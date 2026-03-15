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19:18 - Percy-en-Normandie : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Percy-en-Normandie, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 1 389 logements pour 2 628 habitants, la densité de la commune est de 54 habitants par km². Avec 167 entreprises, Percy-en-Normandie permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (76,31%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,18% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,09%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 702 €/an. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Percy-en-Normandie contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Quelle influence du RN à Percy-en-Normandie aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Percy-en-Normandie en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 26,71% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 43,39% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 15,80% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Percy-en-Normandie comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 34,66% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 31,77% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 36,92% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Percy-en-Normandie Pour rappel, la participation s'élevait à 37,06 % à Percy-en-Normandie lors des municipales de 2020, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 74,77 %. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 51,21 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 68,05 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient attiré 52,43 % des électeurs. Zoomer sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Percy-en-Normandie comme une contrée en déficit de participation au regard des moyennes nationales. Pour cette municipale, cette donnée à Percy-en-Normandie sera en tout cas primordiale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Percy-en-Normandie : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Percy-en-Normandie soutenaient en priorité Philippe Gosselin (Divers droite) avec 43,46% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Philippe Gosselin culminant à 63,08% des votes localement. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,66%). Cette analyse des scrutins de 2024 révèle donc que Percy-en-Normandie restait à l'époque une zone pivot.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Percy-en-Normandie reste un territoire dont l'étiquette reste à définir La physionomie politique de Percy-en-Normandie révèle une ville à la croisée des chemins politiques. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Percy-en-Normandie votaient en priorité pour Emmanuel Macron (36,68%), devant Marine Le Pen qui obtenait 26,71%. Lors de la finale de l'élection à Percy-en-Normandie, les électeurs accordaient 56,61% pour Emmanuel Macron, contre 43,39% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Percy-en-Normandie soutenaient en priorité Philippe Gosselin (LR) avec 50,59% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 75,69%.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Percy-en-Normandie Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Percy-en-Normandie, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 11,11 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 25 990 €. Une somme loin des 244 990 € perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Percy-en-Normandie atteint désormais un peu moins de 35,22 % en 2024 (contre 10,57 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Percy-en-Normandie s'est établi à 568 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 346 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Percy-en-Normandie Les résultats des municipales il y a six ans à Percy-en-Normandie se sont avérés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Sans aucune opposition, 'Percy en toute confiance' menée par Charly Varin a sans surprise recueilli 559 voix (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas requis de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Percy-en-Normandie, cette dynamique offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Après cette élection sans véritable concurrence, l'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux. Un indice est sans doute donné dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).