Résultat municipale 2026 à Penne (81140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Penne - Tour 2
- Election municipale 2026 à Penne [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Penne - Tour 1
- Bureaux de vote Penne
- Penne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Penne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Penne, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Penne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas LAHAYE (12 élus) PARTAGEONS DEMAIN
|251
|50,40%
|
|Jean-Jacques LACOMBE (3 élus) PENNE ENSEMBLE
|247
|49,60%
|
|Participation au scrutin
|Penne
|Taux de participation
|89,05%
|Taux d'abstention
|10,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|504
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Penne - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques LACOMBE (Ballotage) PENNE ENSEMBLE
|232
|50,00%
|Nicolas LAHAYE (Ballotage) PARTAGEONS DEMAIN
|232
|50,00%
|Participation au scrutin
|Penne
|Taux de participation
|83,39%
|Taux d'abstention
|16,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|472
Election municipale 2026 à Penne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Penne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Penne.
L'actu des élections municipales 2026 à Penne
18:35 - Il y a deux ans, Penne a choisi la majorité
Karen Erodi (Union de la gauche) avait gagné le premier tour des législatives à Penne suite à la dissolution en 2024 avec 54,50%. Julien Bacou (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 20,44%. Le second round n'a pas changé grand chose, Karen Erodi culminant à 69,65% des votes sur place. Le choc des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Penne avait cette fois vu s'imposer la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (20,11%), suivie par Manon Aubry qui avait obtenu 16,95% des votes. La situation politique de Penne a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un territoire très à gauche, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme plus modérée.
15:57 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Penne
Analyser les résultats du dernier scrutin municipal à Penne peut se révéler instructif. Précisons que les électeurs avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, cette élection s'étant tenue sans liste constituée. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Thierry Albero a remporté la manche avec 284 soutiens (65,28%). À la suite, François Stolz a recueilli 62,29% des suffrages. Chez les votants, ces résultats particulièrement proches témoignaient d'un vote partagé. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Penne, les citoyens sont à nouveau appelés à choisir leurs élus dans cette configuration si singulière. Il est à noter que la règle des candidatures individuelles n'est en revanche plus en vigueur depuis la réforme du mode de scrutin.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour de l'élection municipale à Penne
Le duel final oppose donc ce dimanche Jean-Jacques Lacombe et Nicolas Lahaye, comme l'indiquent les candidatures officielles au second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. L'horaire de fermeture du bureau de vote de Penne a été défini à 18 heures.
11:59 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Penne
Dans le cadre du premier tour des municipales à Penne, c'est Jean-Jacques Lacombe qui a pris l'avantage avec 50,00 % des bulletins valides. Derrière, Nicolas Lahaye a pris la position de dauphin avec 50,00 %. Le duel s'est avéré serré. Pour rappel, lors de ce scrutin à Penne, le rendez-vous électoral a vu 83,39 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Villes voisines de Penne
- Penne (81140)
- Ecole primaire à Penne
- Maternités à Penne
- Crèches et garderies à Penne
- Salaires à Penne
- Impôts à Penne
- Dette et budget de Penne
- Climat et historique météo de Penne
- Accidents à Penne
- Délinquance à Penne
- Inondations à Penne
- Nombre de médecins à Penne
- Pollution à Penne
- Entreprises à Penne
- Prix immobilier à Penne