Résultat municipale 2026 à Penne (81140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Penne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Penne, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Penne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas LAHAYE
Nicolas LAHAYE (12 élus) PARTAGEONS DEMAIN 		251 50,40%
  • Nicolas LAHAYE
  • Delphine PINCZON DU SEL
  • Bruno SUPIOT
  • Marylou ALBÉRO
  • Hugo MOREAU
  • Frédérique BRUNEL
  • Cédric LEPINE
  • Yvonne DENJEAN
  • Léo CLAUS
  • Martine CHAPLOT
  • Thierry ALBÉRO
  • Cassandre GROSSET
Jean-Jacques LACOMBE
Jean-Jacques LACOMBE (3 élus) PENNE ENSEMBLE 		247 49,60%
  • Jean-Jacques LACOMBE
  • Evelyne RICHARD-BOUSQUET
  • Axel LETELLIER
Participation au scrutin Penne
Taux de participation 89,05%
Taux d'abstention 10,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 504

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Penne - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques LACOMBE
Jean-Jacques LACOMBE (Ballotage) PENNE ENSEMBLE 		232 50,00%
Nicolas LAHAYE
Nicolas LAHAYE (Ballotage) PARTAGEONS DEMAIN 		232 50,00%
Participation au scrutin Penne
Taux de participation 83,39%
Taux d'abstention 16,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 472

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