Résultat municipale 2026 à Penmarch (29760) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Penmarch a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Penmarch, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Penmarch [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David LE BERRE
David LE BERRE (21 élus) Penmarc'h au coeur 		1 460 42,90%
  • David LE BERRE
  • Marie-Claire DUPONT
  • Gaétan MARBLÉ
  • Audrey DI MARINO
  • Christian BUREL
  • Céline CALVEZ
  • Quentin BERNARD
  • Stephanie WOODS
  • Hervé VAILLANT
  • Audrey GUIVARCH
  • Jonathan PENET
  • Laura THÉRET
  • Raynald TANTER
  • Claudine ELLERO
  • Fabien LE CORRE
  • Léonora RAMADANI
  • André LE FLOCH
  • Corinne LAUTRÉDOU
  • Maurice LE FLOCH
  • Martine KÉROUÉDAN
  • Hervé LELIÈVRE
Pierrick COTTO
Pierrick COTTO (4 élus) Penmarc'h, cap sur l'avenir 2026 		1 003 29,47%
  • Pierrick COTTO
  • Nathalie LE PADELLEC
  • Bruno CARIOU
  • Coralie LE PORS
Alain GUICHAOUA
Alain GUICHAOUA (4 élus) Penmarc'h à bâbord 		940 27,62%
  • Alain GUICHAOUA
  • Nadine PLANTEC
  • Thierry STEPHAN
  • Fabienne REGNAUT
Participation au scrutin Penmarch
Taux de participation 69,33%
Taux d'abstention 30,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 3 499

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Finistère ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Penmarch - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David LE BERRE
David LE BERRE (Ballotage) Penmarc'h au coeur 		1 139 34,09%
Alain GUICHAOUA
Alain GUICHAOUA (Ballotage) Penmarc'h à bâbord 		859 25,71%
Pierrick COTTO
Pierrick COTTO (Ballotage) Penmarc'h, cap sur l'avenir 2026 		829 24,81%
Jean-Marc BREN
Jean-Marc BREN (Ballotage) Agir ensemble pour Penmarc'h 		514 15,38%
Participation au scrutin Penmarch
Taux de participation 68,65%
Taux d'abstention 31,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 3 465

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