballotage) Pénestin 2026, la voix de chacun, l'action de tous
|769
|43,64%
|Pascal PUISAY (Ballotage) Osons Pénestin osons l'avenir
|764
|43,36%
|Claude-Hélène MALIVET (Ballotage) Pénestin, citoyenne. Vraiment !
|229
|13,00%
|Participation au scrutin
|Pénestin
|Taux de participation
|74,35%
|Taux d'abstention
|25,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Nombre de votants
|1 809
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Pénestin
- Pénestin (56760)
- Ecole primaire à Pénestin
- Maternités à Pénestin
- Crèches et garderies à Pénestin
- Salaires à Pénestin
- Impôts à Pénestin
- Dette et budget de Pénestin
- Climat et historique météo de Pénestin
- Accidents à Pénestin
- Délinquance à Pénestin
- Inondations à Pénestin
- Nombre de médecins à Pénestin
- Pollution à Pénestin
- Entreprises à Pénestin
- Prix immobilier à Pénestin