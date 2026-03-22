Résultat municipale 2026 à Penmarch (29760) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Penmarch a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Penmarch, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Penmarch [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David LE BERRE (21 élus) Penmarc'h au coeur
|1 460
|42,90%
|
|Pierrick COTTO (4 élus) Penmarc'h, cap sur l'avenir 2026
|1 003
|29,47%
|
|Alain GUICHAOUA (4 élus) Penmarc'h à bâbord
|940
|27,62%
|
|Participation au scrutin
|Penmarch
|Taux de participation
|69,33%
|Taux d'abstention
|30,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Nombre de votants
|3 499
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Penmarch - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David LE BERRE (Ballotage) Penmarc'h au coeur
|1 139
|34,09%
|Alain GUICHAOUA (Ballotage) Penmarc'h à bâbord
|859
|25,71%
|Pierrick COTTO (Ballotage) Penmarc'h, cap sur l'avenir 2026
|829
|24,81%
|Jean-Marc BREN (Ballotage) Agir ensemble pour Penmarc'h
|514
|15,38%
|Participation au scrutin
|Penmarch
|Taux de participation
|68,65%
|Taux d'abstention
|31,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Nombre de votants
|3 465
Election municipale 2026 à Penmarch [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Penmarch sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Penmarch.
L'actu des élections municipales 2026 à Penmarch
18:37 - Quels enseignements pour les dernières élections à Penmarch ?
À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Penmarch avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,18% des inscrits. Annick Alanou (Rassemblement National) avait ensuite enlevé le premier tour des élections des députés à Penmarch après la dissolution de l'Assemblée avec 29,75%. Jugdeep Harvinder (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 29,29%. Mais c'est néanmoins Liliana Tanguy (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 34,21% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Penmarch a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est positionnée dès lors comme une terre de droite radicale.
15:57 - Le résultat de la dernière élection municipale à Penmarch
À Penmarch, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont offert un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Raynald Tanter (Divers gauche) a terminé en tête en recueillant 991 voix (40,81%). Sur la seconde marche, Gwenola Le Troadec (Divers gauche) a rassemblé 33,77% des voix. Jean-Marc Bren (Divers) était troisième, glanant 25,41% des bulletins. Ce décalage assez fort semblait laisser place à un ascendant très net après le premier tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Gwenola Le Troadec l'a finalement emporté avec 1 366 bulletins (50,57%), face à Raynald Tanter qui a obtenu 49,42% des votants. Personne ne l'avait anticipé, mais les reports de voix ont tout changé, entraînant un renversement complet du résultat. Bien que Raynald Tanter ait puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 515 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté. Gwenola Le Troadec a probablement pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers. L'équipe minoritaire est mise au défi de contrecarrer l'avantage du sortant ce dimanche soir, face à un bloc majoritaire qui veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
13:58 - Qui sont les candidats à Penmarch pour la finale de la municipale ?
Ce 22 mars, les électeurs ont donc la mission de départager David Le Berre, Pierrick Cotto et Alain Guichaoua, d'après les listes des candidats pour le deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Il faut mentionner le retrait de Jean-Marc Bren (Divers), qui pouvait pourtant continuer après un résultat initial suffisant. Les habitants de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 7 bureaux de vote de Penmarch, pour accomplir leur devoir de citoyen.
11:59 - Les premiers résultats des élections 2026 à Penmarch
Lors du premier volet des municipales à Penmarch, c'est David Le Berre (Divers gauche) qui s'est placé en première position en rassemblant 34,09 % des bulletins valides. Dans son sillage, Alain Guichaoua (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 25,71 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, avec 24,81 %, Pierrick Cotto a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Jean-Marc Bren a récolté 15,38 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Penmarch, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 31,35 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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