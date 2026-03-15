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19:19 - Perche en Nocé : démographie, élections et perspectives d'avenir Les facteurs démographiques et socio-économiques de Perche en Nocé révèlent des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des municipales. Dans la commune, 17,53% des résidents sont des enfants, et 30,21% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 178 €/mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1138 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,77%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,82%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 28,65%, comme à Perche en Nocé, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Les électeurs de Perche en Nocé conquis par le RN ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru lors de la dernière élection municipale à Perche en Nocé il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 26,01% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,77% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 20,53% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le parti nationaliste validait 36,20% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,44% aux élections européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 34,58% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 42,88% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Perche en Nocé aux dernières élections ? Il y a six ans à Perche en Nocé, le premier round de l'élection municipale avait vu 51,39 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, un niveau plutôt élevé (l'abstention avait donc culminé à 48,61 %), beaucoup d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause du coronavirus. Notons que les élections municipales restent en effet de longue date, avec la présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs fortement mobilisé, avec 77,47 % de participation dans la ville (contre 22,53 % d'abstention). La mobilisation atteignait de son côté 55,61 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 71,75 %, contre seulement 51,16 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent à l'arrivée le profil d'une contrée assez participative par rapport au reste de la France. En marge de ces élections municipales 2026, le niveau de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Perche en Nocé.

15:59 - Perche en Nocé : retour sur les derniers scrutins en date Les élections des députés à Perche en Nocé du printemps 2024, plaçaient Gérard Vienne (Rassemblement National) en tête avec 34,58% au premier tour, devant Véronique Louwagie (Divers droite) avec 28,69%. C'est pourtant Véronique Louwagie (Divers droite) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 57,12% des suffrages exprimés. Lors des européennes précédemment, le résultat à Perche en Nocé s'était cette fois figé autour de Jordan Bardella (32,44%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (16,40%) et Raphaël Glucksmann (11,98%). Le paysage politique de Perche en Nocé a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À Perche en Nocé, les votants ont dessiné un chemin clair il y a 4 ans Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Perche en Nocé privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (28,84%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 26,01%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en livrant 57,23% pour Emmanuel Macron, contre 42,77% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Perche en Nocé soutenaient en priorité Cécile Bussière (Nupes) avec 24,42% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Véronique Louwagie (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 63,80%. Cette physionomie politique de Perche en Nocé révèle donc une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Les impôts locaux à Perche en Nocé : une dynamique en hausse ces dernières années Pour ce qui est des contributions locales à Perche en Nocé, la facture moyenne réglée par ménage imposable a représenté 708 € en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 289 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été maintenu à environ 31,81 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 73 310 € en 2024, loin des 184 100 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 6,96 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Perche en Nocé Les résultats des élections municipales il y a six ans à Perche en Nocé ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. Lors de la première manche électorale, Pascal Pecchioli a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 422 soutiens (50,11%). À ses trousses, Patrick Riviere a rassemblé 49,88% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Pascal Pecchioli a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Perche en Nocé, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour contester cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront récolter bien plus de bulletins, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.