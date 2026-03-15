Résultat municipale 2026 à Perche en Nocé (61340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Perche en Nocé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Perche en Nocé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Perche en Nocé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal PECCHIOLI
Pascal PECCHIOLI (19 élus) L'Expérience pour demain 		540 50,42%
  • Pascal PECCHIOLI
  • Martine BIFFARD
  • Thierry CORBIN
  • Marlène ADJIMAN
  • Patrick LENAERTS
  • Marianne KOUBA
  • Gilles DE BIASI
  • Odile LUMBRERAS
  • Guillaume BOURDIN
  • Delphine FRIGAULT
  • Thierry CAVALIER
  • Julie DE CAFFARELLI
  • Patrick CHRISTOPHE
  • Françoise POUSSIN
  • Ludovic CHEVALLIER
  • Patricia CHAUVIÈRE
  • Michel ROBIN
  • Peggy JAMES-JAOUEN
  • Sébastien NION
Daniel PISTOLI
Daniel PISTOLI (6 élus) PARTAGE ET CONSIDÉRATION 		531 49,58%
  • Daniel PISTOLI
  • Elodie DOMIEN-RIVIÈRE
  • Antoine DENIS-BERTIN
  • Odile BOUVIER
  • Olivier CLARENC
  • Colette CHARTIER
Participation au scrutin Perche en Nocé
Taux de participation 66,97%
Taux d'abstention 33,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 087

Source : ministère de l’Intérieur

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