Résultat municipale 2026 à Percy-en-Normandie (50410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Percy-en-Normandie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Percy-en-Normandie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Percy-en-Normandie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis BARBIER
Régis BARBIER (22 élus) PERCY-EN-NORMADIE A COEUR 		724 57,64%
  • Régis BARBIER
  • Brigitte DESDEVISES
  • Valéry DUMONT
  • Charline POTIN
  • Denis HUBERT
  • Mireille GENDRIN
  • Michel GRENTE
  • Ghislaine FOUCHER
  • Florian HERVY
  • Sabine TOULIER
  • Benjamin VERMEULEN
  • Céline LEROY
  • Fabien GOFFROY
  • Nathanaëlle DURECU
  • Dimitri BALAYN
  • Nadine FOUCHARD
  • Thierry GENDRIN
  • Annick LEFEVRE
  • Mathieu THERAIN
  • Isabelle PERIERS
  • Tony MARTIN
  • Lucie JEANNE
Stéphanie BRIEZ-HUBERT
Stéphanie BRIEZ-HUBERT (5 élus) Vivons Percy-en-Normandie 		532 42,36%
  • Stéphanie BRIEZ-HUBERT
  • Yohann LEROUTIER
  • Véronique DESCHEPPER
  • Pascal LAPORTE-CHING
  • Roselyne RAMBOUR
Participation au scrutin Percy-en-Normandie
Taux de participation 70,28%
Taux d'abstention 29,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 1 324

Source : ministère de l’Intérieur

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